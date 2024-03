Los trabajadores de TELAM no son delincuentes

Sabemos cómo periodistas que en muchas reparticiones del Estado existen “empleados” que no cumplen con sus tareas por la que perciben honorarios, tema que normalmente en muchos medios criticamos, sean del color político que sean estos.

Pero también desde nuestra Institución sabemos que no son todos y mucho menos delincuentes para que sean tratados como tal, al enviarse efectivos policiales a TELAM.

Defendemos la fuente de trabajo que es la Agencia TELAM y por todo lo que representa, de ella nos nutrimos muchos medios, no sólo de nuestro país sino desde muchos lugares del mundo, que se informan y reciben las correspondientes notas de diferentes temas; siendo un icono muy importante para todos los que amamos esta profesión, el ser periodistas.

Nos llama la atención que un gobierno que se dice “defender la libertad” actúa como una verdadera dictadura, cercenando una importante fuente de información y laboral.

Si de verdad existen “trabajadores” que no cumplen con sus tareas esos deben ser separados o hacérseles cumplir por lo que cobran. Pero sabemos que hay una inmensa mayoría que si es responsable de su labor y a ellos defendemos sin retaceos.

Al cerrarse TELAM no sólo no recibiremos importantes informaciones, sino que se destruyen fuentes de trabajo y son humanos que tienen familias dependiendo de esa actividad.

Desde nuestro lugar queremos creer que el Presidente no está bien asesorado y que hay algo que esta enquistado, en algunas personas, que quieren destruir todo lo que desconocen de verdad cómo funcionan ciertos entes del Estado. Si bien somos conocedores que muchos lugares fueron creados con el solo fin de hacer política partidaria y no del Estado defendiendo los verdaderos intereses del pueblo, no aprobamos el método que se está utilizando para anular o cambiar el accionar de ciertos organismos, porque se crea incertidumbre y una falta de credibilidad.

Carlos H Fulladoza Sergio A Esquivel

Secretario Presidente

Teléfono 3454149102 ////// [email protected]