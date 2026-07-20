La íntima confesión de Guido Mazzoni sobre Sol Pérez que impactó a todos: "No hay un solo día"

Para celebrar un nuevo año de vida de la modelo, el empresario publicó un carrusel de imágenes con distintos recuerdos de la pareja, muchos de ellos junto a su hijo Marco. Sin embargo, fueron sus palabras las que terminaron acaparando toda la atención.

"Feliz cumpleaños, mi amor“, escribió al comenzar su dedicatoria. Luego, expresó todo lo que siente por ella y el lugar que ocupa en su vida. “Hoy solo quiero decirte gracias. Gracias por ser la mujer increíble que sos, por tu corazón, por tu fuerza, por la perseverancia con la que enfrentás cada desafío y por inspirarme todos los días”, manifestó.

La frase de Guido Mazzoni que emocionó a los seguidores de Sol Pérez

El momento más conmovedor de la publicación llegó cuando el empresario hizo referencia a la familia que construyeron juntos y al rol de Sol como madre de su hijo.

"No hay un solo día en el que no agradezca haberme cruzado con vos. Formar esta familia con vos y ver la mamá que sos de Marco es el regalo más lindo que me dio la vida“, escribió, un mensaje que despertó una ola de reacciones y comentarios llenos de cariño por parte de sus seguidores.

La respuesta de Sol Pérez y el presente que disfruta junto a su familia

La conductora no tardó en responder al romántico posteo de su esposo y dejó un comentario que reflejó el gran momento que atraviesan como pareja.

"Te amo con mi vida a vos y a ese bombón“, escribió, en alusión a Guido y al pequeño Marco.

En pocos minutos, la publicación reunió miles de "Me Gusta" y numerosos mensajes de felicitación por el cumpleaños de la modelo. Además, muchos usuarios destacaron las postales familiares compartidas por Mazzoni, que reflejan distintos momentos de la vida que construyeron juntos desde la llegada de su hijo.