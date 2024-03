A la Militancia

Y como para “muestra basta un botón”, vemos como muchos quienes dicen haber abrazado nuestra causa han ido totalmente en contra de la misma, como así también tuvimos y tenemos honrosas representaciones de quienes han dejado jirones de su vida en el camino de dar lo más y mejor por sus semejantes, cumpliendo en extremo las máximas de una causa que abrazan con amor.

Según enseña Perón, en nuestra práctica la política en manos de la militancia implica estar atado a un compromiso ético que se basa en una escala de valores donde primero está la Patria, es decir las aspiraciones del conjunto respecto del bien común, la realización como país y la construcción colectiva de la nación; luego el Movimiento, teniendo a la organización como vencedora del tiempo para contener el esfuerzo conjunto de la militancia; y por último a las Personas, entendiendo así a las aspiraciones personales en donde nadie debe ser instrumento de la ambición de nadie y cada uno artífice de su propio destino. Todo esto desde el convencimiento pleno de la Verdad Peronista N°8: “Primero la Patria, después el Movimiento y luego los Hombres” (y Mujeres).

¿Quien es militante? En nuestro amplio espectro nacional y popular, lo es la compañera o el compañero que comprende, siente y practica la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, desde el grado de pertenencia orgánica que tenga a cualquiera de los sectores que comprenden el movimiento, como así también a cualquiera de las ramas del mismo.

Acto de Fe

La militancia es un acto de Fe, es un testimonio de amor, de compromiso solidario con la Patria y con el otro, la militancia es vocación de servicio, la militancia es mística nacional. Por eso debemos volver a Perón en muchos aspectos, incluido esto que expresa: “así como no nace quien escape a su destino, no debiera nacer quien no tenga una causa noble por la que luchar para justificar su paso por la vida”. Eso es el “ser” militante, alguien que le da sentido pleno a su paso por la vida, pensando en sus semejantes, con amor y pasión por una causa que entiende justa como lo es pretender la grandeza de la Nación y la felicidad del pueblo.

En el tiempo por delante, pero fundamentalmente por el actual que nos toca transitar, a todos los militantes les digo que sigamos creyendo en el destino argentino, en comprender la necesidad de organizarnos para luchar por la Patria, por el deber que tenemos de la liberación nacional en la realización plena de nuestra doctrina. Sigamos luchando para transformar la realidad. No aflojemos. La gente habló claramente en las urnas el año pasado, los votantes se comportaron de una manera muy clasificadora con sus opciones y acompañamientos electorales, eso implica que algo nos estan queriendo decir. Sepamos darnos cuenta e interpretar su significado, en el contexto actual y en lo por venir.

El pueblo, la gente

Si queremos ser una válida opción nuevamente que despierte esperanza en un futuro no muy lejano, entonces cobra vigencia Almafuerte en este tiempo adverso: “a veces un gran destino está dormido, viene el dolor y lo despierta”. Por eso debemos pelear desde las organizaciones que integran el Movimiento Nacional Justicialista, para que exista un Justicialismo movilizado bajo un marco de inteligente unidad en la diversidad, con integración de todos los sectores, sin excluidos de ningún tipo, pero con preceptos claros y bajo un núcleo de coincidencias esenciales para de una vez por todas ser mucho mejores de lo que podríamos ser por separado, en función del pueblo claramente.

Recordemos además lo que enseña Perón, que las grandes líneas de coincidencia solo pueden “manifestarse a través de una pacífica convivencia republicana y en personas que las representen”. Tengamos esperanza, tengamos Fe, tengámonos confianza pues hay una nueva generación de dirigentes dispuestos a dar las discusiones que se necesitan, puertas adentro y puertas afuera, por el bien de todos, pero fundamentalmente de la gente. «No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano» Evita.

(*) Congresal Provincial del PJ ER. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente de Bloque Concejales PJ 2023-2027. Secretario de Gobierno Municipalidad de C. del Uruguay 2019-2023. Presidente de Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-