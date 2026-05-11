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Marcelo López: "La universidad pública es la inversión estratégica más importante para una nación"

Ante la jornada de visibilización universitaria convocada para este martes, el diputado provincial y dirigente radical Marcelo López (UCR – Juntos por ER) manifestó su firme respaldo al sistema de educación pública nacional.
Entre Rios11/05/2026pregonandopregonando

Para el legislador, la educación superior no solo representa un motor de conocimiento, sino que constituye el eje central sobre el cual nuestro país debe proyectar su desarrollo económico y social, manteniéndose como un faro de saber que trasciende conyunturas.

marcelo Lopez
marcelo Lopez


López enfatizó que el Radicalismo, coherente con su historia desde la Reforma de 1918, sostiene que la universidad es la herramienta fundamental de movilidad social ascendente.

 "Es en estas aulas donde el hijo del trabajador se convierte en profesional, rompiendo barreras económicas y construyendo la gran clase media argentina", señaló.

Para el diputado, el acceso irrestricto, la gratuidad y la aspiración a la excelencia académica son mecanismos igualadores que favorecen que el esfuerzo individual supere los condicionamientos de origen.

Asimismo, el legislador resaltó la importancia de la educación pública en la formación de ciudadanos libres y críticos. "La autonomía y el cogobierno universitario son escuelas de democracia que trascienden lo técnico; allí se forman quienes liderarán nuestras instituciones con compromiso social", expresó López.

En este sentido, instó a sostener no solo el financiamiento necesario para el funcionamiento académico, sino también la soberanía del conocimiento y la investigación científica que se produce en las universidades nacionales.

Finalmente, el diputado se refirió a la movilización prevista para este martes, señalando que la misma debe ser una oportunidad para reflexionar sobre la relevancia de defender el sistema universitario nacional.

"Defender la universidad pública es mantener una puerta abierta al porvenir", concluyó.

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