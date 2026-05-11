PREGONANDO PREGONANDO

Salto Grande monitorea la situación climática y la evolución del fenómeno El Niño

El Área de Hidrología de la Gerencia General Salto Grande realiza un seguimiento permanente de las condiciones climáticas y oceánicas a escala regional y global, especialmente del fenómeno El Niño, que tiene importante influencia en el clima de nuestra Región.
Entre Rios11/05/2026 CTM

Dicho fenómeno modifica la circulación atmosférica global, alterando los patrones de viento, el transporte de humedad y, como consecuencia, la distribución de lluvias y temperaturas en diversas regiones del planeta.

En la cuenca de aporte a Salto Grande y la región de influencia, los episodios de El Niño van asociados a mayores precipitaciones, especialmente durante la primavera y comienzos del verano (septiembre a diciembre).

Actualmente el fenómeno El Niño está en fase Neutral, pero los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran que evolucionará a condición El Niño durante el trimestre junio–julio–agosto. 

Si bien la su ocurrencia en la primavera/verano 2026 es prácticamente un hecho, y ello está asociado a lluvias mayores a lo normal y al río en condición de “aguas altas”; aún persiste incertidumbre respecto a la intensidad que finalmente tendrá dicho fenómeno (moderado, fuerte o muy fuerte). En este contexto, resulta conveniente aguardar algunas semanas más para contar con nuevas observaciones y simulaciones climáticas que permitan mejorar la confiabilidad de las proyecciones de mediano plazo.

Es importante destacar que la condición El Niño no implica automáticamente escenarios de lluvias o crecidas extraordinarias: si bien crea un contexto más proclive a tales situaciones, hay otros factores significativos, como la distribución espacial y temporal de las precipitaciones, o la secuencia de las mismas, que son determinantes para la ocurrencia –o no– de crecidas extraordinarias.

Situación hidrológica normal

Actualmente, la situación hidrológica en la cuenca está dentro de la normalidad del otoño, previendo que se mantenga así las próximas semanas.  Se estima que el nivel del río tendrá valores normales para esta época del año, muy por debajo de niveles de alerta.

Como es habitual, el Área de Hidrología continúa realizando el seguimiento del fenómeno climático El Niño a mediano plazo, así como el monitoreo hidrológico de la cuenca de aporte; a fin de realizar la adecuada gestión del recurso hídrico, y emitir oportunamente los avisos a Autoridades y público en general.

También es conveniente consultar periódicamente en los canales oficiales: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

--

Unidad Vinculación e Información Institucional
Secretaría General | Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

Últimos artículos
liga c futbol

Fútbol Local SE JUGARON PENDIENTES

pregonando
14/05/2026
Se jugaron dos encuentros pendientes del Torneo Apertura de la Primera "A". En el Estadio Ciudad de Concordia, Santa María de Oro igualó 2 a 2 ante Comunicaciones y como local Defensores de Nebel le ganó 1 a 0 a San Lorenzo.
futbol liga federacion

Programación OTRO “FINDE” DE FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes14/05/2026
Ya hay programación desde la Liga Concordiense de Fútbol para una nueva fecha de la Primera División A y la continuidad de los Interzonales para la Primera B. Todo tendrá lugar este fin de semana, entre sábado y domingo, como es habitual. 
karting s

Arranca en junio EL KARTING ANUNCIÓ CALENDARIO

Edgardo Perafan
deportes14/05/2026
Luego de un encuentro que reunió el nuevo grupo de trabajo que encabezará los destinos del Karting Regional de Concordia, se oficializó el inicio de la temporada 2026 que tendrá como punto de partida el 13 y 14 de junio.
Te puede interesar
liga concejales ER

Liga de Concejales justicialistas rechazaron el proyecto de reforma que impulsa el gobierno provincial.

carolina amiano
Entre Rios13/05/2026
En el encuentro que se realizó en Villaguay, la Liga de Concejales Justicialistas aprobó un documento en el que se expresó el “acompañamiento al justo y legítimo reclamo que lleva adelante la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional, entendiendo que la Ley 8732 constituye una de las principales conquistas de la lucha colectiva de los trabajadores activos y jubilados entrerrianos para garantizar una vejez digna”.
Lo más visto
cgt nacional

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

CGT Reg. Concordia
Concordia12/05/2026
La Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia se solidariza, apoya y adhiere a la lucha de la universidad pública que marcharán en todo el territorio nacional el 12 de mayo de 2026 para exigir al gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
parques-nacionales-argentina

PARQUES NACIONALES ANDINO-PATAGONICOS: extraña coincidencia.

José Couceiro
Curiosidades13/05/2026
El 11 de mayo ppdo., la página MI ARGENTINA, recordó el 89º aniversario de la firma del Decreto, con el que el Estado Nacional, declaró como reservas con destino a convertirse en Parques Nacionales: ‘Los Glaciares’, ‘Perito Moreno’, ‘Los Alerces’, ‘Lago Puelo’ y ‘Lanín’; estableció la protección a perpetuidad de estas cinco áreas andino-patagónicas; y se consolidaron -desde ese momento- como espacios asignados para su conservación y manejo, en los territorios de las actuales provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.