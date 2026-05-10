PREGONANDO PREGONANDO

Nadie dice que estaba todo bien ni tampoco se piden milagros

Pero los entrerrianos que recorremos nuestra provincia y la conocemos, porque somos "ENTRERRIANOS", qué vivimos aquí, no porteños o forasteros.
Entre Rios10/05/2026 ByN / Pregonando

Señor gobernador Rogelio Frigerio (con respeto, se lo piden  los entrerrianos) no nos tome por TORPES.

NO NOS MIENTA MáS. Salga de su burbuja y conozca nuestra provincia de Entre Ríos, pero no desde el escritorio ni desde el helicoptero.

Ud, gobernador, dice que repararon mÁs de mil (1.000) kilómetros de rutas, no nos dan los numeros o será que se refiere a otra provincia/pais?

frigerio rutas

Las rutas siguen destruidas, sin dudas que las recibió asi, pero el tapar baches no son obras viales importantes, como nos quiere hacer creer.

Ud. y los funcionarios suyos que se creen genios. porque cobran abultados sueldos, hacen pingües negocios e inventan adicionales en las facturaciones de patentes de los vehículos como el llamado "Fondo de Desarrollo y Conservación Vial". Cuando los caminos de la producción estan abandonados y las Juntas de Gobierno no reciben las partidas de dinero para repararlas.

Con el dinero de los contribuyentes, impuestos, más el peaje se estan tapando los pozos en la R 14, y los de la Autovía qué dinero ponen?

escuela sala de ordenanzas
escuela sala de ordenanzas

Le comentamos, (seguramente no lo sabe) que ATER incorporo un rubro "Fondo de Mantenimiento Edificios Escolares " , otro robo a todos los contribuyentes, porque en las escuelas CERO MANTENIMIENTOS; elementos o material escolar CEROOO, docentes con magros salarios y ni hablar de "los dibujos" de los directivos con los adicionales que corresponden a los que cumplen con sus tareas al frente de las aulas.

esc. se llueve
escuela que se llueve


Dicen que envio un pedido de modificación, de la LEY, que afectará a los jubilados y pensionados del Estado entrerriano, ¿sabe que de ser verdad esto, se estará violando la Constitución de la provincia?. Por otro lado, le mienten a los pasivos descaradamente al no realizarse los pagos con aumentos como corresponde, sólo hay que observar los rubros que figuran en los recibos.

El aumento ofrecido a los trabajadores en muy magro,  pero muy suculento para sus 'carilinditos funcionarios'. CASO DE SUS SUPER MINISTROS y anexos.

La salud muy destrozada por culpa suya y de los coimeros qué aprobaron la modificación del IOSPER x OSER. 

Cada vez menos ayuda a los enfermos que tienen que mendigar una orden para los del "ARTE DE CURRAR", perdón de curar. SERÁ que usted y sus partenaires no llegarán a viejos ni se enfermaran.??

Comedores y Centros de Salud (bien gracias)¿cuando serán tenidos en cuenta y con responsabilidad.??

¿Cuándo campañas  de prevenciónen en serio sobre HEPATITIS, VIH, SARAMPIÓN, TUBERCULOSIS, ADICCIONES ???,
sólo por mencionar algo.

Y como si lo mencionado fuese poco. le agrega más desocupados en el Estado y despidos por todos lados, que quede bien en claro NO PATROCINAMOS ÑOQUIS NI EMPLEADOS CORRUPTOS, ni tampoco hijos y entenados, como la HIJA DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS DE COLON, sólo por dar un pequeño ejemplo.

Y tambien por si no se entero del cierre de más de 200 empresas grandes y cientos de comercios a lo largo y a lo ancho de E. RIOS. Las ventas siguen en baja, por diversos factores: el comercio virtual, la fuerte caída de los salarios!..la REAL INFLACION,( no la de sus jefes Milei/Caputo..), la gente desocupada. Etc etc, pero claro usted y su grupo de amigos viven bien con la nuestra.

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