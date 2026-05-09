Rubio habla con Meloni y Tajani sobre las relaciones entre EE.UU., Italia y la UE

La conversación con el primer ministro italiano duró hora y media y en ella se abordó la actualidad internacional en Oriente Próximo. "Esperamos una evolución en las próximas horas" sobre las negociaciones de paz con Irán, dijo Rubio, que reiteró a Meloni cómo el presidente de EE.UU. , Donald Trump, "aún no ha decidido sobre la retirada de tropas" en Italia, pero que él personalmente es un "firme partidario de la OTAN" y de la posibilidad de tener fuerzas en Europa "que podamos desplegar en otras situaciones de emergencia".

"Con Meloni no hemos hablado de bases", dijo el secretario de Estado norteamericano en un punto de prensa en la embajada de EE.UU. en Roma, "pero algunos países como España al negar su uso nos han creado peligros innecesarios".

En cuanto al Líbano, habrá conversaciones "probablemente la semana que viene" e "Italia puede hacer algo más para ayudar a resolver la situación por su experiencia y su presencia sobre el terreno", continuó Rubio, que también se refirió a la "muy positiva" visita a León XIV.

"Fue una reunión importante para intercambiar nuestros puntos de vista y explicaciones sobre lo que estamos haciendo. Les puse al día sobre la situación en Irán y les expresé nuestros puntos de vista sobre por qué esta operación era importante y el peligro que Irán representa para el mundo", añadió.

Conversación de Tajani y Rubio en la Farnesina

"Reafirmé el pleno apoyo de Italia a la diplomacia como única vía para evitar una nueva escalada en Oriente Medio y garantizar la libertad de navegación internacional", escribió Tajani en X tras la reunión. "Cuando las condiciones lo permitan, en Ormuz estamos dispuestos a contribuir a una iniciativa naval multilateral, y de carácter defensivo, para garantizar la libertad de navegación".

El ministro italiano también reiteró "que es importante contar con una presencia estadounidense en Europa para reforzar la OTAN y, por supuesto, también es importante contar con un fuerte compromiso de los europeos en este sentido, algo que los europeos están haciendo".

Es necesario "que las naciones occidentales protejan sus intereses económicos", anunció el Departamento de Estado norteamericano en una nota al término de la reunión, en la que "se debatió la cooperación bilateral, así como los retos de seguridad globales y regionales", escribió el portavoz de la Secretaría de Estado, Tommy Pigott.

En el orden del día de las conversaciones en la Farnesina figuraban el fortalecimiento de las relaciones de Italia y la UE con Estados Unidos, la crisis en Irán, el futuro del alto el fuego en Líbano y de la misión Unifil, la situación en Ucrania, Venezuela y Cuba.

"Italia está a favor de 'un gran mercado' que incluya a Europa, EE.UU., Canadá y México", dijo finalmente Tajani en relación a la nueva amenaza de aranceles al sector automovilístico lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada.

Durante su encuentro con Tajani , Rubio presentó un árbol genealógico que atestigua sus orígenes piamonteses, además de cubanos, en presencia del presidente de la Región del Piamonte y del alcalde de Casal Monferrato.