La misión de Actitur, en comunión con todos los prestadores de servicios, es bregar que los mismos estén en óptimas condiciones, en particular en este contexto económico nacional que hoy compromete nuestra actividad.

Kilómetro 193 a 198 de la Ruta Nacional 18, históricamente sin terminar, un accidente de tránsito que forma parte de la gama de accidentes que ha habido a raíz de la falta de terminación de una ruta que si la memoria no me falla comenzó durante el mandato de Urribarri y continuo en los dos periodos del ex gobernador y actual diputado nacional Bordet.