Una investigación reveló una presunta "caja negra" millonaria de Grabois y Galperín salió a cruzarlo en redes

El referente social fue nombrado en una investigación televisiva por el uso de los fondos, y el empresario subió un posteo destacando la información



Esta semana, el Gobierno anunció la eliminación de los fondos fiduciarios. Una medida que estaba contemplada dentro de la ley "bases" y que, tras su fracaso en el Congreso, volvió a ser impulsada por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno, consideran a los fondos fiduciarios como "cajas políticas" y anunciaron su eliminación. Tras esto, Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, fue mencionado en una investigación televisiva realizada por el canal La Nación + como parte de un entramado que manejaba de manera irregular estos fondos.

El recorte del informe fue replicado en redes sociales, lo que provocó un duro intercambio entre el empresario Marcos Galperín y el referente social.

"¿Se podrá confesar fácilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis", escribió Galperín en su posteo.

La respuesta de Grabois no tardó en llegar y, por medio de un extenso mensaje, lo calificó de "triste", "egoísta" y alguien "beneficiado por el sistema", mientras desmintió las acusaciones mencionadas en el medio televisivo.



"Marcos, todo esto es mentira. No tengo mucho más que decir al respecto. Sobre la gratuidad del pensamiento y las acciones, sí quisiera compartir algo con vos: hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea y siente distinto a vos ‘gratis’... que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este", escribió el referente social en su cuenta de X.

Grabois mencionó que "hay gente que nace bien parada" mientras otras nacen "en la miseria". "Gente que pudo estudiar en la universidad, gente que no terminó el primario, gente con talento artístico, gente con saberes prácticos. Mucha gente que puede mirar más allá de su propio ombligo y decide conscientemente poner su tiempo al servicio de otro mundo posible".

En esa línea, le contestó: "Entiendo que te moleste y quieras desmentir lo que te pone a vos en el lugar que efectivamente ocupás en este mundo: otro triste idiota egoísta beneficiario de un sistema injusto que juntó un montón de plata y ni siquiera le alcanza".

"Entiendo que te aburra tu miseria espiritual y discapacidad emocional tanto que necesites atribuirle a los demás tus propias y bajas motivaciones, que necesites exteriorizarlas, que necesites validación, porque ni toda la plata del mundo puede llenar tu vacío existencial", agregó.

Añadió: "Entiendo que te haga feliz ver a un presidente elevarte a la categoría de héroe para seguir engañándote a vos mismo y a los demás, que sos un benefactor social y no un burgués egoísta y ambicioso. Lo entiendo, me parece tristísimo y te compadezco. Que la brisa marina te alivie".

Mientras le respondía, también se refirió a los periodistas del canal La Nación + que compartieron el informe: "Y como no lo vas a entender, te alcanzan fuentes tan endebles y ensobradas como Trabuc y Majul para reforzar lo que ya habías juzgado y sentenciado: todos quisiéramos ser millonarios como vos... hoy es esta mentira, ayer fue otra, mañana será otra… pero en el fondo, fondo, sabes que te estás engañando a vos mismo".

"A mí no me importa la plata, me importa la felicidad de mi pueblo, igual que a miles y miles y miles de personas en este mundo. Nos alcanza con poco, no necesitamos millones, no los queremos, no nos motivan, nos aburren, nos parecen poca cosa frente a la inmensa tarea que tenemos por delante y que no tengo duda que vamos a realizar... y vos vas a seguir viviendo en tu mansión buscando de qué reír", concluyó.