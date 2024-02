"Imprudente": La amenaza de Trump a los aliados de la OTAN desata una feroz reacción en Europa

En un mitin en Carolina del Sur, el expresidente estadounidense y actual candidato republicano sugirió que "animaría" a Rusia a atacar a cualquier país de la OTAN que no contribuyera con el 2% de su PIB a las arcas de la alianza.

Afirmó que el presidente de un "gran país" no identificado de Europa le había preguntado: "Si no pagamos y nos ataca Rusia, ¿nos protegeréis?". Trump dijo que su respuesta fue: "No, no les protegería. De hecho, les animaría (a Rusia) a que hicieran lo que les diera la gana. Tienen que pagar. Tienen que pagar sus facturas".

Borrell: "Seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza militar 'a la carta'"

Este lunes por la mañana, en Bruselas, el responsable de Política Exterior y Defensa de la UE, Josep Borrell, declaró: "Seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza militar 'a la carta'. (No) puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente de EE.UU. en esos días". "No voy a dedicar mi tiempo a comentar cualquier idea tonta que surja durante esta campaña en EE.UU.", añadió.



¿Arrollará Trump a Haley en los caucus del Partido Republicano en New Hampshire?

Los republicanos de Nevada rechazan a Nikki Haley

Los comentarios incendiarios de Trump también fueron censurados por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo: "Las declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad del artículo 5 sólo sirven a los intereses de Putin", dijo Michel en la plataforma social X.

El artículo 5 obliga a cada uno de los 31 países de la alianza militar a acudir en ayuda de cualquier miembro que sea víctima de un ataque armado. Sólo se ha invocado una vez, tras el atentado terrorista del 11-S en Estados Unidos.

"No aportan más seguridad ni más paz al mundo", prosiguió Michel, "al contrario, reafirman la necesidad de que la UE siga desarrollando urgentemente su autonomía estratégica e invierta en su defensa. Y de mantener fuerte nuestra Alianza".



El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, declaró al canal de televisión francés LCI que los comentarios de Trump demostraban que la democracia estadounidense estaba "enferma"."No podemos jugarnos nuestra seguridad cada cuatro años", dijo Breton, refiriéndose a las elecciones presidenciales estadounidenses.

También afirmó que los comentarios de Trump estaban relacionados con una conversación que mantuvo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras ocupaba el cargo en 2020. Al parecer, Trump le dijo que Estados Unidos no ayudaría a Europa si era atacada.

"Tienen que entender que si Europa es atacada nunca vendremos a ayudarles y a apoyarles", dijo Trump durante el Foro Económico Mundial de 2020 en Davos, según Breton, añadiendo que "por cierto, la OTAN está muerta".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania -uno de los países que más gasta en la OTAN y cuyo gasto, sin embargo, no alcanza el objetivo del 2% del PIB- dijo que "este credo de la OTAN mantiene a salvo a más de 950 millones de personas, desde Anchorage hasta Erzurum."



El eurodiputado belga Guy Verhofstadt, que forma parte de la delegación del Parlamento para las relaciones con Estados Unidos, también tomó la palabra en X para pedir a la UE que "coordine e integre los esfuerzos de defensa, desde las adquisiciones hasta el despliegue", para reducir la dependencia de Washington.

Bruselas sigue muy de cerca las próximas elecciones en Estados Unidos

Los funcionarios en Bruselas están cada vez más nerviosos de que un regreso de Trump pueda perturbar gravemente la política estrechamente alineada de Occidente sobre Ucrania y erosionar la influencia de la OTAN.

Cómo fortalecer la defensa aérea de Ucrania, la gran pregunta en el Consejo OTAN-Ucrania

El bloque está tratando de ampliar su industria de defensa y sus capacidades militares en un intento de impulsar su llamada "autonomía estratégica".

El temor a que Trump pueda volver a imponer aranceles comerciales punitivos a los productos de la UE que entren en Estados Unidos también está haciendo saltar las alarmas. Trump ha prometido que, si es elegido, impondrá un impuesto del 10% a todas las importaciones extranjeras, y gravámenes aún mayores a los productos fabricados en China.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo el lunes que el Ejecutivo está "estableciendo un proceso interno estructurado para prepararse para todos los posibles resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses", pero no se dieron más detalles.