¿Presidente Javier Milei "LA CASTA ES EL PUEBLO POBRE QUE PAGA IMPUESTOS" ???

Tampoco le da derecho el ser hoy presidente de la Nación entregar el patrimonio que es de todos, hay si muchas empresas que son un verdadero refugio de personajes nefastos y pertenecientes a "la gran casta que usted prometió combatir", motivo por el cual el pueblo le creyó, al estar cansado que se roben el dinero de los impuestos que deberían volver al pueblo.

Hoy el pueblo pobre está pagando las duras consecuencias de su mala gestión, la que le costara mucho más al pobrerío recuperarse de estas medidas, las que usted y sus empleados/socios están aplicando, castigando a los que menos tienen llevándolos más aún a la miseria en que dejo el anterior gobierno insensible, ladrón y mentiroso, que decía gobernar para los más desposeídos y que busco en Usted la salvación que prometía.

Pero resulta, (y a la vista está) que Usted señor Milei es peor de lo mismo, lo que está demostrando, ser más traidor a la Patria que los anteriores, porque aparte de pretender entregar lo que es de todo el pueblo los obliga a vivir en la miseria y a mendigar, sin ser los culpables directos del deterioro en que dejaron la Nación los delincuentes que se robaron todo a costa de lo que decían defender, viviendo en la lujuria tropical en lejanas playas, mansiones en los EEUU, Uruguay o haciendo inversiones en acciones (como las que recientemente hiciera la SEÑORA en empresas multinacionales a la que decía combatir) y le decían a los torpes que estos lugares era de los nefastos capitalistas de derecha y oligarcas.

Usted que decía pretender combatir a la “casta” hoy nos preguntamos a que “KASTA” se refería, porque, por las medidas implementadas de quitar los subsidios al transporte (beneficiando solo a los porteños), aumentando despiadadamente los combustibles, la energía eléctrica, el aumento de impuestos. También estamos cansados de moratorias para los evasores y que no pagan puntualmente, porque BENEFICIA A LOS QUE MAS TIENEN EN DETRIMENTO DE LOS MÄS HUMILDES.

Presidente Javier Milei, (no sabemos si llamarlo señor), pero por ahora respetamos el voto popular y su embestidura, le sugerimos democrática y humildemente que no siga insultando al pueblo que lo voto ni a los que no lo votaron. El pueblo argentino es pacífico, pero también nos atrevemos a refrescarle la memoria la história que el pueblo hace tronar su escarmiento, algunos ejemplos “El levantamiento de León Suarez, con el fin de derrocar a la dictadura autodenominada Revolución Libertadora”; la “Semana Trágica” que es el nombre con el que se conoce la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, en reclamo de mejores condiciones laborales. También le recordamos a los grandes caudillos de Entre Ríos Ramírez, Lopez Jordan, Urquiza; como también otros del interior de la Argentina que se levantaron contra el centralismo porteño.

Los argentinos somos pacíficos, no miedosos ni cobardes, si respetuosos del voto popular… pero no incite más a la violencia, demasiado soportamos a una señora que se creía con derecho a maltratar a los que no opinaban ni satisfacían sus caprichos.

Señor Presidente Javier Mile los argentinos queremos vivir en paz no en la miseria ni soportamos agresiones, no tire más de la soga que está ya muy tensa. Todos los bien nacidos queremos que a usted y a los demás gobernantes le vaya bien en su gestión, porque así nos ira bien a todos pero no con agresiones ni injusticias.