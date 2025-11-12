Vidal confirmó que el PRO se mantendrá como bloque independiente en Diputados, tras la reunión con Macri

CAÍDOS EN UN POZO o tropezando las veredas, porque Concordia es Turismo Todo el Año
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
Así lo expresó la diputada y ex gobernadora a la salida del encuentro con el ex mandatario nacional y líder del partidoArgentina12/11/2025pregonando
La diputada del PRO María Eugenia Vidal confirmó hoy que no conformarán un interbloque con La Libertad Avanza y que mantendrán la independencia en la Cámara baja, al tiempo que manifestó el acompañamiento para la reforma laboral y calificó el salto de Diego Santilli al Gobierno como una acción personal.
"Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales", dijo Vidal a la salida de la reunión partidaria que encabezó Mauricio Macri.
La ex gobernadora de Buenos Aires continuó: "Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años".
Consultada por el eventual interbloque en el Congreso con La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, expresó: "Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO".
Sobre Santilli remarcó: "Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente".
"No va a especular. Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del Gobierno, el programa macroeconómico, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir. Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral", finalizó.
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
Los principales dirigentes del PRO se reunirán este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en la sede nacional del partido ubicada en la calle Balcarce, en el marco del Consejo Nacional de la fuerza política.
A Cristina Kirchner le gusta escribir largas cartas en sus redes sociales, explosivas como las del ya olvidado Unabomber.
COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DEL USUARIO VIAL Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por “falso peaje”
El incremento mensual estuvo impulsado por vivienda, alimentos, transporte, salud y gastronomía, según el Instituto de Estadística y Censos porteño
El gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof dejó entrever su malestar por la carta de la expresidenta Cristina Kirchner que acusó al gobernador por la derrota electoral del pasado domingo, en especial por la decisión de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.
El avance de las licitaciones, de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, despertó críticas al cobro de ‘peaje en rutas’.
La presidente del Senado respondió críticas y apoyos en su última publicación en Instagram. De nuevo, la relación con los hermanos Milei estuvo en el centro de la escena
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
