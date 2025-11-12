 Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO reúne a los principales dirigentes para definir el rumbo del espacio

CAÍDOS EN UN POZO o tropezando las veredas, porque Concordia es Turismo Todo el Año
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
Los principales dirigentes del PRO se reunirán este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en la sede nacional del partido ubicada en la calle Balcarce, en el marco del Consejo Nacional de la fuerza política.Argentina12/11/2025pregonando
Este encuentro será el primero de carácter formal tras las recientes elecciones legislativas, la salida de los legisladores del bloque aliados a Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados y la declaración pública de Mauricio Macri sobre la construcción de un candidato propio para los comicios de 2027.
La convocatoria al cónclave fue impulsada por Macri y tiene carácter ampliado: participarán los 24 presidentes provinciales del partido, además de los principales legisladores y dirigentes nacionales del PRO. El objetivo oficial es “evaluar los resultados electorales, fijar prioridades estratégicas, consolidar la unidad partidaria y avanzar en la preparación de la próxima etapa electoral”.
Nueva crítica de Macri a Milei: "Ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil"
Mauricio Macri expresó nuevas críticas hacia el rumbo del gobierno de Javier Milei durante su participación en el Foro ABECEB, donde sostuvo que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan” y llamó a recuperar la empatía en el ejercicio del poder.
En su exposición, analizó el rol estratégico de América Latina, abordó su vínculo con La Libertad Avanza (LLA) y opinó sobre la reciente designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, que motivó uno de sus cuestionamientos más directos al oficialismo.
“Apoyó a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”, señaló Macri, al explicar los motivos del respaldo que brindó el PRO tras la victoria electoral de Milei. Si bien evitó mencionar al presidente por su nombre, las referencias a su estilo de conducción fueron explícitas. El expresidente compartió panel con sus pares de México y Chile, Felipe Calderón y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y describió un escenario global con “una oferta de liderazgos en retroceso” y “violencia en el debate de ideas”.
Macri sostuvo que el PRO “apoyó como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno”, pero remarcó que ese acompañamiento tiene límites claros. Según dijo, su partido “va a seguir” respaldando al oficialismo: “En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”.
Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO reúne a los principales dirigentes para definir el rumbo del espacio
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
Así lo expresó la diputada y ex gobernadora a la salida del encuentro con el ex mandatario nacional y líder del partido
A Cristina Kirchner le gusta escribir largas cartas en sus redes sociales, explosivas como las del ya olvidado Unabomber.
COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DEL USUARIO VIAL Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por “falso peaje”
El incremento mensual estuvo impulsado por vivienda, alimentos, transporte, salud y gastronomía, según el Instituto de Estadística y Censos porteño
El gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof dejó entrever su malestar por la carta de la expresidenta Cristina Kirchner que acusó al gobernador por la derrota electoral del pasado domingo, en especial por la decisión de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.
El avance de las licitaciones, de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, despertó críticas al cobro de ‘peaje en rutas’.
La presidente del Senado respondió críticas y apoyos en su última publicación en Instagram. De nuevo, la relación con los hermanos Milei estuvo en el centro de la escena
Por favor utilicen el carnet de socio, de la entidad, que sigue incorporando nuevos servicios, para los asociados con descuentos directos, a convenir según modalidad a utilizar en el momento del uso y el establecimiento adherido.
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
