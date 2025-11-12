 Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO reúne a los principales dirigentes para definir el rumbo del espacio

Este encuentro será el primero de carácter formal tras las recientes elecciones legislativas, la salida de los legisladores del bloque aliados a Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados y la declaración pública de Mauricio Macri sobre la construcción de un candidato propio para los comicios de 2027.

La convocatoria al cónclave fue impulsada por Macri y tiene carácter ampliado: participarán los 24 presidentes provinciales del partido, además de los principales legisladores y dirigentes nacionales del PRO. El objetivo oficial es “evaluar los resultados electorales, fijar prioridades estratégicas, consolidar la unidad partidaria y avanzar en la preparación de la próxima etapa electoral”.

Nueva crítica de Macri a Milei: "Ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil"

Mauricio Macri expresó nuevas críticas hacia el rumbo del gobierno de Javier Milei durante su participación en el Foro ABECEB, donde sostuvo que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan” y llamó a recuperar la empatía en el ejercicio del poder.

En su exposición, analizó el rol estratégico de América Latina, abordó su vínculo con La Libertad Avanza (LLA) y opinó sobre la reciente designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, que motivó uno de sus cuestionamientos más directos al oficialismo.

“Apoyó a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”, señaló Macri, al explicar los motivos del respaldo que brindó el PRO tras la victoria electoral de Milei. Si bien evitó mencionar al presidente por su nombre, las referencias a su estilo de conducción fueron explícitas. El expresidente compartió panel con sus pares de México y Chile, Felipe Calderón y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y describió un escenario global con “una oferta de liderazgos en retroceso” y “violencia en el debate de ideas”.

Macri sostuvo que el PRO “apoyó como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno”, pero remarcó que ese acompañamiento tiene límites claros. Según dijo, su partido “va a seguir” respaldando al oficialismo: “En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”.



Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO reúne a los principales dirigentes para definir el rumbo del espacio

