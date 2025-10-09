SE PRESENTÓ LA MARATÓN DE REYES

Estuvieron presentes, además del citado Flores, el Intendente de Concordia, Dr. Francisco Azcué y la Subsecretaria de Deportes, Lic. Ivana Pérez.

La conferencia en realidad fue sólo una presentación formal, ya que no se anunciaron cosas puntuales, más allá de fecha y hora, porque no se tiene confirmado lugar de largada ni recorrido de la competencia aún. Además, la organización evitó las preguntas de los muchos periodistas que acudieron al llamado y por ende fue presentación y nada más. Entonces, los colegas se quedaron con varias preguntas que habían traído “estudiadas” para formularlas, y debieron confirmarse con el “hasta otro momento” del conductor Darío Buffet (Prensa de la Municipalidad de Concordia).

Flores fue el primero en tomar la palabra diciendo que “este es un regreso a casa, porque la Maratón de Reyes para mí es mi casa dado que la organicé durante 18 años. Por eso estoy muy contento con toda la gente que me acompaña de asumir este compromiso que es de los más importantes, porque la Maratón de Reyes es un ícono de nuestra ciudad y es respetada a nivel provincia, y en el país. Por eso intentaremos hacer las cosas desde nuestra experiencia, ya que también organizamos el Cruce de Salto Grande y el Desafío Power que se han tornado multitudinarias, y queremos que participe también mucha gente en la Maratón porque contamos con la gente para organizarla y que todo salga bien. En lo personal sé lo que se necesita y desde nuestra empresa en todo lo que organizamos nos ocupamos de que al participante no le falte absolutamente nada. Gracias al Intendente Azcué, a Sebastián Arístides, a Ivana, a la Municipalidad por brindarme esta oportunidad de volver a la Maratón de Reyes y esperemos que todo sea un éxito. Por el momento decirles que se largará el 10 de enero de 2026 a las 20 horas”, concluyó.

Luego fue el turno de Ivana Pérez quien dijo “estamos muy contentos con esta designación de Marcelo Flores al frente de la Maratón, a quien le deseamos obviamente lo mejor. Nosotros cuando asumimos nos hicimos cargo de lo que tiene que ver la organización y fue todo un desafío con el grupo de la Municipalidad, el año pasado también la tuvimos a nuestro cargo y se colaboró en todo lo necesario para que salga muy bien. Con Flores será otra etapa, donde él tiene su empresa y estaremos allí apuntalando en lo que sea. Por eso, con el grupo de Deportes, sabemos del esfuerzo y el trabajo que lleva la prueba, y pondremos a disposición esa experiencia en esta oportunidad también”, expresó.

Por su parte, el Intendente Azcué asintió las palabras de Pérez, al decir que “es cierto que en estos dos últimos años hemos puesto todo para que sea una linda prueba, para que la gente se sienta contenta. La Maratón es algo que nos moviliza, y mucho más moviliza a la gente. Pero es una carrera que requiere mucha atención organizativa y no se puede organizar fugazmente, sino más bien con mucho tiempo y casi al mínimo detalle porque es mucha la gente que participa. Esto, claro, posiciona a Concordia de otra manera en el mapa no sólo deportivo sino también turístico, porque mucha gente aprovecha con la familia para venir a participar y disfrutar de unos días en nuestra ciudad, para lo que también estaremos preparados convenientemente.

Sabemos que la empresa de Marcelo Flores, Los Galgos, tiene mucha experiencia en lo organizativo y vamos a estar con todo a su lado para trabajar en todo lo que sea, por lo que esperemos que todo salga como todos queremos, porque todos queremos a la Maratón de Reyes”, concluyó el mandatario local.

De las últimas palabras de Azcué se desprende que Marcelo Flores asume todo el rol organizativo, incluso con el riesgo de pérdida y ganancia económica, y la Municipalidad aportaría logística y algo de personal en áreas específicas. Flores organiza también, claro, la Maratón de 5 kilómetros.

Si bien no se especificó el lugar de la prueba, trascendió que se estaría trabajando para volver a la Costanera que sería el punto de largada y llegada. La última experiencia allí data del 18 de septiembre de 2021, empezando a salir de la pandemia, cuando el concordiense Juan Ignacio Segovia pudo ganar por primera y única vez hasta ahora la prueba. Se largó y se llegó a la altura del Club Comunicaciones.

Por otra parte, del precio de las inscripción no se ha hecho mención alguna, aunque sí se oyó por allí que el lunes habría anuncio de las fechas que tendría la misma hasta el día anterior a la competencia.

Todo quedó formalmente en marcha y las dudas que quedaron este jueves, sin preguntas de la prensa, esperemos tengan ya forma de respuestas con comunicación fluida por parte de la organización a la mayor brevedad posible, en nuestro afán de mantener informada a la población.