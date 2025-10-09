Blooper grave: Patricia Bullrich llamó al fiscal para saber de Machado y se supo de la forma más inesperada

Torneo Regional LIBERTAD Y NEBEL TIENEN RIVALES
Con la participación de 333 equipos se pone en marcha el fin de semana del 19 de octubre la edición 2025/26 del Torneo Regional Federal Amateur que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.
La ministra se equivocó y llamó al periodista Diego Iglesias en lugar del fiscal homónimo. “¿Cómo viene el tema este de la extradición?”, preguntó sin rodeos.Policiales09/10/2025 NA
Un insólito y grave blooper de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su seguimiento personal y directo sobre el caso del presunto narcotraficante Federico Machado, que salpica de lleno al candidato libertario José Luis Espert. La ministra intentó comunicarse con el fiscal antinarcóticos que investiga el caso, Diego Iglesias, pero se equivocó de número y llamó al periodista homónimo, a quien le preguntó sin preámbulos por el estado de la extradición.
El propio periodista, Diego Iglesias, fue quien relató la increíble secuencia en su programa de radio, generando un revuelo inmediato por la desprolijidad y por lo que revela la llamada: el interés de la ministra en una causa judicial de alto voltaje político.
"¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?"
El periodista contó que el jueves a las 8:15 de la mañana recibió una llamada de un número que tenía agendado como "Patricia Ulrich". Al atender, pensando que se trataba de la ministra, la escuchó ir directamente al grano.
"Atiendo, le digo, '¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va?' Y directamente me dice, 'Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Escuchame. ¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?'", relató Iglesias al aire.
Sorprendido, el periodista le repreguntó, y Bullrich insistió: "Sí, sí, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?". En ese momento, Iglesias se dio cuenta del grave error.
"Le digo, 'Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, que es el fiscal de la Procuraduría, el fiscal que investiga delitos narcos que se llama Diego Iglesias'", continuó el conductor.
Nerviosismo y un final abrupto
Según el relato del periodista, la reacción de la ministra al darse cuenta de su error fue de puro nerviosismo. "Se pone muy nerviosa (...) me dice, 'Uy, no, no.' Y veo que se ríe. 'Disculpá, disculpáme, disculpáme', me dice, así como varias veces", contó Iglesias, quien lamentó entre risas no haberle "seguido el juego" para averiguar qué más quería saber la funcionaria.
"Se la tenía que haber seguido porque si se la seguía averiguaba un poco más qué quería saber exactamente", reflexionó el periodista. La llamada terminó abruptamente con un "beso, beso, chao" de la ministra.
El blooper, además de la anécdota, deja al descubierto el interés personal de la titular de la cartera de Seguridad en una causa que complica a un aliado clave de su gobierno y que está en el centro de la escena política.
En la mañana de este jueves se realizó el lanzamiento de la 47ª Edición de la Maratón Internacional de Reyes. La cita fue en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, donde fue propicia la oportunidad para presentar formalmente a Marcelo Flores, Presidente de la Agrupación Los Galgos, que tendrá a cargo la organización de la magna competencia atlética que tiene no solo nuestra ciudad, sino la provincia y el país.
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, se refirió a las recientes declaraciones del candidato de La Libertad Avanza (LLA) Joaquín Benegas Lynch, quien en una actividad realizada en Concepción del Uruguay expresó: “Necesitamos que los entrerrianos de bien vayan a votar, porque del otro lado van a ir a votar todos”.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) anuncia un nuevo llamado a solicitud de cotizaciones para la concesión de los siguientes espacios gastronómicos administrados por la Corporación:
El documento se encontraba roto y manchado, pero fue reconstruido.
Con el fin de desarrollar un trabajo conjunto para la intervención en situaciones de violencia familiar y contra la mujer, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) y la Municipalidad de Sauce de Luna firmaron un convenio marco de cooperación para fortalecer la red local, asegurando el principio de inmediatez que ha de garantizarse a las personas en situación de violencia en el marco de la normativa internacional, que impone a los diversos poderes del Estado intervenir cada uno desde el rol que detenta.
Su relación con Espert, a quien dice haber ayudado “por lástima”. Denuncia tortura” de los agentes estadounidenses.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: la hija de Jorge Rial volvió a ser detenida luego de que la Justicia le revocara el beneficio de la excarcelación por no cumplir con los requisitos impuestos.
La Justicia de los Estados Unidos está a un paso de transformarse en un nuevo dolor de cabeza para el diputado y candidato libertario José Luis Espert.
El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.
Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.
