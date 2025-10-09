El Bloque Peronista Concordia presentó una reforma tributaria para aliviar la presión fiscal sobre el comercio local

Torneo Regional LIBERTAD Y NEBEL TIENEN RIVALES
Con la participación de 333 equipos se pone en marcha el fin de semana del 19 de octubre la edición 2025/26 del Torneo Regional Federal Amateur que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.
Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.Concordia09/10/2025 Prensa Concejal Satalia Mendez
La iniciativa fue elaborada junto al concejal y contador Pablo Bovino, quien explicó los aspectos técnicos del proyecto durante la sesión, y cuenta con la firma de los cuatro integrantes del bloque.
“Cumplimos con lo que dijimos. La semana pasada lo anticipé en el recinto y hoy presentamos una propuesta concreta para acompañar a los comercios de Concordia que vienen soportando una carga impositiva insostenible. Este proyecto es una respuesta a un reclamo real del sector productivo y comercial”, expresó Satalía Méndez, presidente del bloque.
Por su parte, el concejal Pablo Bovino detalló que la norma vigente no actualizó las escalas de alícuotas conforme la inflación del año 2024, lo que provocó que la mayoría de los contribuyentes locales tributará en categorías superiores a las que les hubieran correspondido. “Eso generó un aumento real de la carga tributaria en un contexto de fuerte recesión económica. Además, la actualización aplicada este año por el Ejecutivo fue excesiva, lo que agravó la situación de un sector que ya enfrenta caída de ventas y baja rentabilidad”, señaló.
El proyecto presentado elimina la alícuota del 1,9% para las empresas locales y mantiene la del 2,7% exclusivamente para las empresas foráneas, buscando proteger la competitividad del comercio local y alentar la actividad económica interna.
Bovino explicó que la propuesta “restablece un esquema progresivo y más equitativo” y destacó que no generará una merma en la recaudación municipal, ya que al adecuar las escalas a la realidad inflacionaria, más contribuyentes podrán cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
La medida está en línea con los planteos del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, que en su última encuesta advirtió que el 82,9% de los empresarios considera la alta presión fiscal como el principal obstáculo externo para su desarrollo, y que el 88,3% propone reducir dicha presión como primera medida para recuperar competitividad.
Satalía Méndez concluyó:
“Esta reforma es una señal clara de compromiso con el comercio local. Mientras otros ajustan y ahogan a los que producen, nosotros proponemos una salida responsable que alivie a los comerciantes sin afectar los ingresos municipales. Es hora de cuidar a quienes mantienen viva la economía de Concordia”.
En la mañana de este jueves se realizó el lanzamiento de la 47ª Edición de la Maratón Internacional de Reyes. La cita fue en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, donde fue propicia la oportunidad para presentar formalmente a Marcelo Flores, Presidente de la Agrupación Los Galgos, que tendrá a cargo la organización de la magna competencia atlética que tiene no solo nuestra ciudad, sino la provincia y el país.
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, se refirió a las recientes declaraciones del candidato de La Libertad Avanza (LLA) Joaquín Benegas Lynch, quien en una actividad realizada en Concepción del Uruguay expresó: “Necesitamos que los entrerrianos de bien vayan a votar, porque del otro lado van a ir a votar todos”.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) anuncia un nuevo llamado a solicitud de cotizaciones para la concesión de los siguientes espacios gastronómicos administrados por la Corporación:
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a Cantallops, Miguel Ángel, propietario del inmueble ubicado en calle Italia y Perú S/N° – Manzana N°613 – Parcela N°1 – Cuenta Municipal N°32540 - y/o responsables del mismo, por trámites de su interés.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
Hoy lunes 6 de octubre culmina el período formal de inscripción a la Ronda de Negocios Multisectorial que se desarrollará el viernes 17 de octubre en el marco de la Expo Concordia Produce.
El gimnasio de la Escuela Secundaria N°16 “Prof. Gerardo Victorin” fue sede del 11° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica, realizado el pasado 2 de octubre. La jornada reunió a estudiantes, docentes y familias en una propuesta que combinó creatividad, innovación y trabajo en equipo.
El concejal justicialista Guillermo Satalía Méndez volvió a cuestionar con dureza a la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, por la sucesiva presentación de modificaciones en la orgánica municipal y la falta de resultados en la ciudad.
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su vigésima quinta sesión ordinaria, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza. La jornada, con un temario de 23 expedientes, se destacó por la aprobación de una ordenanza clave que beneficia a los contribuyentes locales.
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) anuncia un nuevo llamado a solicitud de cotizaciones para la concesión de los siguientes espacios gastronómicos administrados por la Corporación:
