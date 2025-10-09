El Bloque Peronista Concordia presentó una reforma tributaria para aliviar la presión fiscal sobre el comercio local

La iniciativa fue elaborada junto al concejal y contador Pablo Bovino, quien explicó los aspectos técnicos del proyecto durante la sesión, y cuenta con la firma de los cuatro integrantes del bloque.

“Cumplimos con lo que dijimos. La semana pasada lo anticipé en el recinto y hoy presentamos una propuesta concreta para acompañar a los comercios de Concordia que vienen soportando una carga impositiva insostenible. Este proyecto es una respuesta a un reclamo real del sector productivo y comercial”, expresó Satalía Méndez, presidente del bloque.

Por su parte, el concejal Pablo Bovino detalló que la norma vigente no actualizó las escalas de alícuotas conforme la inflación del año 2024, lo que provocó que la mayoría de los contribuyentes locales tributará en categorías superiores a las que les hubieran correspondido. “Eso generó un aumento real de la carga tributaria en un contexto de fuerte recesión económica. Además, la actualización aplicada este año por el Ejecutivo fue excesiva, lo que agravó la situación de un sector que ya enfrenta caída de ventas y baja rentabilidad”, señaló.

El proyecto presentado elimina la alícuota del 1,9% para las empresas locales y mantiene la del 2,7% exclusivamente para las empresas foráneas, buscando proteger la competitividad del comercio local y alentar la actividad económica interna.

Bovino explicó que la propuesta “restablece un esquema progresivo y más equitativo” y destacó que no generará una merma en la recaudación municipal, ya que al adecuar las escalas a la realidad inflacionaria, más contribuyentes podrán cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

La medida está en línea con los planteos del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, que en su última encuesta advirtió que el 82,9% de los empresarios considera la alta presión fiscal como el principal obstáculo externo para su desarrollo, y que el 88,3% propone reducir dicha presión como primera medida para recuperar competitividad.

Satalía Méndez concluyó:

“Esta reforma es una señal clara de compromiso con el comercio local. Mientras otros ajustan y ahogan a los que producen, nosotros proponemos una salida responsable que alivie a los comerciantes sin afectar los ingresos municipales. Es hora de cuidar a quienes mantienen viva la economía de Concordia”.