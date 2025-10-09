Fútbol LA A Y LA B JUEGAN FECHA CLAVE....Y...EN LA B TAMBIÉN TODO LISTO

Torneo Regional LIBERTAD Y NEBEL TIENEN RIVALES
Con la participación de 333 equipos se pone en marcha el fin de semana del 19 de octubre la edición 2025/26 del Torneo Regional Federal Amateur que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.
La Liga Concordiense de Fútbol, como cada semana, ha dispuesto la programación para este fin de semana. La novedad es que se jugará viernes, sábado y domingo, dado que justamente este viernes 12 es feriado nacional y ello permitirá la concurrencia de gente a las canchas.deportes09/10/2025pregonando
Si bien para el domingo hay un pronóstico de lluvia la Liga, dado los acontecimientos del fin de semana donde se hizo el mismo anuncio de mal clima y no pasó casi nada, mantiene la programación y llegado el caso tomará una determinación el mismo día.
Sin duda que de la Primera División se destaca el gran partido entre Victoria y Santa María. Un partido entre vecinos donde los del Tiro están lamentablemente cerca de descender y su rival es el puntero y depende de sí mismo para ser Campeón. De ganar Santa María dará un paso importante y para Victoria sería la frustración de tener que descender. Pero será un partidazo donde, creemos, que el que se equivoque menos será el vencedor.
Otro partido de “punta a punta” es el que jugarán Constitución y 9 de Julio. El primero pelea el título con buenas chances, compartiendo la posición con San Lorenzo a un punto del líder. Mientras tanto, los de Colonia Ayuí se encuentran de momento peleando la promoción, donde comparten posición con Comunicaciones, a cinco puntos del último que es Victoria en la Tabla General. Por ello, para ambos urge la victoria para satisfacer sus fines y entonces es obvio que digamos sin equivocarnos que tiene tono de partidazo este choque, que se dará en cancha de Nebel el domingo.
Precisamente el otro escolta, San Lorenzo, abrirá la fecha el viernes a las 16.30, recibiendo en su cancha a Alberdi en un choque de la otrora Zona Campaña que supo tener nuestro fútbol. Alberdi todavía cuenta con chances matemáticas de llegar al título, mientras que San Lorenzo sin duda que tiene que ganar para llegar con posibilidades hasta el final del torneo, a falta de estas dos últimas fechas.
La programación de Primera A es la siguiente:
VIERNES 10 DE OCTUBRE
En Villa Adela
16.30hs: San Lorenzo vs. Alberdi.
Estadio Ciudad de Concordia
16.00hs: Comunicaciones vs. La Bianca.
SABADO 11 DE OCTUBRE
Estadio Ciudad de Concordia
19.30hs: Victoria vs. Santa María.
Cancha de Libertad
15.00hs: Libertad vs. Real Concordia.
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
Estadio Ciudad de Concordia
16.00hs: Colegiales vs. Nebel.
Cancha de Nebel
16.0hs: Constitución vs. 9 de Julio.
EN LA B TAMBIÉN TODO LISTO
En la Primera B las miradas están puestas en los dos de arriba, pero más en Salto Grande porque sacó una luz de diferencia el fin de semana pasado y depende de sí mismo para llegar al título y el ascenso directo. Este viernes, en cancha de Nebel, el hidroeléctrico tendrá un partido “chivo” nada menos que ante Ferrocarril que si bien está cómodo para jugar el Petit Torneo, no debe aflojar por las dudas. Para Salto Grande, claro, la victoria es fundamental para poder afrontar las dos fechas que quedarán con ventaja.
Por su parte, Juventud Unida va a recibir el domingo en su cancha a San Martín de Calabacilla. Este último ha tenido un irregular torneo marchando en la octava posición de la tabla, pero también es cierto que ha jugado partidos muy interesantes y les ha hecho partido a equipos que a priori podían plantearse como superiores. Por ello, con el acompañamiento de su gente, Juventud saldrá a poner todo para buscar una victoria imperiosa, porque ya no puede dejar más puntos en el camino.
PROGRAMACIÓN DE PRIMERA B
VIERNES 10 DE OCTUBRE
Estadio Ciudad de Concordia
14.00hs: Zorraquín vs. Athletic Club.
Cancha de Nebel
16.00hs: Ferrocarril vs. Salto Grande.
SABADO 11 DE OCTUBRE
Estadio Ciudad de Concordia
16.00hs: Unión vs. Sarmiento.
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
En Los Charrúas
16.00hs: Los Charrúas vs. El Olimpo.
Cancha de Sarmiento
16.00hs: Rosch vs. Ancel.
En Benito Legerén
16.00hs: Juventud Unida vs. San Martín.
Cancha de Santa María
16.00hs: Wanderer´s vs. Estudiantes.
