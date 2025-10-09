Fútbol LA A Y LA B JUEGAN FECHA CLAVE....Y...EN LA B TAMBIÉN TODO LISTO

Si bien para el domingo hay un pronóstico de lluvia la Liga, dado los acontecimientos del fin de semana donde se hizo el mismo anuncio de mal clima y no pasó casi nada, mantiene la programación y llegado el caso tomará una determinación el mismo día.

Sin duda que de la Primera División se destaca el gran partido entre Victoria y Santa María. Un partido entre vecinos donde los del Tiro están lamentablemente cerca de descender y su rival es el puntero y depende de sí mismo para ser Campeón. De ganar Santa María dará un paso importante y para Victoria sería la frustración de tener que descender. Pero será un partidazo donde, creemos, que el que se equivoque menos será el vencedor.

Otro partido de “punta a punta” es el que jugarán Constitución y 9 de Julio. El primero pelea el título con buenas chances, compartiendo la posición con San Lorenzo a un punto del líder. Mientras tanto, los de Colonia Ayuí se encuentran de momento peleando la promoción, donde comparten posición con Comunicaciones, a cinco puntos del último que es Victoria en la Tabla General. Por ello, para ambos urge la victoria para satisfacer sus fines y entonces es obvio que digamos sin equivocarnos que tiene tono de partidazo este choque, que se dará en cancha de Nebel el domingo.

Precisamente el otro escolta, San Lorenzo, abrirá la fecha el viernes a las 16.30, recibiendo en su cancha a Alberdi en un choque de la otrora Zona Campaña que supo tener nuestro fútbol. Alberdi todavía cuenta con chances matemáticas de llegar al título, mientras que San Lorenzo sin duda que tiene que ganar para llegar con posibilidades hasta el final del torneo, a falta de estas dos últimas fechas.

La programación de Primera A es la siguiente:

VIERNES 10 DE OCTUBRE

En Villa Adela

16.30hs: San Lorenzo vs. Alberdi.

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: Comunicaciones vs. La Bianca.

SABADO 11 DE OCTUBRE

Estadio Ciudad de Concordia

19.30hs: Victoria vs. Santa María.

Cancha de Libertad

15.00hs: Libertad vs. Real Concordia.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: Colegiales vs. Nebel.

Cancha de Nebel

16.0hs: Constitución vs. 9 de Julio.

EN LA B TAMBIÉN TODO LISTO

En la Primera B las miradas están puestas en los dos de arriba, pero más en Salto Grande porque sacó una luz de diferencia el fin de semana pasado y depende de sí mismo para llegar al título y el ascenso directo. Este viernes, en cancha de Nebel, el hidroeléctrico tendrá un partido “chivo” nada menos que ante Ferrocarril que si bien está cómodo para jugar el Petit Torneo, no debe aflojar por las dudas. Para Salto Grande, claro, la victoria es fundamental para poder afrontar las dos fechas que quedarán con ventaja.

Por su parte, Juventud Unida va a recibir el domingo en su cancha a San Martín de Calabacilla. Este último ha tenido un irregular torneo marchando en la octava posición de la tabla, pero también es cierto que ha jugado partidos muy interesantes y les ha hecho partido a equipos que a priori podían plantearse como superiores. Por ello, con el acompañamiento de su gente, Juventud saldrá a poner todo para buscar una victoria imperiosa, porque ya no puede dejar más puntos en el camino.

PROGRAMACIÓN DE PRIMERA B

VIERNES 10 DE OCTUBRE

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: Zorraquín vs. Athletic Club.

Cancha de Nebel

16.00hs: Ferrocarril vs. Salto Grande.

SABADO 11 DE OCTUBRE

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: Unión vs. Sarmiento.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

En Los Charrúas

16.00hs: Los Charrúas vs. El Olimpo.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Rosch vs. Ancel.

En Benito Legerén

16.00hs: Juventud Unida vs. San Martín.

Cancha de Santa María

16.00hs: Wanderer´s vs. Estudiantes.