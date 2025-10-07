Revelaron quién podría reemplazar a Beto Casella en Bendita TV: "Es la mejor forma de chicanearlo"

Luego de que trascendiera la posible salida de Beto Casella de Bendita TV (El Nueve), comenzaron a circular nombres sobre quién podría ocupar su lugar. Este lunes, en Puro Show (El Trece), Matías Vázquez reveló quién podría reemplazar al emblemático conductor.

"A mí me suena un nombre que podría llegar a ser protagonista conduciendo el futuro Bendita que es Tamara Petinatto. Yo sé que es polémico", lanzó el presentador del ciclo de espectáculos, generando sorpresa entre sus compañeros y la audiencia.

"Tamara Pettinato tiene mucho llegada con los directivos del canal, podría conseguir muchos auspicios. Esto es un tema de guita también", agregó. "Es destruir un formato", opinó Pampito, visiblemente en desacuerdo con la posibilidad.

"Si la dirección de El Nueve no lo quiere a Beto, es la mejor forma de chicanearlo", siguió Vázquez, dejando entrever tensiones internas. "Yo no la veo, la podés poner de panelista pero no de conductora", analizó Pampito, cuestionando la elección.

"La conductora natural de Bendita es Edith", sumó Pampito, reafirmando su postura y destacando la trayectoria de Hermida dentro del programa. En medio de especulaciones, el futuro de Bendita TV parece estar en plena redefinición, con opiniones divididas y decisiones clave por tomar.

La relación entre Beto Casella y la señal El Nueve atraviesa un momento delicado, evidenciado por el propio conductor en distintas ocasiones. Una de las más notorias fue su decisión de no salir al aire con Bendita el pasado 24 de julio, siendo reemplazado a último momento por Edith Hermida, su compañera de equipo.

"Estaremos somatizando algunas cosas injustas todos al mismo tiempo, por eso no estuvimos al aire", explicó en su momento el conductor en diálogo con PrimiciasYa tras lo sucedido.

Consultado sobre los rumores que indican una posible mudanza de Bendita a otra emisora, en medio de tensiones con la actual señal, Casella respondió: "Todo el tiempo tengo un par de propuestas latentes. Vamos a ver cómo se desenvuelven los próximos días. Quiero que no haya ninguna situación injusta con ninguno de mis compañeros. Hasta ahí puedo decir".

En medio de este panorama, el periodista Alejandro Castelo reveló en el streaming Ya fue todo, de Jotax, que el conductor estaría en conversaciones con otras señales para llevar su ciclo a una nueva pantalla en 2026, luego de los reiterados desencuentros con los ejecutivos de El Nueve, según publicó Diario Popular.

Desde su espacio en Rock & Pop, Nadie nos para, Casella habló sobre el presente y lo que podría venir para su emblemático programa de televisión. Reconoció que mantiene diálogos con otros canales, aunque aclaró que este tipo de contactos suelen darse cada fin de año.

"Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya del Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café... Pero este año les estoy prestando mucha más atención", advirtió el conductor dejando la puerta abierta para un cambio de aire en 2026 tras los últimos cortocircuitos que quedaron en evidencia en público.