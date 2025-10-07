PREGONANDO PREGONANDO

El Mundial Sub 20 ya no tiene sentido

Los dos jugadores más grandes de la historia del fútbol argentino, Diego Maradona y Lionel Messi, tuvieron su rampa de lanzamiento internacional en los campeonatos Mundiales Sub 20.

deportes07/10/2025pregonandopregonando
argentina sub 20
argentina sub 20

 Diego en aquella inolvidable Copa de Japón que mantuvo al país despierto y emocionado en las madrugadas de septiembre de 1979. Lionel en aquel torneo de Holanda de 2005 que empezó como suplente y terminó como la gran estrella. Todo lo demás, llegó a partir de allí. Pero eran otros tiempos, menos urgentes y acelerados. Ahora, eso ya no es posible.

A la edad en la que Maradona y Messi eran dos cuerpos cargados de futuro, los juveniles de hoy en día ya son figuras en presente rabioso. No necesitan presentarse en el Mundial porque, a los 17 o 18 años, son titulares en sus equipos (en algunos casos con más de cien partidos en primera división) y en sus selecciones nacionales. Franco Mastantuono y Dean Huijsen (Real Madrid), Lamine Yamal y Pau Cubarsi (Barcelona), Estevao (Chelsea), Desiree Doué, Zenny Mayulu y Warren Zaire-Emery (París Saint Germain) y Vitor Roque (Palmeiras) podrían estar corriendo ahora las canchas de Chile donde se está disputando el actual Mundial Sub 20. Pero no lo están: ninguno ha sido cedido por sus clubes y ninguno tampoco ha demostrado demasiado interés en participar. Por lo que, si no están los mejores, la verdadera atracción de la competencia está afectada.

Cuando se lo empezó a disputar en 1977, el objetivo fundacional del Mundial Sub 20 era anticiparle al mundo del fútbol, los grandes cracks por venir. Pero casi cuatro décadas más tarde, esa meta se ha desvirtuado y la dinamica del negocio ya ha dictado que esas promesas adolescentes sean figuras mucho antes de pasar por allí. Por lo que ya no tiene mucho sentido sostener este esquema. Argentina ha podido armar un equipo decoroso más allá de las ausencias de Mastantuono, Claudio Echeverri y Aaron Anselmino. Pero otros países como Francia y España han ido con planteles muy debilitados como consecuencia de la cerrada negativa de los clubes poderosos a ceder sus jugadores. 

Una respuesta posible de la FIFA sería eliminar directamente este torneo y potenciar al Mundial Sub 17 que tendría más posibilidades de contener a las inminentes promesas de la pelota. A los equipos europeos podría interesarles esa vidriera. Seguir así implicaría extender lo que está pasando en Chile donde buena parte de los seleccionados están integrados por jugadores que se desempeñan en equipos menores, filiales o incluso ligas regionales. 

 
Argentina tiene buenas chances de alzar una copa que ya levantó en seis ocasiones (1979, 1995-97, 2001 y 2005/07) y forma parte de lo mejor de su historia. Pero aquel torneo que hizo grandes a Maradona y a Messi y tambien impulsó a Riquelme, Aimar, Saviola, Maxi Rodríguez, Agüero y Di María ya no es lo que era. El Mundial Sub 20 debería reformularse si se pretende que vuelva a ser lo que alguna vez fue: la incubadora de los futuros cracks del futbol mundial.

Últimos artículos
duatlñon ganador

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

pregonando
deportes07/10/2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

Te puede interesar
duatlñon ganador

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

pregonando
deportes07/10/2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

capuchinos

En la fecha 10 CAPUCHINOS ÚNICO GANADOR

Edgardo Perafan
deportes07/10/2025

Capuchinos fue el único equipo concordiense que pudo ganar, tras la disputa de la 10ª fecha de la Liga de Mayores de Básquetbol, también denominado Pre Federal. El equipo “Santo” venció en su casa de calle Salto Uruguayo a Social San José por 73 a 64 y de esta manera salió de la última posición de la Zona 3, la que compartía con su vencido del fin de semana.

salto grande

En la B SALTO GRANDE QUEDÓ SOLO

Edgardo Perafan
deportes06/10/2025

Salto Grande dio el golpe en la 23ª fecha del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B. El sábado derrotó a Juventud Unida por 1 a 0 y de esta manera quedó como único líder del torneo a falta de tres fechas para el final del mismo. Era el gran partido de la fecha, del campeonato, porque ambos llegaban al mismo compartiendo la primera posición en el campeonato.

santa maria

Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE

Edgardo Perafan
deportes06/10/2025

Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.

rally 2

Por el Nacional HAY RALLY EN ENTRE RÍOS

Edgardo Perafan
deportes03/10/2025

El Rally Argentino vuelve este fin de semana a Entre Ríos, porque desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de octubre se corre entre Diamante y Valle María la octava fecha del Calendario Nacional. Será un doble compromiso para los locales, los concordienses Nadia Cutro y Victorio Ballay quienes nos van a estar representando en la máxima cita del rally de nuestro país.

Lo más visto
capuchinos

En la fecha 10 CAPUCHINOS ÚNICO GANADOR

Edgardo Perafan
deportes07/10/2025

Capuchinos fue el único equipo concordiense que pudo ganar, tras la disputa de la 10ª fecha de la Liga de Mayores de Básquetbol, también denominado Pre Federal. El equipo “Santo” venció en su casa de calle Salto Uruguayo a Social San José por 73 a 64 y de esta manera salió de la última posición de la Zona 3, la que compartía con su vencido del fin de semana.