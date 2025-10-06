Las cuartas Jornadas de Ciencia y Tecnología 2025 (JorCyTec2025) se desarrollarán del 7 al 9 de octubre en el Aula Magna de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, Salta 277.
Incidente entre Piastri y Norris opaca el título de constructores de McLaren
Lando Norris tuvo una respuesta clara para todas las críticas de su agresivo adelantamiento a su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, en el Gran Premio de Singapur.deportes06/10/2025 The Independent
"Todos en la parrilla habrían hecho exactamente lo mismo que yo hice", afirmó. "Así que creo que si me criticas por simplemente ir por el interior y colocar mi coche en el interior de un gran hueco, entonces, sí, creo que no deberías estar en la Fórmula 1".
McLaren aseguró el título de constructores, su recompensa por una de las temporadas más dominantes de un equipo en la Fórmula Uno. Cómo manejar la otra lucha por el título entre Piastri y Norris es una cuestión que no desaparecerá.
Piastri cuestionó a su equipo por la radio preguntando si estaba "de acuerdo con que Lando simplemente me apartara del camino" después de que chocaran ruedas en la primera vuelta cuando Norris adelantó a su compañero de equipo.
El director ejecutivo Zak Brown dijo que McLaren simplemente estaba "dejándolos correr", pero el papel activo del equipo en la gestión de la lucha por el título de sus pilotos este año significa que su decisión de no intervenir el domingo fue objeto de escrutinio.
Norris defiende el ‘buen pilotaje’
Norris inició de muy buena forma tras salir desde la quinta posición, adelantó a Kimi Antonelli y fue rueda a rueda para pasar a Piastri en las tres primeras curvas.
"Estaba resbaladizo, todavía mojado en muchos lugares" después de la lluvia previa a la carrera, dijo Norris. “Pero es una carrera y me metí por el interior. Tuve una pequeña corrección pero nada más que eso. Fue un buen pilotaje”, advirtió Norris.
Posteriormente dijo que el contacto con Piastri solo ocurrió después de que también tocara a Max Verstappen, quien estaba adelante en el otro lado.
McLaren ha intervenido en acciones en pista antes bajo sus "reglas papaya", pidiendo a Piastri que devolviera una posición cuando Norris tuvo una parada en boxes lenta en Italia el mes pasado. El equipo no se involucró el domingo y Piastri dejó claras sus sensaciones.
"Eso no es justo", dijo Piastri por radio después de que le informaran que McLaren pensaba que Norris había estado tratando de evitar a Verstappen cuando golpeó a Piastri. El australiano cuestionó la conducción de Norris "si tiene que evitar otro coche chocando con su compañero de equipo".
Rendimiento bajo
Asegurar el título de constructores con seis carreras restantes subrayó el estatus de McLaren como el equipo principal de la F1, pero ambos pilotos perdieron terreno frente a Verstappen en la clasificación. McLaren lleva tres carreras sin ganar.
El título de constructores ha sido una conclusión inevitable durante meses. Los 650 puntos de McLaren son el doble de los 325 de Mercedes, que ocupa el segundo lugar, pero ya no es el favorito abrumador cada semana.
Verstappen venció a Norris y Piastri en los circuitos de alta velocidad en Italia y Azerbaiyán, aunque clasificar por delante de ambos McLaren fue una sorpresa en Singapur. Norris superó a Verstappen en la carrera, pero no pudo hacerlo valer en un circuito donde adelantar es difícil.
Sigue detenida en Israel la diputada electa Celeste Fierro, tras haber participado de la Flotilla Sumud con destino a Gaza
La diputada electa del Frente de Izquierda permanece detenida. El FIT y la Liga Internacional Socialista y diferentes organizaciones y personalidades exigen su liberación inmediata y denuncian la acción como una violación del derecho internacional.
Argentina exportó 40 millones de toneladas de soja y el mercado busca equilibrio entre precios y divisas
La combinación de la presión de cosecha en Estados Unidos, las tensiones comerciales con China y los recientes cambios en las retenciones locales generan un escenario complejo para el agro argentino.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL VIERNES 10 DE OCTUBRE
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
Gallardo puso el grito en el cielo e hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River contra Rosario Central: “Muchos callan”
El entrenador del Millonario hizo un análisis general sobre el Torneo Clausura al referirse al arbitraje en el Gigante de Arroyito.
En la B SALTO GRANDE QUEDÓ SOLO
Salto Grande dio el golpe en la 23ª fecha del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B. El sábado derrotó a Juventud Unida por 1 a 0 y de esta manera quedó como único líder del torneo a falta de tres fechas para el final del mismo. Era el gran partido de la fecha, del campeonato, porque ambos llegaban al mismo compartiendo la primera posición en el campeonato.
Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE
Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.
MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el GP de Indonesia
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
Por el Nacional HAY RALLY EN ENTRE RÍOS
El Rally Argentino vuelve este fin de semana a Entre Ríos, porque desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de octubre se corre entre Diamante y Valle María la octava fecha del Calendario Nacional. Será un doble compromiso para los locales, los concordienses Nadia Cutro y Victorio Ballay quienes nos van a estar representando en la máxima cita del rally de nuestro país.
Este sábado 4 de octubre será el inicio de una jornada inolvidable para los pilotos y equipos de que forman la gran familia del Enduro
River le gana a Racing con gol de Salas por la Copa Argentina
Partidazo ewn Rosario RIVER /// Racing
Programación del fútbol LA LIGA METIÓ CAMBIOS
La Liga Concordiense de Fútbol metió cambios de último momento en la programación para el fin de semana, para la A y la B.
Sesión explosiva en Diputados: la oposición busca aprobar la Ley de DNU, sancionar a Espert e interpelar a Karina Milei
No faltó nada. La oposición puso toda la carne al asador en la “mega sesión” que intentará llevar adelante el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, a pocas semanas de las elecciones.
Chau “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”: Javier Milei eliminó el feriado que decretó Cristina Kirchner
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
