Incidente entre Piastri y Norris opaca el título de constructores de McLaren

"Todos en la parrilla habrían hecho exactamente lo mismo que yo hice", afirmó. "Así que creo que si me criticas por simplemente ir por el interior y colocar mi coche en el interior de un gran hueco, entonces, sí, creo que no deberías estar en la Fórmula 1".

McLaren aseguró el título de constructores, su recompensa por una de las temporadas más dominantes de un equipo en la Fórmula Uno. Cómo manejar la otra lucha por el título entre Piastri y Norris es una cuestión que no desaparecerá.

Piastri cuestionó a su equipo por la radio preguntando si estaba "de acuerdo con que Lando simplemente me apartara del camino" después de que chocaran ruedas en la primera vuelta cuando Norris adelantó a su compañero de equipo.

El director ejecutivo Zak Brown dijo que McLaren simplemente estaba "dejándolos correr", pero el papel activo del equipo en la gestión de la lucha por el título de sus pilotos este año significa que su decisión de no intervenir el domingo fue objeto de escrutinio.

Norris defiende el ‘buen pilotaje’

Norris inició de muy buena forma tras salir desde la quinta posición, adelantó a Kimi Antonelli y fue rueda a rueda para pasar a Piastri en las tres primeras curvas.

"Estaba resbaladizo, todavía mojado en muchos lugares" después de la lluvia previa a la carrera, dijo Norris. “Pero es una carrera y me metí por el interior. Tuve una pequeña corrección pero nada más que eso. Fue un buen pilotaje”, advirtió Norris.

Posteriormente dijo que el contacto con Piastri solo ocurrió después de que también tocara a Max Verstappen, quien estaba adelante en el otro lado.

McLaren ha intervenido en acciones en pista antes bajo sus "reglas papaya", pidiendo a Piastri que devolviera una posición cuando Norris tuvo una parada en boxes lenta en Italia el mes pasado. El equipo no se involucró el domingo y Piastri dejó claras sus sensaciones.

"Eso no es justo", dijo Piastri por radio después de que le informaran que McLaren pensaba que Norris había estado tratando de evitar a Verstappen cuando golpeó a Piastri. El australiano cuestionó la conducción de Norris "si tiene que evitar otro coche chocando con su compañero de equipo".

Rendimiento bajo

Asegurar el título de constructores con seis carreras restantes subrayó el estatus de McLaren como el equipo principal de la F1, pero ambos pilotos perdieron terreno frente a Verstappen en la clasificación. McLaren lleva tres carreras sin ganar.

El título de constructores ha sido una conclusión inevitable durante meses. Los 650 puntos de McLaren son el doble de los 325 de Mercedes, que ocupa el segundo lugar, pero ya no es el favorito abrumador cada semana.

Verstappen venció a Norris y Piastri en los circuitos de alta velocidad en Italia y Azerbaiyán, aunque clasificar por delante de ambos McLaren fue una sorpresa en Singapur. Norris superó a Verstappen en la carrera, pero no pudo hacerlo valer en un circuito donde adelantar es difícil.

___