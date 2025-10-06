Gallardo puso el grito en el cielo e hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River contra Rosario Central: “Muchos callan”

Las cuartas Jornadas de Ciencia y Tecnología 2025 (JorCyTec2025) se desarrollarán del 7 al 9 de octubre en el Aula Magna de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, Salta 277.
Por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, River Plate tropezó este domingo por 2-1 ante Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El gol de Miguel Borja en el comienzo quedó opacado por los tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra para el Canalla.
Con este resultado, el Millonario acumula tres derrotas consecutivas en el certamen de este segundo semestre. A 5 fechas del final de la etapa regular, los de Núñez se ubican en el cuarto puesto, a 4 puntos de la cima, pero a 6 de quedar fuera de todo.
En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo abordó las polémicas de la noche en cuanto al arbitraje de Yael Falcón Pérez. Aunque no lo responsabilizó por la expulsión de Juan Portillo en el primer tiempo, hizo hincapié en las chiquitas y cómo afectaron a su equipo.
Sin embargo, evitó referirse directamente al árbitro de esta noche y, en su lugar, comentó sobre errores “sistemáticos” en los torneos de AFA y criticó a sus pares por no alzar la voz al respecto.
“No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable. Te quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir. Sobre todo, me parece que no te queda otra que adaptarte al sistema. nos pasa a todos. Muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así”, comenzó fuerte el Muñeco.
Y se extendió: “Hay que callarse. El que habla a veces es sancionado. Pero no es solamente por lo que pueda significar un partido. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro. Pero sistemáticamente no me gusta que pase eso. Porque todos sospechan de todo y no queremos eso”.
En la misma línea, contó cómo intentó mantener sobre la tierra a sus futbolistas ante los errores arbitrales a favor de Rosario Central: “Traté de llevar calma. Es difícil porque las pulsaciones van a mil. Te saca, te puede desacomodar. Eso genera a veces impotencia. Tener templanza como para no pasarse de rosca. No hace falta que te cobren un penal en contra. Los que entendemos del juego vemos las actitudes que pasan en un partido, cómo se van desarrollando las cuestiones. Ahí les pedí tranquilidad a los jugadores porque ya habíamos sido perjudicado. No en la expulsión de Portillo, pero sí en cómo se da el juego”.
Luego de la caída ante Rosario Central, el Millonario se reencontrará con su público el próximo fin de semana en el Estadio Más Monumental. Será el domingo 12 de octubre en el marco de la fecha 12 ante Sarmiento de Junín desde las 19.15.
Sigue detenida en Israel la diputada electa Celeste Fierro, tras haber participado de la Flotilla Sumud con destino a Gaza
La diputada electa del Frente de Izquierda permanece detenida. El FIT y la Liga Internacional Socialista y diferentes organizaciones y personalidades exigen su liberación inmediata y denuncian la acción como una violación del derecho internacional.
Argentina exportó 40 millones de toneladas de soja y el mercado busca equilibrio entre precios y divisas
La combinación de la presión de cosecha en Estados Unidos, las tensiones comerciales con China y los recientes cambios en las retenciones locales generan un escenario complejo para el agro argentino.
En la B SALTO GRANDE QUEDÓ SOLO
Salto Grande dio el golpe en la 23ª fecha del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B. El sábado derrotó a Juventud Unida por 1 a 0 y de esta manera quedó como único líder del torneo a falta de tres fechas para el final del mismo. Era el gran partido de la fecha, del campeonato, porque ambos llegaban al mismo compartiendo la primera posición en el campeonato.
Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE
Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.
MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el GP de Indonesia
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
Sesión explosiva en Diputados: la oposición busca aprobar la Ley de DNU, sancionar a Espert e interpelar a Karina Milei
No faltó nada. La oposición puso toda la carne al asador en la “mega sesión” que intentará llevar adelante el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, a pocas semanas de las elecciones.
Chau “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”: Javier Milei eliminó el feriado que decretó Cristina Kirchner
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
