Gallardo puso el grito en el cielo e hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River contra Rosario Central: “Muchos callan”

Por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, River Plate tropezó este domingo por 2-1 ante Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El gol de Miguel Borja en el comienzo quedó opacado por los tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra para el Canalla.

Con este resultado, el Millonario acumula tres derrotas consecutivas en el certamen de este segundo semestre. A 5 fechas del final de la etapa regular, los de Núñez se ubican en el cuarto puesto, a 4 puntos de la cima, pero a 6 de quedar fuera de todo.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo abordó las polémicas de la noche en cuanto al arbitraje de Yael Falcón Pérez. Aunque no lo responsabilizó por la expulsión de Juan Portillo en el primer tiempo, hizo hincapié en las chiquitas y cómo afectaron a su equipo.

Sin embargo, evitó referirse directamente al árbitro de esta noche y, en su lugar, comentó sobre errores “sistemáticos” en los torneos de AFA y criticó a sus pares por no alzar la voz al respecto.

“No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable. Te quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir. Sobre todo, me parece que no te queda otra que adaptarte al sistema. nos pasa a todos. Muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así”, comenzó fuerte el Muñeco.

Y se extendió: “Hay que callarse. El que habla a veces es sancionado. Pero no es solamente por lo que pueda significar un partido. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro. Pero sistemáticamente no me gusta que pase eso. Porque todos sospechan de todo y no queremos eso”.

En la misma línea, contó cómo intentó mantener sobre la tierra a sus futbolistas ante los errores arbitrales a favor de Rosario Central: “Traté de llevar calma. Es difícil porque las pulsaciones van a mil. Te saca, te puede desacomodar. Eso genera a veces impotencia. Tener templanza como para no pasarse de rosca. No hace falta que te cobren un penal en contra. Los que entendemos del juego vemos las actitudes que pasan en un partido, cómo se van desarrollando las cuestiones. Ahí les pedí tranquilidad a los jugadores porque ya habíamos sido perjudicado. No en la expulsión de Portillo, pero sí en cómo se da el juego”.

Cuándo es el próximo partido de River

Luego de la caída ante Rosario Central, el Millonario se reencontrará con su público el próximo fin de semana en el Estadio Más Monumental. Será el domingo 12 de octubre en el marco de la fecha 12 ante Sarmiento de Junín desde las 19.15.