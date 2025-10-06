Las cuartas Jornadas de Ciencia y Tecnología 2025 (JorCyTec2025) se desarrollarán del 7 al 9 de octubre en el Aula Magna de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, Salta 277.
Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE
Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.deportes06/10/2025 Edgardo Perafan
Constitución no pudo mantener la punta porque igualó con el ahora encumbrado Comunicaciones 2 a 2 y ese reparto de puntos, en definitiva, no le convino a ninguno de los dos. Otro que dio un buen salto en la fecha fue San Lorenzo, que ganó un partido increíble. Los de Villa Adela le ganaban 3 a 0 en el primer tiempo a Real Concordia. Este lo igualó en la segunda mitad y cuando el árbitro se preparaba para pitar el final, San Lorenzo consiguió el gol de la victoria para un tremendo 4-3 el día sábado. Los de Villa Adela igualaron la marcha de Constitución con 15.
Luca Meza fue el encargado de darle la gran alegría a la gente del Barrio Almirante Brown para posicionar a su equipo en lo más alto de la tabla, y así depender de sí mismo para llegar al título del Clausura.
Alberdi, mientras tanto, dejó escapar un “tren” importante en su lucha por llegar a la corona, quedando ahora a tres unidades a falta de dos fechas para el final. El “Santo” en la próxima chocará contra Victoria, que hay que decir está casi condenado al descenso aunque matemáticamente tenga chances de salvarse. Pero su panorama es gris porque está a cinco puntos de 9 de Julio, Comunicaciones y Colegiales a falta de 6 por jugarse. Tendrá, claro, gran motivación en enfrentar al puntero el venidero fin de semana.
En Villa Adela, en ese partidazo que se pudo ver allí, San Lorenzo tomó rápida ventaja por intermedio de Alexis Martínez y Maximiliano Ragone, estirándose luego el marcador a 3-0 por el tanto de Jesús Kemerer.
Lo que nadie imaginaba ocurrió en la segunda etapa. Dos goles de Julio Cabral pusieron el partido 2-3, y más tarde el que apareció fue Agustín Bermúdez, cuando solo faltaban seis minutos para el final. Baldazo de agua helada en el “Juan Carlos Chagas”. Y parecía que firmaban el empate, pero apareció el experimentado Alexis Quiroga, ya en tiempo adicionado, para darle el triunfo al azulgrana y desatar el lógico festejo porque implica, nada menos, que volver a pelear con todo por el título.
Nebel y Libertad protagonizaron un bastante aburrido 0 a 0, y es otro empate que no les viene nada bien a ninguno de los dos, porque los deja un tanto lejos de la chance de alcanzar el título al no depender de sí mismos. Otro cero a cero inoportuno fue el de La Bianca y Colegiales.
El que cosechó un buen triunfo fue 9 de Julio, que pese a ello sigue comprometido con la Promoción, aunque tiene la compañía de Comunicaciones y Colegiales, quedando por ahora relegado por la diferencia de gol con ambos. Cristian Nuñez y Ariel Serrano hicieron los tantos de los de Colonia Ayuí, mientras que Walter Miranda descontó para los del Tiro que terminaron con nueve por sendas expulsiones de Leonardo Sarmiento y Axel Puppe.
Y en el final de la jornada, en partido finalmente se jugó en el Estadio en la noche del domingo (20 horas), Comunicaciones y Constitución también dibujaron un inoportuno empate. Fue 2 a 2. Emiliano Serdán aventajó a Constitución y antes de terminar la primera mitad Mateo Rodríguez en contra puso el 1-1 para Comunicaciones.
En la segunda parte, Jorge Echenaussi transformó en gol un penal para que el “Postal” pase al frente y finalmente el mismo Mateo Rodríguez se “redimió” y convirtió el gol del definitivo empate para Constitución y así salvar a su equipo de la derrota. Comunicaciones, pase lo que pase, seguramente terminará el torneo con muy buenas sensaciones porque ha tenido una campaña acorde al material de calidad que posee, aunque seguramente esperará coronarlo con al menos salvarse de la Promoción, por la que aún lucha.
Quedan dos fechas que sin duda serán apasionantes para ver cómo termina todo arriba y abajo, porque siempre nuestro fútbol define todo en las últimas fechas, provocando ese estado de nerviosismo mezcla con ansiedad en el hincha que espera, obvio, lo mejor para su equipo.
RESULTADOS FECHA 9
Real Concordia 3 – San Lorenzo 4.
La Bianca 0 – Colegiales 0.
Nebel 0 – Libertad 0.
9 de Julio 2 – Victoria 1.
Santa María 1 – Alberdi 0.
Comunicaciones 2 – Constitución 2.
Posiciones: Santa María 16, Constitución y San Lorenzo 15, Comunicaciones 14, Alberdi, Colegiales, Libertad y 9 de Julio 13, Nebel 9, La Bianca 8, Real Concordia 7, Victoria 3.
Tabla General: Constitución 36, Libertad 34, Nebel 32, La Bianca y San Lorenzo 29, Santa Maria 26, Alberdi y Real Concordia 25, Colegiales, Comunicaciones y 9 de Julio 22, Victoria 17.
FECHA 10 (penúltima).
Libertad vs. Real Concordia.
Victoria vs. Santa María.
San Lorenzo vs. Alberdi.
Comunicaciones vs. La Bianca.
Colegiales vs. Nebel.
Constitución vs. 9 de Julio.
Sigue detenida en Israel la diputada electa Celeste Fierro, tras haber participado de la Flotilla Sumud con destino a Gaza
La diputada electa del Frente de Izquierda permanece detenida. El FIT y la Liga Internacional Socialista y diferentes organizaciones y personalidades exigen su liberación inmediata y denuncian la acción como una violación del derecho internacional.
Argentina exportó 40 millones de toneladas de soja y el mercado busca equilibrio entre precios y divisas
La combinación de la presión de cosecha en Estados Unidos, las tensiones comerciales con China y los recientes cambios en las retenciones locales generan un escenario complejo para el agro argentino.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL VIERNES 10 DE OCTUBRE
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
Incidente entre Piastri y Norris opaca el título de constructores de McLaren
Lando Norris tuvo una respuesta clara para todas las críticas de su agresivo adelantamiento a su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, en el Gran Premio de Singapur.
Gallardo puso el grito en el cielo e hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River contra Rosario Central: “Muchos callan”
El entrenador del Millonario hizo un análisis general sobre el Torneo Clausura al referirse al arbitraje en el Gigante de Arroyito.
En la B SALTO GRANDE QUEDÓ SOLO
Salto Grande dio el golpe en la 23ª fecha del Torneo “Ramón Isla” de Primera División B. El sábado derrotó a Juventud Unida por 1 a 0 y de esta manera quedó como único líder del torneo a falta de tres fechas para el final del mismo. Era el gran partido de la fecha, del campeonato, porque ambos llegaban al mismo compartiendo la primera posición en el campeonato.
MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el GP de Indonesia
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
Por el Nacional HAY RALLY EN ENTRE RÍOS
El Rally Argentino vuelve este fin de semana a Entre Ríos, porque desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de octubre se corre entre Diamante y Valle María la octava fecha del Calendario Nacional. Será un doble compromiso para los locales, los concordienses Nadia Cutro y Victorio Ballay quienes nos van a estar representando en la máxima cita del rally de nuestro país.
Este sábado 4 de octubre será el inicio de una jornada inolvidable para los pilotos y equipos de que forman la gran familia del Enduro
River le gana a Racing con gol de Salas por la Copa Argentina
Partidazo ewn Rosario RIVER /// Racing
Programación del fútbol LA LIGA METIÓ CAMBIOS
La Liga Concordiense de Fútbol metió cambios de último momento en la programación para el fin de semana, para la A y la B.
Sesión explosiva en Diputados: la oposición busca aprobar la Ley de DNU, sancionar a Espert e interpelar a Karina Milei
No faltó nada. La oposición puso toda la carne al asador en la “mega sesión” que intentará llevar adelante el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, a pocas semanas de las elecciones.
Chau “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”: Javier Milei eliminó el feriado que decretó Cristina Kirchner
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
