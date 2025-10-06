Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE

Constitución no pudo mantener la punta porque igualó con el ahora encumbrado Comunicaciones 2 a 2 y ese reparto de puntos, en definitiva, no le convino a ninguno de los dos. Otro que dio un buen salto en la fecha fue San Lorenzo, que ganó un partido increíble. Los de Villa Adela le ganaban 3 a 0 en el primer tiempo a Real Concordia. Este lo igualó en la segunda mitad y cuando el árbitro se preparaba para pitar el final, San Lorenzo consiguió el gol de la victoria para un tremendo 4-3 el día sábado. Los de Villa Adela igualaron la marcha de Constitución con 15.

Luca Meza fue el encargado de darle la gran alegría a la gente del Barrio Almirante Brown para posicionar a su equipo en lo más alto de la tabla, y así depender de sí mismo para llegar al título del Clausura.

Alberdi, mientras tanto, dejó escapar un “tren” importante en su lucha por llegar a la corona, quedando ahora a tres unidades a falta de dos fechas para el final. El “Santo” en la próxima chocará contra Victoria, que hay que decir está casi condenado al descenso aunque matemáticamente tenga chances de salvarse. Pero su panorama es gris porque está a cinco puntos de 9 de Julio, Comunicaciones y Colegiales a falta de 6 por jugarse. Tendrá, claro, gran motivación en enfrentar al puntero el venidero fin de semana.

En Villa Adela, en ese partidazo que se pudo ver allí, San Lorenzo tomó rápida ventaja por intermedio de Alexis Martínez y Maximiliano Ragone, estirándose luego el marcador a 3-0 por el tanto de Jesús Kemerer.

Lo que nadie imaginaba ocurrió en la segunda etapa. Dos goles de Julio Cabral pusieron el partido 2-3, y más tarde el que apareció fue Agustín Bermúdez, cuando solo faltaban seis minutos para el final. Baldazo de agua helada en el “Juan Carlos Chagas”. Y parecía que firmaban el empate, pero apareció el experimentado Alexis Quiroga, ya en tiempo adicionado, para darle el triunfo al azulgrana y desatar el lógico festejo porque implica, nada menos, que volver a pelear con todo por el título.

Nebel y Libertad protagonizaron un bastante aburrido 0 a 0, y es otro empate que no les viene nada bien a ninguno de los dos, porque los deja un tanto lejos de la chance de alcanzar el título al no depender de sí mismos. Otro cero a cero inoportuno fue el de La Bianca y Colegiales.

El que cosechó un buen triunfo fue 9 de Julio, que pese a ello sigue comprometido con la Promoción, aunque tiene la compañía de Comunicaciones y Colegiales, quedando por ahora relegado por la diferencia de gol con ambos. Cristian Nuñez y Ariel Serrano hicieron los tantos de los de Colonia Ayuí, mientras que Walter Miranda descontó para los del Tiro que terminaron con nueve por sendas expulsiones de Leonardo Sarmiento y Axel Puppe.

Y en el final de la jornada, en partido finalmente se jugó en el Estadio en la noche del domingo (20 horas), Comunicaciones y Constitución también dibujaron un inoportuno empate. Fue 2 a 2. Emiliano Serdán aventajó a Constitución y antes de terminar la primera mitad Mateo Rodríguez en contra puso el 1-1 para Comunicaciones.

En la segunda parte, Jorge Echenaussi transformó en gol un penal para que el “Postal” pase al frente y finalmente el mismo Mateo Rodríguez se “redimió” y convirtió el gol del definitivo empate para Constitución y así salvar a su equipo de la derrota. Comunicaciones, pase lo que pase, seguramente terminará el torneo con muy buenas sensaciones porque ha tenido una campaña acorde al material de calidad que posee, aunque seguramente esperará coronarlo con al menos salvarse de la Promoción, por la que aún lucha.

Quedan dos fechas que sin duda serán apasionantes para ver cómo termina todo arriba y abajo, porque siempre nuestro fútbol define todo en las últimas fechas, provocando ese estado de nerviosismo mezcla con ansiedad en el hincha que espera, obvio, lo mejor para su equipo.

RESULTADOS FECHA 9

Real Concordia 3 – San Lorenzo 4.

La Bianca 0 – Colegiales 0.

Nebel 0 – Libertad 0.

9 de Julio 2 – Victoria 1.

Santa María 1 – Alberdi 0.

Comunicaciones 2 – Constitución 2.

Posiciones: Santa María 16, Constitución y San Lorenzo 15, Comunicaciones 14, Alberdi, Colegiales, Libertad y 9 de Julio 13, Nebel 9, La Bianca 8, Real Concordia 7, Victoria 3.

Tabla General: Constitución 36, Libertad 34, Nebel 32, La Bianca y San Lorenzo 29, Santa Maria 26, Alberdi y Real Concordia 25, Colegiales, Comunicaciones y 9 de Julio 22, Victoria 17.

FECHA 10 (penúltima).

Libertad vs. Real Concordia.

Victoria vs. Santa María.

San Lorenzo vs. Alberdi.

Comunicaciones vs. La Bianca.

Colegiales vs. Nebel.

Constitución vs. 9 de Julio.