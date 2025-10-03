PREGONANDO PREGONANDO

DATOS DEL INDEC.  CONTRADICCIONES ENTRE EL RELATO Y LA REALIDAD.-

Constituye una falacia cuando el gobierno informa sobre las variables económicas por ejemplo como frenaron la inflación y que el dólar está controlado. Afirmaciones mendaces que la realidad se encarga de desmentir.-

Curiosidades03/10/2025 CGT Reg Cdia.
Tal cual sucede con los datos últimos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INDEC quién informa sobre una notoria baja de la pobreza y la indigencia en el semestre del año en curso con relación al semestre del año pasado.-

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina UCA cuestionó los datos del INDEC y reclamo que se actualicen los métodos de medición para obtener índices certeros sobre la situación social.-

Los especialistas ponen en serias dudas la metodología de medición del organismo estatal.-

“Es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición.” Se invoca un descenso sobrerrepresentado de la pobreza e indigencia en la Argentina, “afirma un documento de la institución universitaria que posee un incuestionable prestigio en este tema específico en el orden nacional e internacional.-

Un Director de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC y una Directora del Índice de Precios al Consumidor han renunciado a sus funciones abruptamente, lo que arroja un cono de sombras y una temeraria sospecha sobre la manipulación de estadísticas oficiales por parte del organismo.-

En el campo laboral la realidad nos muestra que cerraron 15.302 empresas y hay más de 200.000 empleos perdidos. Hubo casi 220.000 trabajadores afectados. Estos son datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Construcción, industria y sector público.- 

En 19 meses se produjo una caída neta –entre altas y bajas- de 15.302 empleadores o “unidades productivas” que emplean uno o más trabajadores. Y disminuyó en 219.256 el total de trabajadores o empleados.-

Las áreas más castigadas en empleo fueron las vinculadas a la construcción, la industria manufacturera y el sector público. La pérdida del empleo significa el forzado ingreso de la persona humana al submundo de la pobreza y la marginación.-

Este es el resultado de la prepotencia capitalista liberal. Se manifiesta abiertamente una antítesis entre el discurso libertario y la realidad que se impone con toda su crudeza. Un antagonismo irrefutable entre el infundio y la verdad.-

“La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a las eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan la economía real”. (Laudato Sí.) Papa Francisco.-

 

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA

rally 2

Por el Nacional HAY RALLY EN ENTRE RÍOS

Edgardo Perafan
deportes03/10/2025

El Rally Argentino vuelve este fin de semana a Entre Ríos, porque desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de octubre se corre entre Diamante y Valle María la octava fecha del Calendario Nacional. Será un doble compromiso para los locales, los concordienses Nadia Cutro y Victorio Ballay quienes nos van a estar representando en la máxima cita del rally de nuestro país.

carne

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA TRIQUINOSIS

pregonando
Curiosidades03/10/2025

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recomienda tomar una serie de medidas para prevenir la triquinosis; enfermedad producida por el parásito Trichinella Spiralis y que se transmite a través del consumo de carne de cerdo o derivados cárnicos crudos o mal cocidos.

justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.

codesal turismo

CODESAL estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo

CODESAL
Entre Rios03/10/2025

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tuvo lugar en La Rural, Buenos Aires, acompañando a la Provincia de Entre Ríos en una de las vidrieras más importantes del sector turístico de América Latina.

faa

16 de octubre: Jornada a Campo del IPCVA en San Salvador, Entre Ríos

FAA
campo03/10/2025

Bajo el slogan “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia de San Salvador, Provincia de Entre Ríos (Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18 Km 190) el próximo jueves 16 de octubre de 2025.