River le gana a Racing con gol de Salas por la Copa Argentina

Partidazo ewn Rosario RIVER /// Racing

De entrada golpeó River. Maxi Salas convirtió un zurdazo cruzado a la red tras un centro bajo de Facundo Colidio y no gritó el tanto por su pasado en Racing.

Formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas

rally 2

Por el Nacional HAY RALLY EN ENTRE RÍOS

Edgardo Perafan
deportes03/10/2025

El Rally Argentino vuelve este fin de semana a Entre Ríos, porque desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de octubre se corre entre Diamante y Valle María la octava fecha del Calendario Nacional. Será un doble compromiso para los locales, los concordienses Nadia Cutro y Victorio Ballay quienes nos van a estar representando en la máxima cita del rally de nuestro país.

hockey

Hockey SALTO GRANDE EN CHACO

Edgardo Perafan
deportes03/10/2025

El Plantel Sub 16 del Club Salto Grande participará del Campeonato Regional de Clubes “C” de Hockey, que se disputa en la provincia de Chaco entre este 2 y 5 de octubre.

duatlon

Duatlon SE DEFINE EN VILLA DEL ROSARIO

Edgardo Perafan
deportes03/10/2025

Este domingo 5 de octubre, en Villa del Rosario, desde las 10 horas, se estará disputando la séptima y última fecha del Circuito Provincial de Duatlón Jeep, donde se definirá el Campeón en Varones, ya que en Damas se coronó con mucha anticipación la concordiense Ana María Brunini.

delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

carne

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA TRIQUINOSIS

pregonando
Curiosidades03/10/2025

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recomienda tomar una serie de medidas para prevenir la triquinosis; enfermedad producida por el parásito Trichinella Spiralis y que se transmite a través del consumo de carne de cerdo o derivados cárnicos crudos o mal cocidos.

codesal turismo

CODESAL estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo

CODESAL
Entre Rios03/10/2025

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tuvo lugar en La Rural, Buenos Aires, acompañando a la Provincia de Entre Ríos en una de las vidrieras más importantes del sector turístico de América Latina.

faa

16 de octubre: Jornada a Campo del IPCVA en San Salvador, Entre Ríos

FAA
campo03/10/2025

Bajo el slogan “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia de San Salvador, Provincia de Entre Ríos (Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18 Km 190) el próximo jueves 16 de octubre de 2025.