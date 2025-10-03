River le gana a Racing con gol de Salas por la Copa Argentina

Te puede interesar

Por el Nacional HAY RALLY EN ENTRE RÍOS Edgardo Perafan deportes 03/10/2025 El Rally Argentino vuelve este fin de semana a Entre Ríos, porque desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de octubre se corre entre Diamante y Valle María la octava fecha del Calendario Nacional. Será un doble compromiso para los locales, los concordienses Nadia Cutro y Victorio Ballay quienes nos van a estar representando en la máxima cita del rally de nuestro país.

Se viene la 4 ta Travesía Enduro Concordia ” EMBARRADOS” ByN deportes 03/10/2025 Este sábado 4 de octubre será el inicio de una jornada inolvidable para los pilotos y equipos de que forman la gran familia del Enduro

Programación del fútbol LA LIGA METIÓ CAMBIOS Edgardo Perafan deportes 03/10/2025 La Liga Concordiense de Fútbol metió cambios de último momento en la programación para el fin de semana, para la A y la B.

Hockey SALTO GRANDE EN CHACO Edgardo Perafan deportes 03/10/2025 El Plantel Sub 16 del Club Salto Grande participará del Campeonato Regional de Clubes “C” de Hockey, que se disputa en la provincia de Chaco entre este 2 y 5 de octubre.

Duatlon SE DEFINE EN VILLA DEL ROSARIO Edgardo Perafan deportes 03/10/2025 Este domingo 5 de octubre, en Villa del Rosario, desde las 10 horas, se estará disputando la séptima y última fecha del Circuito Provincial de Duatlón Jeep, donde se definirá el Campeón en Varones, ya que en Damas se coronó con mucha anticipación la concordiense Ana María Brunini.