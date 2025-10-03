Programación del fútbol LA LIGA METIÓ CAMBIOS

Ocurre que el gran partido de la B entre Salto Grande y Juventud Unida iba a ir por el streaming televisivo a las 18 del domingo, pero como la empresa que habitualmente pone la mano de obra para estos partidos (Abel Berthet) tiene básquetbol a las 21 horas, tuvieron que bajar dicha transmisión dominguera. Así las cosas, el partido mencionado irá el sábado pero a las 20 horas en el Estadio Ciudad de Concordia, para completar los tres programados allí ya que antes estarán jugando a las 14 El Olimpo ante Wanderer´s y a las 16 Athletic Club vs. Ferrocarril. En definitiva, toda la fecha de la B va el sábado y toda la de la A el domingo, siendo el partido Comunicaciones vs. Constitución el que transmitirá por radio la Liga en su transmisión central de ese día. Y, claro, el domingo habrá gran transmisión radial porque se transmite Athletic vs. Ferro y el gran choque Salto Grande vs. Juventud.

Entonces, todo ha quedado programado así:

PROGRAMACIÓN PRIMERA A

FECHA 9

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

En Colonia Ayui

16.00hs: Real Concordia vs. San Lorenzo.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: La Bianca vs. Colegiales.

Cancha de Nebel

16.00hs: Nebel vs. Libertad.

En Colonia Ayuí

16.00hs: 9 de Julio vs. Victoria.

Cancha de Santa María

16.00hs: Santa María vs. Alberdi.

Cancha de Libertad

16.00hs: Comunicaciones vs. Constitución.

Posiciones: Constitución 14, Alberdi, Comunicaciones y Santa María 13, San Lorenzo, Libertad y Colegiales 12, 9 de Julio 10, Nebel 8, La Bianca y Real Concordia 7, Victoria 3.

Tabla General: Constitución 35, Libertad 33, Nebel 31, La Bianca 28, San Lorenzo 26, Alberdi y Real Concordia 25, Santa María 23, Colegiales y Comunicaciones 21, 9 de Julio 19, Victoria 17.

PRIMERA B – FECHA 23

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: El Olimpo vs. Wanderer´s.

16.00hs: Athletic Club vs. Ferrocarril.

20.00hs: Salto Grande vs. Juventud Unida.

Cancha de Santa María

16.00hs: Estudiantes vs. Sarmiento.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Monseñor Rosch vs. Zorraquín.

En Los Charrúas

16.00hs: Ancel vs. Los Charrúas.

En Calabacilla

16.00hs: San Martín vs. Unión.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 52, Sarmiento 42, Unión 41, Ferrocarril 40, Estudiantes 34, Los Charrúas 33, San Martín 28, Rosch y Wanderer´s 21, El Olimpo 16, Zorraquín y Athletic 15, Ancel 11.

GOLEADORES

La Liga Concordiense de Fútbol también emitió en forma oficial la lista de Goleadores de ambos torneos y repasamos los primeros.

PRIMERA A

Cristian Sánchez (Libertad) 5, Emilio Altamirano (Alberdi), Julio Cabral (Real Concordia), Jorge Echenaussi (Comunicaciones), Maximiliano Ragone (San Lorenzo) y Ariel Serrano (9 de Julio) 4 goles.

Benjamín Cabral (Nebel), Franco Giménez (Constitución), Cristian Nuñez (9 de Julio), Eduardo Rapuzzi (Alberdi) y Guido Simeone (San Lorenzo) con 3 tantos.

Lucas Acosta (Victoria), Juan Espinosa (Real Concordia), Axel Flores (Nebel), Marco Lorenzo (Alberdi), Gastón Luna (Santa María), Germán Sampietro (Santa María) y Emanuel Sirimarco (La Bianca) 2 tantos.

PRIMERA B

Juan Luis Ramírez (Juventud Unida) 14 goles.

Adrián Gómez (Unión), Maximiliano Noguera (Los Charrúas) y Javier Ramos (Estudiantes) 11 goles.

Cristian Cardozo (Los Charrúas), Lukas Peralta (Salto Grande) y Ariel Sánchez (Salto Grande) 10 goles.

David Vera (Estudiantes) 8.

Walter Acevedo (Ancel), Mauro Briozzo (El Olimpo), Sergio Medina (Los Charrúas), Lucas Monzón (Wanderer´s) y Maximiliano Morillo (Juventud Unida) 6 goles.

Lucas Benítez (Rosch), Néstor Cardozo (Estudiantes), Diego Hafliger (Sarmiento), Juan Bautista Lorenzo Lencina (Sarmiento), Franco Miño (Ferrocarril) y Agustín Miotti (Salto Grande) 5.

Enzo González (Villa Zorraquín), Rubén Almada (Los Charrúas), Lucas Benítez (San Martín), Jonatan Cabral (Rosch), Elías Gómez Hernández (San Martín), Axel Moreno (Ferrocarril), Facundo Olivera (San Martín), Gabriel Suárez (Salto Grande), Matías Umere (Ferrocarril), Fernando Vargas (Estudiantes) y Daniel Vázquez (Sarmiento) con 4.