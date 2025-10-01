La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA

22/09/2025 - Puesto de Control Vial Paso Nogoyá (secuestro y detención): en la fecha, realizando controles de personas y vehículos se hace presente una persona de sexo masculino mayor de edad, quien se movilizaba en una camioneta marca Toyota modelo Hilux, dando aviso que había sido víctima de un robo en su domicilio y que le habían sustraído dinero en efectivo y su teléfono celular aportando las características del mismo. Seguidamente se informa esta situación a las demás dependencias policiales. Pasados unos minutos se observa por una calle lateral a la Ruta Nacional 12, un masculino que venía caminando en actitud sospechosa, razón por la cual, el personal policial se moviliza a su encuentro y se procede a la identificación del mismo. Resultando ser un joven de 19 años de edad, que exhibe entre sus pertenencias un celular que no puede desbloquear con características similares a las aportadas por la víctima y más de $500.000 pesos, sin poder justificar su tenencia. Seguidamente se solicitó la presencia del personal de la Jefatura Departamental Nogoyá y se informó la situación a la UFI Nogoyá, quien dispuso el Secuestro de los elementos y la Detención del masculino.

22/09/2025 - Puesto de Control Vial Mabragaña: En la fecha, se toma conocimiento por un familiar directo que una femenina había dejado una carta con intenciones de quitarse la vida y que posiblemente se dirigía al Arroyo Marmol; rápidamente el personal policial del puesto de control vial, concurre al lugar mencionado y encuentran a una mujer con posible ingesta de pastillas. Seguidamente se solicita una ambulancia y se la logra trasladar hasta un centro asistencial.

22/09/25 - Puesto de Control Vial San Jaime (Secuestro Vehicular): En la fecha, realizando controles permanentes de vehículos y personas, se logró identificar un vehículo, marca JEEP, Modelo Compass Sport 2.4 AT6, en el que se movilizaba un masculino mayor de edad. Al verificar los datos de vehículo en el sistema de interconsulta MINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO DE FECHA 29/09/2022. Seguidamente se informa la situación a la Unidad Fiscal de Chajarí, quien ordena el formal Secuestro y la correcta identificación de su conductor.

23/09/2015 - Puesto de Control Vial Pasó Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, realizando controles permanentes de vehículos y personas, se logró identificar un vehículo, Marca Chevrolet, modelo Meriva GL 1.8, en el que se movilizaba un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio en el sistema de interconsultas MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR DE FECHA 22/01/2025. Seguidamente se informa la situación a la Unidad Fiscal de Chajarí, quien ordena el formal Secuestro y la correcta identificación de su conductor.

23/09/2025 - Puesto de Control Vial Túnel (Infracción a la Ley Provincial de Pesca): En la fecha, realizando controles permanentes, se logró detener la marcha de un vehículo Ford, modelo Transit, transportando alimentos congelados. Seguidamente se pudo constatar que no contaba con la Certificación Sanitaria correspondiente para los productos transportados (20 kg. de nugget de pollo), también se pudo constatar que transportaba 20 kg. de dorado, el cual, se encuentra vedado por ley provincial 4.892 - Art. 11. Ante esta novedad se le dio intervención al personal de la Dir. Gral. de Prevención de Delitos Rurales, quienes continuaron con el procedimiento de estilo.

23/09/2025 - Puesto de Control Vial Brazo Largo (MASCULINO CON AVERIGUACIÓN DE PARADERO): En la fecha, efectuando controles, se logró detener la marcha de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla XEI Pack, en el cual, se movilizaba un masculino mayor de edad. Al control la documentación del rodado y del conductor en el Sistema de Datos SIFCOP, surge como novedad que el conductor, posee una AVERIGUACIÓN DEL PARADERO y POSTERIOR CITACIÓN A PRIMERA AUDIENCIA, la cual, se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, Secretaría N° 164. Por dicho motivo se pone en conocimiento al Juzgado de Garantía de Gualeguaychú, quien dispuso que se proceda a la notificación correspondiente para que esté masculino se presente dentro de las 48 horas de notificado ante la autoridad judicial solicitante.

23/09/2025 - Puesto de Control Brazo Largo (SECUESTRO DE MERCADERÍA): En la fecha y en horas de la noche, un conductor manifestó haber visto sobre el km 120 de la Ruta Nacional N° 12, uno bultos extraños. Seguidamente el personal policial, se dirige al lugar y encuentra un total de 38 packs de Yerba (380 paquetes individuales), los cuales, guardarán relación a un hecho denunciado por un camionero que dio aviso de la sustracción de esta mercadería, mientras descansaba en la zona. En virtud de esta novedad, se le dio intervención al personal de la Comisaría de Ceibas quienes informaron la situación a la Unidad Fiscal de Villa Paranacito y formalizaron el Secuestro de dicha mercadería.

24/09/2025 - Puesto de Control Vial Paso Cerrito (SECUESTRO DE CAMIÓN): En la fecha, realizando controles de vehículos y personas, se logró detener para control un camión, marca Mercedes Benz, modelo 958 Atego, con jaula y acoplado, marca Hermann. Una vez controlada la documentación del rodado y los dominios, a través de las páginas de interconsulta MIMINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR DE FECHA 27/08/2025, solicitado por el Juzgado Nacional de 1ra. Inst. Comercial N° 13 de CABA. Informada esta situación a la UFI Chajarí, se dispuso el formal SECUESTRO del rodado, quedando el conductor supeditado a la causa en trámite.

24/09/2025 - Puesto de Control Vial Paso Cerrito (MASCULINO DETENIDO CON PEDIDO DE CAPTURA): Efectuando controles de vehículos y personas, se logró detener para control un vehículo, marca Volkswagen, modelo Gol Trend, en el cual se conducían tres personas mayores de edad. Al controlar la documentación del rodado y de los ocupantes, a través del sistema de interconsultas MINSEG y SIFCOP, surge como novedad que el masculino de nombre Miguel, registra un PEDIDO DE DETENCIÓN/CAPTURA VIGENTE DE FECHA 17/01/2025, solicitado por el Juzgado de Instrucción de Mercedes, Prov. de Corrientes, en autos caratulados por ESTAFA. Seguidamente se informa esta situación al Juzgado de Garantías de Chajarí, quien dispuso se proceda a la DETENCIÓN del masculino interesado y su posterior alojamiento en Cría. 1ra. de Chajarí, quedando a disposición de la magistratura requirente.

26/09/2025 - PUESTO CONTROL SANTA MARIA (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 12:15 horas, se logró detener la marcha de una camioneta marca Toyota modelo Hilux, conducida por un masculino mayor de edad, quien se movilizaba acompañado de una mujer, también mayor de edad, ambos oriundos de Paso de los Libres - Corrientes. Una vez controlada la documentación, el personal percibe que la cédula de identificación vehicular presenta evidente topografías Apócrifa, también se pudo constatar que ambas chapas patentes son apócrifas. Ampliando la inspección se pudo determinar con ayuda de los sistemas informáticos que el número de motor que posee el rodado, posee un Pedido de Secuestro Vigente con fecha 15-10-24 emanado por Unidad Judicial N 11 de la Policía de Córdoba. Seguidamente se dio intervención al Perito Verificador quien confirma las sospechas y logra determinar además que el chasis encuentra adulterado. Es por ello que se comunica a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio, quien dispuso que se secuestre el rodado, la documentación presentada y las chapas patentes. En relación al conductor se solicitó una correcta identificación quedando supeditado a la causa judicial en trámite.

26/09/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 20:25 horas, se logró detener la marcha de una camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX SW4 4X4, conducida por un masculino de 50 años, oriundo de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, quien circulaba desde la localidad de Monte Caseros provincia de Corrientes hacia la provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado a través de los sistemas informáticos MINSEG y DNRPA, surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 07/01/2025, solicitado por la policía de la provincia de Chaco S/ delito Fraude a administración pública. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro, como así también la correcta identificación del conductor, quedando supeditado a la causa en trámite.

27/09/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO: En la fecha, siendo las 12:30 horas, realizando operativo conjunto con personal de SENASA, se logró detener la marcha de una camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX, conducida por un masculino de 47 años de edad, oriundo de la localidad La Criolla, departamento Concordia, provincia de Entre Ríos, quien circulaba desde la localidad de Mocoretá - Provincia de Corrientes hacia la localidad de Concordia. En el control se pudo constatar que el mismo transportaba 320 plantines de Eucaliptos Grandis, sin la documentación de tránsito obligatoria conforme a las disposiciones vigentes de SENASA razón por la cual, las autoridades sanitarias formalizaron las actuaciones de rigor.

27/09/2025 - PUESTO CONTROL VIAL GUALEGUAY (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 02:00 horas, se logró detener la marcha de un automóvil, Marca Volkswagen, modelo Bora, de color gris, el cual se dirigía por Ruta Nacional 12 hacia el departamento de Gualeguay, conducida por un masculino de 58 años, oriundo del departamento de Nogoyá, acompañado por su hijo y su esposa. Una vez controlada la documentación y el dominio, se pudo determinar que la cédula de Identificación del automotor posee evidentes signos de ser apócrifa. Informada la novedad al Juzgado Federal de Gualeguaychú, se dispuso el formal Secuestro del automóvil en cuestión como así también la cédula de identificación. También se procedió a la correcta identificación del conductor, quedando supeditado a la causa en trámite por la Supuesta Infracción ART. 296° en función del Art. 292° del C.P.A.

28/09/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO: (Infracción al Código Aduanero): En la fecha, siendo las 12:00 horas, se logró detener la marcha de una camioneta marca “FORD” modelo “RANGER DC 4x4” de color gris, conducida por una mujer de 29 años de edad de profesión comerciante, oriunda de Corrientes Capital. Que del relato surge que esta mujer se movilizaba desde la provincia de Corrientes hacia la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Una vez controlada la documentación del vehículo, se le dio intervención a la Can Jana y su guía, denotando una actitud diferente en la caja de la camioneta, donde marca un sector de sospecha. Seguidamente se pone en conocimiento al Juzgado Federal de la localidad de Concordia a cargo de la Dra. Analía Ramponi, quien autoriza que se avance conforme a lo dispuesto en el artículo 230 bis del C.P.P.A. con la presencia de dos testigos civiles. Una vez avanzado el procedimiento, le levanta el cobertor plástico de la caja de la camioneta y se logra encontrar un corte ventana, el cual conducía a un doble piso (doble fondo); encontrando en el interior de este un total de 133 cajas rectangulares, envueltas en nylon de color negro y de color blanco, que en su interior contienen un total de 133 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos. Procediendo en consecuencia al secuestro de los elementos mencionados como así también el vehículo en cuestión y el teléfono particular de la conductora por disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de la ciudad de Concordia. En el marco del procedimiento, también se consultó al agente verificador en turno de la División Aduana de Concordia sobre el aforo de los productos tecnológicos encontrados, informando un VALOR APROXIMADO de $90.000.000,00 (noventa millones) de pesos. En el marco de este procedimiento, se dispuso además la correcta identificación de la femenina, la cual, quedó en libertad supeditada a la causa en trámite.

28/09/2025 - PUESTO CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Automotor): En la fecha, siendo las 09:00 horas, se logró detener la marcha de un motovehículo marca HONDA, modelo CB TWISTER, en la que se movilizaba un masculino de 56 años de edad, oriundo del departamento de Gral. Roca Provincia de Río Negro, quien circulaba desde la provincia de Misiones hacia su domicilio. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado a través del sistema de interconsulta MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 15/03/2024 caratulado “HURTO”, solicitado por la UFT EN TURNO DE GRAL. ROCA. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del moto vehículo y la correcta identificación del conductor, quedando el mismo, supeditado a la causa en trámite.

28/09/2025 - PUESTO CONTROL VIAL NOGOYÁ (Ley de Caza y Secuestro de Arma de Fuego): En la fecha, siendo las 14:00 horas, se logró detener la marcha de un vehículo marca Ford, modelo Eco Sport, conducido por un masculino de 63 años de edad, oriundo de la provincia de Santa Fe, el cual, se encontraba acompañado de dos masculinos mayores de edad. Una vez controlada la documentación del rodado y se pudo constatar que transportaban en bolsas de nailon carne de ciervo y armas de fuego. Debiendo detallar que entre las armas utilizadas para la actividad de la caza, utilizaban una carabina calibre 22, lo cual se encuentra prohibido por la legislación vigente. En consecuencia se da intervención al Personal de la Dirección Gral. De Prevención Delitos Rurales - Brigada Nogoyá, quienes una vez anoticiado de lo mismo, proceden al secuestro de un arma de fuego tipo carabina semiautomática marca FM modelo Beretta, calibre .22 PLG largo rifle.

30/09/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL SAN JAIME (SECUESTRO Y ENTREGA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR): En la fecha, siendo las 06:53 hs. Se logró detener la marcha de un vehículo marca Chevrolet Celta, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. Una vez controlada la documentación del rodado, se pudo determinar que la numeración del motor, no es coincidente con lo que se registra la Cédula de Identificación Automotor. Seguidamente se consulta la página de la D.N.R.P.A. teniendo como novedad que dicho motor posee una BAJA AUTOMOTOR C/RECUPERACIÓN DE PIEZAS de fecha 01/10/2024. Que del relato con el conductor el mismo, aduce haberlo comprado hace poco tiempo, desconociendo esta situación. Informado el hecho a la Fiscalía Ordinaria de Chajarí, se dispuso el secuestro y entrega del vehículo en cuestión en carácter de depositario Judicial con intimación de regulación de trámite en un plazo de 60 días.

01/10/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL SAN JAIME DE LA FRONTERA (MASCULINO CON PEDIDO DE CAPTURA/DETENCIÓN): En la fecha, siendo las 00:45 horas, se procede a detener la marcha de un camión de auxilio mecánico, marca Iveco, el cual, traslada una Camioneta Ford Ranger, sin dominio colocado, entregada mediante oficio a un masculino de nombre CARLOS DANIEL oriundo de la provincia de Santa Fe quien se movilizaba acompañando al chofer del auxilio. Una vez controlada la documentación de los vehículos y de las personas, a través del sistema informático SIFCOP y MINSEG, surge como novedad que el masculino que se movilizaba como acompañante posee un PEDIDO DE CAPTURA/DETENCIÓN vigente de fecha 16/09/2025, caratulado HOMICIDIO CALIFICADO, solicitado por la Fiscalía Región 1 de la provincia de Santa Fe. Comunicada la situación a la UFI de Chajarí y la OGA, se verifica la situación y se ordena la notificación del masculino para que se presente ante la Fiscalía Regional 1 en forma inmediata a fines a regularizar su situación.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 3090 controles, durante el fin de semana de los cuales (15) quince, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 409 (cuatrocientos nueve) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 38 (Armas de Fuego) armas de fuego secuestradas y 78 (setenta y ocho) detenidos.

Desde el día viernes 25/09/25 hasta el 28/09/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 22.278 vehículos y un egreso estimado de 21.454 de vehículos.

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”.