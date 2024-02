En ese afán, la entidad se hace eco de los reclamos de nuestros clientes, huéspedes y del propio vecino concordiense para exponer la problemática y promover un cambio en pos de la solución necesaria. En ese sentido, le solicitamos al Gobernador la atención y colaboración en este tema tan sensible.

Por otra parte, la misión de Codesal es desarrollar la región de Salto Grande, donde, para

ello, no le faltan argumentos. Allí conviven los parques termales del Ayui y Punta Viracho, el

Hotel Ayui, las playas del perilago de Salto Grande; y la Tortuga Alegre, el mejor pesquero

del país, con las especies de mayor tamaño.

Lamentablemente, este complejo de ofertas, que atrajo siempre tanto turistas nacionales

como famosos internacionales seducidos por la pesca, hoy se encuentra postergado solo

por la desidia política.

Por ejemplo, la Tortuga Alegre, cuyo acceso es tenebroso, lleva más de 40 años sin

mantenimiento, sin agua, carece de servicios sanitarios adecuados, hoy inutilizables. En

síntesis, un lugar cuyo estado de abandono lo coloca lejos del potencial que esa propuesta

puede alcanzar.

Por otro lado, el lago de Salto Grande, un hermoso lugar que recibe familias, hoy está

descuidado, sin luz, sin fumigación, los pastos altos, sanitarios inutilizados por la

inmundicia, falta de higiene, con agregados de baños químicos que atrasan, etcétera. Del

mismo modo, las termas se encuentran en lamentable situación de abandono, y así toda la

oferta.

Todo este escenario de abandono nos lleva a preguntarnos: ¿Éste es el cambio? ¿A

alguien le interesa? ¿Le interesa al Gobernador Frigerio la realidad del concordiense, su

desarrollo turistico y económico?

Sr. Gobernador, en Codesal, que depende de usted, hay muchos caciques y pocos indios.

Hay profesionales en otras especialidades que por logica falta de idoneidad desconocen el

sistema turístico local y provincial, nombrados por ser acreedores de algún acuerdo

político, tomando decisiones tan autoritarias como equivocadas, guiados por la soberbia,

herméticos a cualquier sugerencia, venga de donde venga. Gente que, con esa actitud, nos

están llevando al fracaso.

Sr. Gobernador, solo solicitamos sentido común. Entendemos que todo lo mencionado

puede tener deterioro de gestiones anteriores, pero el día a día no demuestra ningún

cambio, y eso nos preocupa.