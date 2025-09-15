Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.
La picante frase de Ángel Di María sobre su gol a Boca: “El arquero…” Historia de Ignacio Lucero • 2 h • 2 minutos de lectura La picante frase de Ángel Di María sobre su gol a Boca: “El arquero…”
El campeón del mundo habló del empate frente al Xeneize en Arroyito.15/09/2025 Planeta Bo0ca J
Ángel Di María fue uno de los protagonistas en el empate 1 a 1 de Boca frente a Rosario Central. El campeón del mundo convirtió un gol Olímpico que le permitió a su equipo conseguir la igualdad que resultó definitiva. En la conquista, algunos hinchas señalaron en redes sociales a Leandro Brey, el arquero del Xeneize.
El Fideo, por su parte, también resumió en una frase la tarea del joven golero: “Sabíamos que el chico no venía atajando, que podíamos tener alguna chance de pelota parada y jugarle ahí medio cerrado, y se terminó dando el gol“.
Brey entró como titular debido a la lesión de Agustín Marchesín frente a Aldosivi en Mar del Plata. Por la cantidad de días que lleva la recuperación, hay chances de que repita frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo.
¿Qué dijo Leandro Paredes después del empate en Rosario?
Leandro Paredes habló en zona mixta luego de la igualdad ante el Canalla. El volante campeón del mundo fue una de las figuras del equipo de la Ribera y se mostró conforme con el rendimiento del equipo a pesar de no haber conseguido la victoria.
“Queremos jugar siempre de la misma manera y Central tiene muchos jugadores de jerarquía. Creo que nos faltó convertir el segundo, manejamos todo el segundo tiempo nosotros“, señaló el mediocampista del Xeneize.
Luego, dio sus sensaciones sobre enfrentar a Ángel Di María, amigo y excompañero en distintos planteles a lo largo de su carrera. “Para mí fue un placer enfrentar a Di María. Lo disfruté muchísimo. Parte del gol es porque tiene una jerarquía terrible. Terminó el partido y hablamos de cómo estaba la familia, nada más que eso“, expresó Paredes.
Argentina inicia la siembra de maíz con expectativas de cosecha récord
Con humedad óptima en la región central, la campaña 2025/26 proyecta 61 millones de toneladas de maíz. La soja también mantiene el interés de China, pese a la fuerte competencia de Estados Unidos y Brasil.
Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera
En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
Tras el 2-1 a Estudiantes, los hinchas de River piden que Gallardo saque a un jugador contra Palmeiras: “Es muy verde”
Pese a los tres puntos obtenidos, en las redes liquidaron a uno de los intocables del Muñeco.
En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.
Federación Agraria de Entre Ríos se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato
En Paraná, representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron un encuentro con el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para abordar la problemática del abigeato y otros delitos rurales que afectan a los productores de la provincia.
Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera
En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso
Una noche para recordar, la que se vivió en el Verde de Concordia, por parte de los amantes del BOX- con motivo del DIA DEL BOXEADOR, 14 de setiembre.