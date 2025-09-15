La picante frase de Ángel Di María sobre su gol a Boca: “El arquero…” Historia de Ignacio Lucero • 2 h • 2 minutos de lectura La picante frase de Ángel Di María sobre su gol a Boca: “El arquero…”

Ángel Di María fue uno de los protagonistas en el empate 1 a 1 de Boca frente a Rosario Central. El campeón del mundo convirtió un gol Olímpico que le permitió a su equipo conseguir la igualdad que resultó definitiva. En la conquista, algunos hinchas señalaron en redes sociales a Leandro Brey, el arquero del Xeneize.



El Fideo, por su parte, también resumió en una frase la tarea del joven golero: “Sabíamos que el chico no venía atajando, que podíamos tener alguna chance de pelota parada y jugarle ahí medio cerrado, y se terminó dando el gol“.

Brey entró como titular debido a la lesión de Agustín Marchesín frente a Aldosivi en Mar del Plata. Por la cantidad de días que lleva la recuperación, hay chances de que repita frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo.

¿Qué dijo Leandro Paredes después del empate en Rosario?

Leandro Paredes habló en zona mixta luego de la igualdad ante el Canalla. El volante campeón del mundo fue una de las figuras del equipo de la Ribera y se mostró conforme con el rendimiento del equipo a pesar de no haber conseguido la victoria.

“Queremos jugar siempre de la misma manera y Central tiene muchos jugadores de jerarquía. Creo que nos faltó convertir el segundo, manejamos todo el segundo tiempo nosotros“, señaló el mediocampista del Xeneize.

Luego, dio sus sensaciones sobre enfrentar a Ángel Di María, amigo y excompañero en distintos planteles a lo largo de su carrera. “Para mí fue un placer enfrentar a Di María. Lo disfruté muchísimo. Parte del gol es porque tiene una jerarquía terrible. Terminó el partido y hablamos de cómo estaba la familia, nada más que eso“, expresó Paredes.