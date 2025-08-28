La Cooperativa Eléctrica de Concordia ...INFORMA

Te puede interesar

Instituciones de Concordia acordaron una agenda común pregonando Concordia 28/08/2025 Este miércoles 27 de agosto, a las 18 hs, en el Hotel Hathor, se llevó adelante la primera reunión de Embajadores, un encuentro altamente positivo que dejó como resultado la conformación de una agenda común de trabajo.

El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo la 21a Sesión Ordinaria HCD Concordia 27/08/2025 El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.

El oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y ENERSA concejalesjusticialistascdia De:concejalesjustici Concordia 21/08/2025 En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el bloque oficialista impuso su mayoría automática para enviar a comisión la minuta presentada por los Concejales Justicialistas, cuyo objetivo era expresar el rechazo a las declaraciones del candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, favorables a la privatización de la represa de Salto Grande y de la distribuidora provincial ENERSA.

VETO PRESIDENCIAL. LA EXALTACION DE LA CRUELDAD, EL AUTORITARISMO Y LA OPRESION. CGT R Cdia. Concordia 20/08/2025 El Presidente Milei vetó tres leyes fundamentales sancionadas por el Senado de la Nación el pasado 10 de Julio del año en curso. Moratoria Previsional, un mínimo aumento en los haberes jubilatorios y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.-