PREGONANDO PREGONANDO

La Cooperativa Eléctrica de Concordia ...INFORMA

(29/9) POR MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN CORTE DE ENERGÍA EN DOS ZONAS HORARIO: 7,30 a 8,00 aprox.

Concordia28/08/2025 Emilio Soto
Zona 1
Norte: Ing. Nogueira
Sur: Italia
Este: Eva Perón
Oeste: Federación

Zona 2
Norte: Italia
Sur: Dr. Alda
Este: Mons. Tavella
Oeste: Chile

concejales del pj

El oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y ENERSA

concejalesjusticialistascdia De:concejalesjustici
Concordia21/08/2025

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el bloque oficialista impuso su mayoría automática para enviar a comisión la minuta presentada por los Concejales Justicialistas, cuyo objetivo era expresar el rechazo a las declaraciones del candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, favorables a la privatización de la represa de Salto Grande y de la distribuidora provincial ENERSA.

futbol finde

Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes27/08/2025

En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.

daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.