Repudiaron a los Milei y Espert en Lomas de Zamora: la caravana tuvo que irse

ENTRE RIOS: LA CORRUPCION AVANZA EN LA GESTION FRIGERIO.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
PREGONANDO PREGONANDO
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.Argentina27/08/2025 ED
Javier Milei no pudo concluir una caravana electoral en la Tercera Sección Electoral. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko, el Presidente fue repudiado por militantes opositores y ciudadanos en una actividad proselitista en Lomas de Zamora, en la semana posterior a la explosión del caso Spagnuolo.
La caravana por la avenida Hipólito Yrigoyen, en el centro de Lomas de Zamora, no pudo concluir porque la camioneta que transportaba al Presidente y su comitiva recibió un piedrazo. En los alrededores, se realizaron movilizaciones en contra de la presencia de Milei, su política de ajuste y las filtraciones sobre las presuntas coimas a Karina Milei, reveladas en los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
Previo a la caravana, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, pidió "dar un mensaje de paz y respeto por la democracia". "Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", reclamó, para también cuestionar: "Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien".
Según trascendió, estaba previsto que la movilización llegara hasta la plaza Grigera, pero tras el piedrazo, la caravana se desperdigó. En ese contexto, a Espert se lo llevaron en moto, sin casco. Antes de irse, Milei dijo que lo que dice Sapgnuolo es "mentira" y agregó: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".
Tras el acto, el vocero Presidencial, Manuel Adorni, definió al episodio, como: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado". "Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", sintetizó.
Corrupción
Audios de las coimas: Cómo avanza la causa que más preocupa a Milei
Por Franco Mizrahi
Los hermanos Milei iban acompañados por Espert, candidato a diputado nacional, y Bondarenko, candidato a diputado bonaerense, y el armador provincial de LLA, Sebastián Pareja. Es la primera actividad en la Tercera Sección Electoral. A comienzos de mes, habían bajado por algunos minutos en La Matanza para anunciar el acuerdo con el PRO.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
El diputado peronista dijo que el ministro de Desregulación mandó a vaciar el área de autoría de ANDIS.
Durante su informe, el jefe de Gabinete gambeteó con habilidad maradoneana las preguntas sobre la responsabilidades de Karina Milei en la causa de las coimas.
El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, en comunicación con Canal E, analizó la estrategia económica del Gobierno en la previa electoral, marcada por tasas de interés históricamente altas, encajes récord para los bancos y fuerte intervención en el mercado de futuros.
El Presidente se presentó en un acto de campaña en la localidad bonaerense de Junín.
El director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral analiza la implementación del nuevo sistema electoral, que se aplica por primera vez a nivel nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a hablar del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y se diferenció del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al señalar que "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem y por todos los funcionarios".
Con el final de la moratoria previsional de la ANSES, que dejó de estar vigente en mayo pasado, el Gobierno de Javier Milei introdujo cambios que afectan directamente el acceso a las pensiones derivadas por fallecimiento de jubilados, así como las condiciones de retiro de un sector vulnerable de la población.
La droguería Suizo Argentina consiguió jugosos contratos por la venta de medicamentos y servicios a los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, según datos oficiales
El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política: