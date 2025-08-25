PREGONANDO PREGONANDO

Un verdadero ejemplo a imitar lo realizado por los JOVENES EN MOVIMIENTO.

La Bianca, talvez el barrio más popular de Concordia, vivió un domingo especial, los JOVENES EN MOVIMIENTO, organizaron en la Placita Godoy un especial Dia del Niño.

Concordia25/08/2025pregonandopregonando

Esta vez no estuvieron solos, los acompañaron muchos comerciantes y vecinos de la “Ciudad Satélite”, como acostumbran los habitantes de este hermoso barrio. 

La tarde pintaba para pasarla muy bien, con diferentes juegos, sorteos y un sabroso chocolate, donde brillo la alegría que los gurises - JOVENES EN MOVIMIENTO- le ponen en cada jornada que organizan.

Es de destacar que no solo niños y jóvenes participaron, sino que también se acercaron los mayores, padres y abuelos, todos bajo la importa que le dan estos maravillosos integrantes de JOVENES EN MOVIMIENTO.

Hubo, se puede decir, de todo, chocolatada con tortas fritas y facturas, deporte y trofeos para los ganadores del campeonato de fútbol, realmente una tarde inolvidable.

Sin dudas que esta iniciativa es digna de destacar porque lo hicieron sin banderías políticas, ni otras mezquindades de las que abundan por todos lados.

Sólo nos queda decirles FELICITACIONES a los jóvenes del barrio "LA BIANCA" por sus iniciativas, tareas y dedicaciones, para demostrar que se puede, que hay “muchos porque” seguir luchando por el barrio LA BIANCA MEJOR PARA TODOS.

Seria bueno que los funcionarios, que dicen representar a la comunidad, no dejen de poner sus miradas en este lugar, son muchas las falencias, pero también son muchas las energías de los jóvenes de este barrio. 

Con poco se puede hacer mucho. Hay que imitar a estos JOVENES EN MOVIMIENTO.

