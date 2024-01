Gracias Mi Ley y a los demás funcionarios que hoy nos gobiernan

Te preguntaras el porqué de los agradecimientos, pero ¿es que no te has dado cuenta? ya no hay “gente molesta” quejándose por los caños de agua y cloacas vertiendo líquidos. Calles destruidas por las últimas lluvias que han dejado verdaderos arroyos secos donde es casi intransitable y/o difícil de transitar.

Y no es que hayan arreglado las diversas averías normales en una ciudad tan grande como Concordia, sino que han venido “BRILLANTES FUNCIONARIOS” con maravillosos sueldazos pero que NO FUNCIONAN, es más se han preocupado por tratar de “ñoquis”, “ladrones” y “haraganes” a los empleados municipales; que averiguar dónde queda el baño para hacer sus necesidades o indagar para que están en esos cargos, ni que hacer desde ahí para solucionar los temas acuciantes. ¿O será que tienen los NEW doble discurso, por un lado, aplauden a los empleados del Estado y por el otro mandan a clavarles puñales por la espalda?

Por suerte no todos, hay algunos que si realmente tienen idea de para qué están. Lo que no se entiende es el odio visceral que tienen otros de los nuevos y más aquellos que eran de planta. O el caso de una alta funcionaria, actual, que durante años realizó muchas denuncias contra la gestión anterior y dio cientos de partes por enfermedad mientras trabajaba sin problemas de salud en un hotel céntrico, es una de la tantas obras de bien que han hecho los NEW que curaron a esta empleada por arte de magia. ALELUYA, bienaventurados sean en nombre del Pueblo Soberano.

Las directivas desde el Estado (new gobernantes) los nuevos funcionarios deben entregar sus declaraciones patrimoniales y sus prontuarios. Pero nada dice de QUE TENGAN SENTIDO COMUN Y HUMILDAD para ocupar los cargos en los que han sido nombrados. ¿Lo sabrán los elegidos por el voto popular? ¿Sabrán lo que está pasando en la ciudad y la provincia sin que les soplen las orejas Los Halcones y Las Palomas?

O será que se dormirán en los laureles ajenos -(logros de las anteriores gestiones que no fueron tan brillantes, por cierto)- como por ejemplo el carnaval, la costanera, avenidas etc etc, si bien es cierto que la pobreza es galopante (mérito de los 16 años de los maravillosos K sumado a los 4 del “KAPO DE LA BANDA” Don korleone argentino, perdón Mauricio.

Sería bueno que aparezcan los elementos que faltan en muchos CDI y por lo que se sabe no hay denuncias de robos ni comprobantes de entrega de los elementos (aires acondicionados, ventiladores, PC, escritorios, sillas, etc etc.) ¿se animaran a realizar las correspondientes denuncias?

YA ESTA, YA LLEGARON, ES HORA QUE COMIENCEN A CAMINAR y a demostrar para que están y cobran suculentos sueldos (no era que la Muni y la Provincia están en rojo) ¿y la AUSTERIDAD? ¿Y La idoneidad? ¿o como en gobiernos anteriores es más importante llenar de funcionarios profesionales, híbridos, amiguitos y familiares?

Fuente: ByN