Lean esta nota de Álvaro de Lamadrid y porfa difundan. Eriza la piel.

Si no desterramos de raíz está corrupción, de poco valdrán los ajustes y sacrificios porque la historia se repetirá una y otra vez.

Ningún legislador se va a inmolar por Milei en el altar de la democracia, si antes no existe una definición clara de condena a la corrupción, no la de 100 años atrás, sino la de hace 5 minutos con Michel y cía en Aduana o Cúneo Libarona bancando por omisión el plan encubridor de Zannini para ocultar lo robado.

El silencio de Cristina y La Cámpora ante el ajuste está comprado. El "quédate tranquila" del acto de asunción, hoy se explica con la ratificación del plan de encubrimiento de Zannini, por parte del ministro de Justicia, quien considera que el Estado no debe ser querellante en las causas de corrupción ni esta para buscar delitos.

Si aflojamos ahora, los corruptos aprovechan enero y febrero y se quedan con las acciones de YPF.

Hasta ahora el ministro de Justicia está pintado. Voy a insistir no me van a callar.

La que entendió todo es Patricia Bullrich, el ejemplo a seguir. Se puso de frente y firme en la lucha contra los narcos y los delincuentes que generan inseguridad.

Lo mismo que hace Patricia contra los narcos es lo que debería hacer el ministro de Justicia contra los corruptos y saqueadores que empobrecieron a la Nación y se robaron el país.

¿Si han saqueado el país, dejando la peor crisis de la historia, como dijo el presidente con Mirtha Legrand, por qué el ministro de Justicia se empeña en no denunciarlos, querellarlos ni recuperar lo robado?

No podemos olvidar, mantengamos viva la memoria del saqueo. Los argentinos no tienen que pagar ninguna "tasa Kicillof" para financiar un bono para beneficiar al grupo Burford-Eskenazi-Kirchner, como anunció el presidente. En todo caso que la Casta que integra Kicillof pague por los delitos cometidos.

Tenga cuidado señor Presidente, usted no tiene el poder que tuvo Cristina Kirchner, usted si puede ir preso y tampoco tiene 70 años.

En 20 días esta dilapidando su poder, quiero colaborar. Déjese cuidar presidente, no pague, no encubra, no se asocie a la banda.

Si hay Tasa Kicillof hay pacto. No se trata de pagar o no una sentencia sino de investigar con qué ardid se llegó a ese resultado, quiénes lo han orquestado, quién va a salir favorecido y qué va a hacer el Estado con los autores, cómplices y encubridores de este Monumento a la corrupción que es el juicio de YPF.

¿La tabula rasa, el blanqueo de capitales en cuentas off shore, el no auditar estos últimos 4 años de Alberto, el no denunciar ni querellar corruptos, cuántas coincidencias que favorecen a la casta corrupta de los k, no?

La investigación de la corrupción no puede ser moneda de cambio con los kirchneristas.

Los funcionarios están obligados a denunciarla, se vote o no la ley ómnibus, tal como nosotros hemos hecho.

Presenté proyectos, ideas y propuestas al Gobierno. Formalicé denuncias de las irregularidades observadas, como muchos me pedían. Ahora impulsamos una campaña para recuperar lo robado. Tenés que sumarte.

(*) - Álvaro de Lamadrid es diputado del Parlasur y ex diputado nacional de Juntos por el Cambio.