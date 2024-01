El Concejal Bovino tambien defiende a los trabajadores “Los reclamos están basados en la incertidumbre”

(ByN) El Concejal Pablo Bovino dialogo con Infobyn sobre la problemática económica que esta viviendo el pueblo “la gente tiene que comer pagar el alquiler, pagar el colegio, el aumento del colectivo, lo mismo que los clubes de barrio y demás instituciones están preocupados por estas medidas, en 30 días el poder adquisitivo aumento brutalmente, por supuesto que los vecinos nos manifiestan es y nosotros recogemos sus reclamos y nuestro Bloque acompañamos, en este 24 de enero esteremos presente acompañando la marcha y el paro nacional”

Con respecto a la situación que esta pasando el peronismo y que hoy le toca estar en el llano apoyando “nosotros somos opositores responsables, es necesario que desde el Concejo hagamos todo para que a Concordia le vaya bien eso lo tenemos muy claro, vamos a bancar como lo son las Economías Regionales, que repercuten negativamente aquí, es un paso atrás que vuelvan las retenciones a todas las cadenas productivas que tenemos acá, hemos salido a manifestar de igual manera las medidas de Frigerio (Rogelio) de darle continuidad a eliminar los impuestos provinciales de la Luz, lo vemos con muy buenos ojos pero todo lo que no estemos de acuerdo vamos a salir reclamar y a respaldar lo que esté bien, esa es la visión que tenemos”

Con respecto al reciente comunicado del Bloque de Concejales Justicialistas afirmo Bovino “con mucha preocupación este 24 estaremos acompañando esta medida del Paro Nacional, hay gente que se la ha complicado el salario, no pueden llegar a fin de mes, al día a día, así que es necesario que el Bloque se exprese se comunique y acompañe este reclamo de todos los trabajadores”

Al referirse a el sector oficialista del Concejo Deliberante expresó “ ellos tienen otra visión política, hemos visto que llaman a una movilización contraria a la hora 19 en apoyo al gobierno Nacional, para nosotros es importante manifestar lo que el vecino piensan y lo que se les está complicando, y lo vemos todos, en 40 días el poder adquisitivo se ha desplomado, esto es una realidad efectivamente les ha subido la carne, la yerba, los comestibles en general, el transporte , el combustible, todo así que en base a todo esto y defender los derechos de los trabajadores estamos apoyando desde nuestro sector movilizándonos”

También el Concejal afirmo sobre la caída de los contratados en la municipalidad “hemos hablado sobre casos puntuales en diferentes áreas, sobre todo en aquellas áreas direcciones, done hay problemas por la organiza nueva, entendemos que hay buena predisposición, pero al momento hay varios casos a resolver y es importante que se vayan resolviendo porque se han caído varios contratos”

Fue claro a decir que “hemos recibido varios reclamos de los empleados municipales, hemos recorrido diferentes áreas, hemos ido a Salud, a desarrollo, al Centro Cívico, al Centro de Convenciones, donde estamos tomando los reclamos y vamos actuando en consecuencia. Los reclamos están basados en la incertidumbre, no saben si les renuevan el contrato o no. Muchos no quieren dar a conocer su identidad por miedo, pero en líneas generales es la incertidumbre laboral”.

Fuente: ByN