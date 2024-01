El cotitular de la CGT Pablo Moyano afirmó hoy que será "incontrolable la cantidad" de manifestantes que se concentrarán el miércoles frente al Congreso con motivo de la huelga de 12 horas en rechazo de las reformas políticas y económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, en una protesta que se concretará, desafió, pese a la implementación del protocolo de seguridad dispuesto por el Gobierno para esas situaciones.

El dirigente gremial, uno de los tres que conducen a la CGT, aseguró que a los trabajadores "nadie" los "corre con multas ni con la cantidad de milicos (policías) que van a poner en la calle" ante la protesta.

Al respecto, Moyano sostuvo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "quiere demostrar autoridad" con el protocolo de seguridad frente a "sus mandantes, que son las corporaciones que hoy gobiernan el país".

"Bullrich va a montar el show que nos tiene acostumbrados. Va a querer bajar a la gente de los puentes, de las autopistas", dijo Moyano e ironizó: "¿Cómo vamos a respetar el protocolo? ¿Me llevo a upa a los 40.000 camioneros que voy a movilizar? ¿O en fila india? Es imposible".

Moyano expresó que los gremios que se movilizarán al Congreso harán "responsable" a la funcionaria " de cualquier inconveniente" que pueda ocurrir en las calles.

"No somos orcos ni grupos paramilitares. Queremos expresar el descontento con estas medidas. Nosotros le garantizamos a la gente que va a ser una movilización en paz", indicó el dirigente de Camioneros.

Moyano mencionó que otro de los objetivos que tendrá la movilización al Congreso es decirle "a los diputados peronistas, que están dialogando y que están dudando, que le digan al pueblo qué están negociando".

"Hay diputados que hacen campaña con la 'Marcha Peronista', pero después cuando hay una ley que va contra los laburantes, hay que ir a buscarlos para que no voten", destacó.

En ese sentido, reiteró que la postura que reclama la CGT es "rechazar" el proyecto de ley 'Bases Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y el DNU 70/23, medidas que contemplan reformas políticas, económicas y laborales.

Al respecto, consideró que "ningún gremio está en posición de ceder ni un centímetro de lo logrado" por los movimientos sindicales y opinó que a la "reforma laboral" incluida en las iniciativas del Gobierno nacional "la armó la UIA", en referencia a la posible participación de asesores de la Unión Industrial Argentina en la redacción de la legislación, como advirtieron distintos sectores de la oposición.

Con respecto al paro convocado para este miércoles por la CGT y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, el presidente javier Milei dijo este lunes que la medida de fuerza “va a demostrar que hay dos argentinas. Una que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia, en este país que fue el más rico del mundo y hoy es el 140. Un país que pasó de ser un faro de luz del mundo, que recibía a personas de todos lados, se convirtió en un país con 50% de pobres, 10% de indigentes...es el modelo que defiende toda esa gente. ¿Queremos ese modelo o el modelo que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos?", se preguntó,

Asimismo, según el mandatario, "hay algunos sindicalistas que entienden la naturaleza del problema. No se crean empleos en el sector privado desde el año 2011 y tenés clavada la cantidad de puestos de trabajo en seis millones. Hay algunos que no la ven porque están cegados ideológicamente y otros que no la ven porque defienden sus privilegios de casta y sus tongos”, concluyó.

Con información de agencias.

IG