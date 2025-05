Tras la 8ª fecha EN LA B HAY TRES PUNTEROS

Estos dos últimos consiguieron un triunfo, mientras que el “hidroeléctrico” no pudo con Unión de Villa Jardín ya que igualaron en cero. Dato aparte y preocupante sigue siendo lo de los Villeros, que siguen sin convertir goles y ya van cinco partidos sin gritar alguno.

Ferrocarril se sacó de encima a un peso pesado como Los Charrúas y logró vencerlo por 2 a 1. Matías Umere y Axel Moreno convirtieron los goles, habiendo igualado parcialmente Cristian Cardozo, de penal.

Juventud Unida tuvo duro partido ante Monseñor Rosch, al que doblegó por la mínima diferencia de 1 a 0. El gol fue obra de Marcelo Rojas y así “El Yuque” consiguió tres puntos siempre importantes.

Otro que consiguió un buen triunfo y pelea arriba es Sarmiento, que le ganó a Ancel por 3 a 0. Dos goles de Jonathan Scévola y otro de Juan Cruz Lorenzo delinearon el resultado.

En otros partidos, Estudiantes y El Olimpo igualaron 1 a 1, Wanderer´s no levanta cabeza y cayó ante Zorraquín 2-1 y San Martín le ganó a Athletic por 1 a 0.

RESULTADOS FECHA 8

Unión 0 – Salto Grande 0.

Sarmiento 3 – Ancel 0.

Ferrocarril 2 – Los Charrúas 1.

Estudiantes 1 – El Olimpo 1.

Juventud Unida 1 – Monseñor Rosch 0.

Wanderer´s 1 – Zorraquín 2.

San Martín 1 – Athletic 0.

Posiciones: Salto Grande, Juventud Unida y Ferrocarril 18, Sarmiento 17, Estudiantes 15, Los Charrúas 13, San Martín 11, Zorraquín 10, Unión 9, El Olimpo 7, Monseñor Rosch 6 y Athletic 6, Wanderer´s y Ancel 4.

FECHA 9

Zorraquín vs. Los Charrúas.

Estudiantes vs. Unión.

Salto Grande vs. San Martín.

El Olimpo vs. Sarmiento.

Athletic vs. Juventud Unida.

Ancel vs. Wanderer´s.

Rosch vs. Ferrocarril.