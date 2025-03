El fiscal de Paraná, Gonzalo Badano, dispuso la apertura de una investigación en el marco de una causa en la que fueron denunciados el director ejecutivo y el adjunto de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell y Rafael Cardoso.

La causa comenzó a sustanciarse bajo la carátula “NN s/ tipo procedimiento no definido” a partir de la denuncia que formuló el abogado de Paraná, Emmanuel Berta Schroder, el 13 de febrero.

El hecho que se denuncia es el cobro de dos impuestos: inmobiliario (urbano, subrural y rural); y automotor; “sin tener previsión normativa que lo sustente”. Fue lo que denunció públicamente Guillermo Michel el año pasado. Según el ex director de Aduana, el gobierno provincial cobró 19 mil millones.

La reforma al Código Fiscal se convirtió en un tema latente en la agenda política de fin de año. Lo que sucedió es que durante 2024 no se prorrogó un artículo y se generó un vacío legal en la cobranza de estos dos tributos. En diciembre se intentó enmendar el error, pero finalmente los tiempos no dieron. En el Senado, ya en enero, se avanzó pero no en ese punto que pretendía legislar para atrás. El caso quedó para resolución de la ATER.

El Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos se expresó sobre esta polémica a instancia del bloque peronista de la Cámara alta cuando advirtió que los tributos cobrados durante 2024 no estaban previstos en la ley y se pretendía sancionar una norma para subsanar el problema.

“De haberse aprobado el proyecto y sancionada la ley antes del 31/12/2024 consideramos que era factible darle sustento legal (…) para ser aplicados durante el ejercicio 2024, debido a que los impuestos inmobiliarios y automotor son ‘anuales’ cancelados vía anticipos. Es decir que, al momento de presentar el proyecto para su tratamiento, el artículo 27° estaba dentro del marco legal. Sin embargo, al no haberse aprobado y sancionado antes de esa fecha, durante el año 2025 ya no es posible legislar en forma retroactiva para el ejercicio 2024”, explicaron desde el Colegio que preside Julio Cesar Fochesatto.

Fiscalía investigará si Korell y Cardoso “durante el período comprendido entre 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, la ATER habría recaudado, sin tener previsión normativa que lo sustente, un adicional de entre un 20% a un 30% sobre el impuesto inmobiliario urbano, subrural y rural, y el impuesto automotor, conforme las disposiciones que fueran de carácter transitorio en oportunidad de sancionarse la Ley 10.270 modificatoria del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos; posteriormente prorrogada sistemáticamente hasta el año 2023”.

Fuentes vinculadas a la causa contaron a Página Judicial que la investigación está en sus inicios.

Emmanuel Berta Schroder, el denunciante, ya ha hecho otras presentaciones contra funcionarios provinciales. Algunas se han archivado, otras no, por ejemplo la del ex ministro de Salud, Guillermo Grieve, por negociaciones incompatibles. En esa causa se denunció la designación de más de 30 personas bajo el formato de suplencias extraordinarias, que serían amigos y allegados del entonces funcionario; y posibles sobreprecios en el Hospital Francisco Ramírez de la ciudad de Feliciano. La causa está en proceso de medidas de prueba. No así la de Mauro Vazon, presidente del Consejo de la Magistratura, denunciado por cobrar doble sueldo.

En la plataforma Linkedin se presenta como un “abogado con experiencia en Derecho Tributario local y municipal, Derecho Penal económico y tributario, sucesiones, entre otras”.

Cuenta que en la actualidad se desempeña como “asesor legal en la Municipalidad de Paraná”, aunque en su perfil dice que está buscando trabajo. Desde el Municipio aclararon que no cumple funciones desde la mitad del año pasado. Solo estuvo contratado los primeros meses.