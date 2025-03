Para especialistas, a partir del cripto escándalo cambió la conversación digital y la agenda pública

Este no fue el único impac to, también aumentó el nivel de menciones respecto a la secretaria General de la Presi dencia, Karina Milei, en la con versación digital y como tercera conclusión resaltan la dificul tad para recuperar una agenda positiva tras el escándalo. “A pesar de los esfuerzos por reorientar la conversación, co mo la visita de Milei a Estados Unidos y su encuentro con Elon Musk, la segunda quincena del mes cerró con un balance nega tivo para el Presidente”, señala el informe.

Para Facundo Ramos, poli tólogo y consultor político con más de 15 años de experiencia en comunicación de gobierno y campañas electorales, “el caso $Libra golpeó de lleno la comu nicación y la imagen de Javier Milei, fisurando un liderazgo que hasta ahora se sostenía so bre una narrativa antisistema que parecía inquebrantable”, analizó.

“Promocionar una criptomo neda que en breve colapsó, no solo puso en duda su credibilidad, sino que lo vinculó con las mismas prácticas del establis hment financiero que él tanto critica. Llegó el desgaste y su estrategia comunicacional pa só de agresividad desafiante a una postura defensiva, intentando minimizar el impacto, pero el daño ya está hecho y la percepción pública comienza a cambiar en algunos sectores. El golpe más fuerte es el simbólico, esa imagen de un Milei outsider incorruptible ha que dado devaluada, acercándose peligrosamente a los vicios de la casta política tradicional”, agregó.

Ramos, quien es director de la consultora Sensum, consideró además que “la oposición busca capitalizar el escándalo impulsando denuncias y pe didos de juicio político que, si bien pueden no prosperar, con tribuyen al desgaste en la con fianza en su liderazgo”.

A pesar de la serie de sucesos del último mes, el consultor aún no puede afirmar que haya un impacto en su imagen pública y consideró que su núcleo duro sigue firme, aunque el descon tento crece en los sectores más moderados y en aquellos que lo apoyaban con expectativas pero sin fanatismo. Imagen, aún sin impacto.

En la misma línea se expresa Facundo Cruz, politólogo, director de Pulsar UBA, quien consideró que es prematuro definir si ha brá un impacto en la imagen pública del Presidente, quien ya demostró en el 2024 que puede recuperar niveles positivos, tras atravesar algunas bajas. Sin embargo considera que cambió el escenario tras el cripto escándalo.



“Voy a hacer una analogía futbolera. El primer año no lo atacaban, no le tiraban centros al área propia. Los equipos no llegaban con ninguna jugada, ahora en el arranque, el escenario cambió y a partir del denominado libra gate y la entrevista fallida por TN, da la sensación que todos los equipos empiezan a atacarlo y tirarles centros, aún sin mu cha coordinación, sin estrate gia, pero ya todos tiran centro, y la defensa hace lo que puede”, graficó.

“Esto se ve en términos de opinión pública, los que anali zaron la foto en el cripto escán dalo muestra que no cambió en gran medida. Hubo pequeños cambios marginales, pero si gue en el orden del 50 por cien to. El segundo punto es que hay un nivel de conocimiento del criptogate muy alto en la ciuda danía, todos saben que Javier Milei y su hermana están en el centro de ese escándalo, pero no hay un convencimiento que fue una estafa pensada como tal, sino que fue un error no for zado”, analizó.

Agenda pública

Cruz también advierte que la consecuencia se da en la agenda pública más que en la imagen y plantea dudas respecto a qué hará el Gobierno. “Si el tema sigue en la agenda pública y siguen apare ciendo elementos que vinculen más a su hermana, los ataques serán mayores. Da la sensación que en el Gobierno no pueden retomar el control de la agenda, esto se ve en las redes sociales, en cómo se da la conversación digital”, comentó.



“El Gobierno puede llegar a tener un problema si cambian dos indicadores, el control de la inflación y el control sobre el tipo de cambio, si eso vuelve hacia el alza, ahí puede llegar a tener un problema importante.

En ese marco, el coordina dor general de la Consultora Pulsar, consideró que el único ámbito que no parece haber demasiadas repercusiones aún es en el ámbito político, más precisamente en el Congreso. “Las leyes que quiso sacar el Presidente logró sacarlas; a la oposición le sigue pasando lo mismo que el primer año, hay tantas oposiciones como estrategias políticas; hay una oposición más dialoguista que planteó una investigación pa ra ver si había elementos para avanzar; hay una oposición más agresiva que plantea la necesidad de avanzar en un juicio político. Hay oposiciones divididas y de eso saca ventaja el Gobierno”.

Ante la consulta de si cree que existe la posibilidad de algún tipo de morigeración en el discurso presidencial de cara al corto y mediano plazo, Cruz aseguró que ve difícil esa posibilidad. “El Gobierno está acostumbrado a gobernar con discusiones aluvionales, a gobernar entre conflictos, es un gobierno que lanza todo el tiempo temas en agenda, está constantemente en tensión, parece ser ese el ejercicio de poder presidencial, todos los manuales indican que debería ser más sereno, pero es un go bierno que no sigue los manua les”, completó.