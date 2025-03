Fuerte reclamo de la LLA de Concordia por la Luz tan cara

Recientemente los Libertarios se reunieron para analizar el tema tarifas eléctricas que está soportando la comunidad, por tal motivo ByN dialogó con Ignacio Cabrera, principal referente en Concordia de esta Agrupación Política.

Sobre este importante tema ByN dialogó con Cabrera quien comentaba “recién nos terminamos de reunir en nuestro local partidario, muy preocupados, por la tarifa eléctrica y los impuestos y Tasas que se cobran en la boleta (de luz) que están prohibidos, queremos que se cumpla con la Normativa Nacional; es un tema que por todos lados, en la ciudad se están quejando por los costos elevados, (redes sociales). Nosotros simplemente lo que queremos y exigimos al Intendente y a la Cooperativa Eléctrica es que cumplan con las Normativas Nacionales, que cumplan con la Resolución 267/2024 emitida desde la Secretaria de Industria y Comercio”

Respecto a la Resolución comento Cabrera que dice “la factura emitida por la por los proveedores de servicios (como en este caso la cooperativa eléctrica), no puede incluir conceptos ajenos al servicio contratado, al servicio que está prestando, está prohibido expresamente que cobren impuestos y Tasas en la boleta de Servicios Públicos, todos sabemos que en la boleta de la luz de nuestra ciudad siguen incluyendo esos cargos adicionales, violando la imposición nacional”.

Continuo el dirigente “es por eso que le queremos exigir a la municipalidad y a la Cooperativa que se adecuen a la Ley, que se adecuen a la resolución obligatoria y que saquen eso y cualquier impuesto o Tasa que no corresponda estrictamente a los servicios prestados”-

AL respecto de la Resolución comento que “es de este gobierno de Milei, está vigente, tiene fallos judiciales a favor, como todos sabemos, lo que queremos saber es ¿porque no se cumplen las normativas?, hay que preguntarle a Azcue y a Spinelli, por qué no cumplen con la Ley. Nosotros dejando de lado el Partido político (LLA) como vecinos queremos exigir que la municipalidad de Concordia y la Cooperativa cumplan con lo que dice la ley. En un momento tan difícil para los vecinos de Concordia con el tema de la luz (todos sabemos que han venido montos muy elevados) hay Tasas (en las Boletas) que representan el 16 % de lo que nos cobran, entonces nos parece que estos dos Entes deben cumplir con la Ley”

¿Si no se cumple la Ley que pasa?, explico Cabrera a ByN que “tienen multas, el gobierno nacional cuando saco esta resolución saco un “EMAIL” donde la gente puede denunciar estos hechos”

Ante la suba excesiva de las Tasas e impuestos nacionales, provinciales y municipales y no hay defensa a los vecinos ni a los contribuyentes Ignacio Cabrera expreso “estos impuestos (los de la Luz) son los que los tienen que sacar, Azcue y Spinelli (Intendente y Pte Cooperativa). Con respecto a la defensa de los vecinos, nosotros no nos creemos dueños de nada, simplemente creemos que podemos ayudar a los vecinos juntando firmas y presentándolas, porque la nota está dirigida al señor Intendente, explicándole y exigiéndole que tiene que cumplir con esta normativa nacional y que saque los impuestos y Tasas de la boleta de Luz”.

Con respecto a si habían mantenido reuniones con el intendente o con la cooperativa respondió “no, porque nos pareció a LLA Concordia que no tendría que ser una reunión tan partidaria, a puertas cerradas. El INTENDENTE debe saber lo que piensan los vecinos, no hace falta que se entere por nosotros sobre los reclamos, el tiene sus funcionarios que le deben informar de todos los temas que pasan en la ciudad y es su deber dialogar con los vecinos para saber que es lo que pasa con sus vecinos”.

Continuo Cabrera sobre el tema político partidario “el pertenece (Azcue) al partido radical, nosotros somos LLA, queremos que le vaya bien, somos oposición, estamos para ayudar, (yo personalmente se lo he dicho) y que cada critica va a venir con una propuesta superadora, nosotros no estamos para poner palos en la rueda, queremos que le vaya bien, ahora en este tema lo tenemos que exigir, no sólo la LLA o el peronismo o quien sea, nos parece que todos los vecinos tenemos que ponerle fuerza a esto, para que cumpla”

Por ultimo cabrera manifestó a ByN “Tenemos muchos temas más pero ahora queremos enfocarnos en esto porque nosotros hablamos con los vecinos, vemos las redes, y vemos que es uno de los temas importantes del momento, todo el mundo se está quejando, entonces es una forma de organizarnos para presentarle una petición, formal al intendente, para que cumpla. Luego hablaremos de la falta de agua y otros importantes temas que padece la ciudad”

PETITORIO DE La Libertad Avanza Concordia

La Libertad Avanza Concordia lanza campaña para eliminar la tasa municipal de la boleta de luz

📍 Concordia, 5 de marzo de 2025 – La Libertad Avanza Concordia ha iniciado una campaña de recolección de firmas para exigir que la Municipalidad elimine la tasa municipal incluida en la boleta de la luz, en cumplimiento de la Resolución Nº 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.

Dicha normativa establece que los comprobantes emitidos por proveedores de bienes y servicios en el marco de relaciones de consumo no pueden incluir conceptos ajenos al servicio prestado, prohibiendo expresamente el cobro de impuestos y tasas adicionales en las facturas de servicios públicos.

Sin embargo, en Concordia, la Municipalidad sigue incluyendo estos cargos en la facturación del servicio eléctrico, afectando el bolsillo de los vecinos. Frente a esta situación, La Libertad Avanza Concordia convoca a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa firmando la petición.

💬 “Es inaceptable que se sigan cobrando impuestos indebidos en la boleta de la luz. Esta medida busca que se cumpla la normativa nacional y se alivie la carga económica de los vecinos”, expresó Ignacio Cabrera desde el espacio político.

📍 ¿Dónde firmar?

Los vecinos que deseen adherir a la petición pueden hacerlo en Quintana 252, de lunes a viernes de 19 a 20:30 hs.

Se espera que, con el respaldo ciudadano, la Municipalidad acate la resolución nacional y elimine estas tasas, evitando así abusos en la facturación del servicio eléctrico