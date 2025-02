En el marco del Operativo Verano Seguro ordenado por el Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, extrema las medidas de seguridad para brindar la mayor protección posible de todos los entrerrianos.

Prueba de ello, es el trabajo permanente que realizamos en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.



13-02-2025 - Puesto de Control Vial Paso Cerrito, realizando una vigilancia exhaustiva a los vehículos que ingresan a nuestra provincia a través de la Autovía “José Gervasio Artigas” – Ruta Nacional N° 14, proceden a control la marcha de una Pick up, marca Dodge, modelo Ram 2500, de color Negro, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en la localidad de Alvear, provincia de Corrientes, remolcando un tráiler el cual transporta un vehículo, Tipo Pickup marca Ford, modelo Ranger XL. Al verificar ambos vehículos en los sistemas informáticos SIFCOP y MinSeg, se pudo observar que la camioneta marca Dodge poseía un pedido de Secuestro vehicular vigente de fecha 05/04/2021 solicitado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Mercedes, Pcia. de Corrientes. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del vehículo antes mencionado y la correcta identificación del conductor, quedando está a disposición de la causa que se investiga.

13/02/25 - Puesto de Control Vial Concordia, siendo las 19:15 hs. personal del Puesto Control Vial Concordia procede a controlar un rodado que circula en sentido sur norte de Autovía N° 14, Marca Chevrolet - modelo Captiva por un masculino de 64 años de edad, procedente de la localidad de Grand Bourg, Ciudad de Grand Bourg, Bs. As. Que al verificar la documentación y el dominio del vehículo en el Sistema SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro de fecha 16/02/2018. Consultado a la UFI Concordia, se ordena el correspondiente Secuestro del vehículo como así también la correcta identificación del masculino, quedando a disposición de la causa que se investiga.



14/02/2015 - Puesto Control Vial Gualeguay, siendo las 01:30 horas, controlan un moto-vehículo marca GUERRERO, modelo G110, de color AZUL, el cual al momento de la verificación, era conducido un masculino de 53 años de edad de la localidad de Gualeguay. Verificada la documentación y el dominio del rodado, si bien no poseía ningún impedimento en los sistemas de consulta, se presume que la documentación es apócrifa de acuerdo a las características del papel y medidas de seguridad de los mismos. Consultado a la Secretaria del Juzgado Federal de la Ciudad de Gualeguaychú, se dispone el correspondiente secuestro del moto-vehículo en cuestión y de la documentación verificada. Quedando el masculino desocupado y a disposición de la causa que se investiga.

14/02/2025 – Puesto de Control Vial San Jaime – procede al control en ruta y Secuestro de Renault Duster conducida por una masculino mayor de edad. Verificada la documentación y el dominio en el Sistema SIFCOP y MINSEG, surge como novedad el Pedido de Secuestro de 01/07/24; Juzgado Federal de Concordia – Causa S/INF. Arts. 227°, 289° y 296°. Seguidamente y previa consulta judicial, se ordena el correspondiente Secuestro del Rodado, Documentación y el Celular del Conductor a los fines se ser verificados. En relación al masculino, el mismo fue correctamente identificado, revisado por el médico y puesto en libertad, quedando a disposición de la causa que se investiga.

15/02/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito – siendo las 13:45 hs. se controla un vehículo marca FORD modelo FIESTA 1.6L, conducido por un masculino de 29 años de edad, domiciliado en la Localidad de JOSÉ C. PAZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quien circulaba desde Brasil hacia la ciudad de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación, no se encontró novedad, no obstante, al controlar el dominio colocado en los sistemas MIMINSEG y SIFCOP, surge como resultado un Pedido de Secuestro vehicular vigente de fecha 20/09/2021, solicitado por la Unidad Fiscal N° 24 DESCENTRALIZADA - de Malvinas Argentinas Provincia de Buenos Aires. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro de la unidad como así también la correcta identificación del conductor, quedando el mismo a disposición de la causa.

12/02/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito – siendo las 21:45 hs. se realiza control y verificación de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo VENTO 2.5, conducido por un masculino de 45 años, domiciliado en la Localidad de LAS TALITAS PARTIDO LOS POCITOS TAFI VIEJO, PROVINCIA DE TUCUMAN, quien circulaba desde Santiago del Estero hacia la ciudad de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio, en los sistemas MINSEG y SIFCOP, surge como novedad, un Pedido de Secuestro Vigente de fecha 29/09/2020, solicitado por la Unidad Fiscal CRIMINAL y CORRECCIONAL N° 59 del Juzgado CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 55 de la Provincia de Buenos Aires. Informada esta novedad a la UFI de Chajarí, se dispuso el correspondiente Secuestro de la unidad cómo así también la correcta identificación del conductor.

15/02/2025 - Puesto de Control Vial Bella Vista – siendo las 19:30 hs. al controlar un ómnibus de la empresa Flecha Bus, proveniente de Paso de los Libres con destino a Liniers, provincia de Bs. AS. – se logra identificar a un masculino mayor de edad, que al corroborar sus datos personales en el Sistema SIFCOP, resulto con un PEDIDO DE CAPTURA/DETENCIÓN en vigencia en relación a una Causa por Abuso Sexual Agravado de fecha 20/01/2023, requerido por el Juzgado de Garantías N°1 de Moreno - Pcia. de Buenos Aires. Seguidamente y consultado al Juzgado Ordinario de la ciudad de Concepción del Uruguay, se dispuso la Detención del masculino y su trasladado a la Cría. 1° de la ciudad de Concepción del Uruguay dónde quedará detenido y alojado a disposición de dicha Magistratura.





16/02/2025 - Puesto de Control Vial Bella Vista – siendo las 00:45 hs, procede al control de un vehículo marca Volkswagen, modelo GL, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Concepción del Uruguay. Al verificar la documentación y el dominio del rodado, no surgen novedades en el sistema, no obstante ello, al verificar in situ Motor y Chasis del rodado, se constata que la mesada del Chasis posee diferentes anomalías con presumibles adulteración en la numeración original. Seguidamente se dio intervención al verificador en turno, constatando efectivamente dichas irregularidades. Ante esto se comunica la situación al Fiscal en turno de Concepción del Uruguay, quien dispuso el formal Secuestro del vehículo y la correcta identificación del conductor, quedando el mismo desocupado y a disposición de la causa que se investiga.

16/02/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito – siendo las 10:45 hs. se controla y verifica un camión marca MERCEDEZ BENZ modelo ATEGO 1725 con un semirremolque Marca ULTRANS - cargado con maderas, siendo conducido por una personal de 45 años de edad, domiciliado en la Localidad de VIRREY DEL PINO PARTIDO LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quien circulaba desde la Provincia de Corrientes hacia la ciudad de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación, si bien la misma estaba sin novedad, al verificar el dominio colocado del tractor y del semirremolque por página de interconsulta MIMINSEG Y SIFCOP, surge como novedad que el tractor, poseía un Pedido de Secuestro Vehicular vigente de fecha 04/04/2024, solicitado por el JUZGADO COMERCIAL N° 12 - SECRETARÍA N° 24 DE LA PCIA DE BUENOS AIRES - mientras que el semirremolque se encontraba sin novedad. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del camión, considerando que el Semirremolque quede a disposición de la empresa. En relación al conductor se dispuso que sea identificado y desocupado, quedando a disposición de la causa judicial.

16/02/2025 – Puesto de Control Vial San Jaime de la Frontera – siendo las 16:37 hs. se controla y verifica un vehículo marca Fiat, modelo Cronos, conducido por una persona mayor de edad con domicilio en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Si bien el vehículo no tenía ningún impedimento para circular, surge como novedad el transporte varios celulares, perfumes importados, elementos de electrónica sin declarar y sin documentación respaldatoria. Ante esta situación, se consulta al Juzgado Federal de Concordia, quien ordena el Secuestro de dichos elementos y la correcta identificación del conductor del rodado, quedando a disposición de la causa que se investiga por el Supuesto Delito de Contrabando Ley N° 22.415 – Supuesta Inf. Art. 985° del C.A. (Tenencia injustificada de mercaderías de Origen Extranjero con fines Comerciales).

16/02/2025 – Puesto de Control Vial Brazo – siendo las 20:30 hs., se procede al control y verificación de un rodado que ingresaba a la provincia e intentó evitar el Control vehicular, tratándose de un Moto-vehículo Marca Kawasaki, modelo Versys - x300ABS, color blanca y negra, conducido por un masculino de 34 años edad con domicilio Boulogne - San Isidro - Buenos Aires. Seguidamente al verificar la documentación y el dominio, se pudo observar a simple vista que los grabados de Cuadro y Motor, no eran originales de fábrica. Informada esta novedad al Juzgado Federal de Gualeguaychú, se dispone el formal Secuestro del rodado como así también de la documentación presentada. En relación al conductor, se dispuso su correcta identificación quedando el mismo desocupado y a disposición de causa que se investiga por el delito tipificado en el Art. 296° y 292° del C.P.A.

17/02/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito – siendo las 05:50 hs. se realiza control y verificación de vehículo MARCA CHEVROLET MODELO CRUZE, el cual circulaba desde la República del Paraguay hacia la Provincia la LOCALIDAD VILLA LUGANO CAPITAL FEDERAL. Verificada la documentación y el dominio del vehículo, en el Sistema MINSEG – SIFCOP, surge como novedad un Pedido de Secuestro de fecha 12/04/2019, solicitado por el JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 40 de C.A.B.A, S/ROBO. Seguidamente se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor para ser luego desocupado quedando a disposición de la causa que se investiga.

Otro dato relevante durante este fin de semana han sido los Siniestros Viales, derivados en su gran mayoría de las consecuencias climáticas, registrándose un total de (16) dieciséis accidentes en las rutas que recorren la provincia, donde se registraron (05) cinco personas con lesiones leves. No hubo que lamentar víctimas fatales.



Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 88 (Ochenta y ocho) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 03 (Tres) armas de fuego secuestradas y 14 (catorce) detenidos.

Durante este fin de semana se realizaron un total de 3.028 controles de alcoholemia en los distintos puestos de control, con el resultado de 10 (diez) alcoholemias positivas procediendo a la retención vehicular en la mayoría de los casos. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.



Desde el jueves al día de hoy, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 78.303 vehículos.

Fdo. Comisario Passarello, Diego Iván

Prensa - DGPSV