Golpe al comercio exterior: privados alertan que Córdoba podría perder su Dirección Regional de Aduanas

O al menos un par. En los últimos días circuló la versión de que el gobierno nacional podría cerrar la Dirección Regional de Aduanas de Córdoba (DRAC) lo que supondría un golpe a la capacidad de gestión de la conectividad internacional de productos y servicios y afectaría, en última instancia la competitividad de la provincia.

Esa iniciativa se enmarca primero en la reestructuración que impactó en la AFIP para luego convertirse en ARCSA, en los cambios en la Dirección General de Aduanas (DGA) donde asumió José Andrés Velis y también en la gestión de Federico Sturzenegger quien impulsa una reducción de la estructura del Estado en todos los planos, y que abarcaría una menor cantidad de direcciones regionales.

"El funcionamiento de la DRAC con sede en la provincia de Córdoba es esencial para la competitividad de las empresas cordobesas y de la Argentina en su conjunto. Ante versiones que señalan la posibilidad de que la sede de la DRAC no permanezca en la provincia de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba manifiestan su extrema preocupación y alerta por los negativos impactos sobre el comercio exterior argentino que una medida de estas características ocasionaría", dice el comunicado que enviaron desde la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.

Para los empresarios vinculados al comex, en este marco se coló el lobby que comenzó a hacer Mendoza, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. La provincia cuyana desde hace tiempo está buscando contar con una dirección regional de Aduanas propia y ya comenzaron contactos para que se traslade o cierre la DRA de Córdoba y sea reemplazada por la de Mendoza.

"A nosotros nos parece muy bien que Mendoza tenga su dirección regional de Aduana y si Arca así lo evalúa, que lo arme. Ahora, sacárselo a Córdoba para dárselo a Mendoza es un disparate, no nos oponemos a que se creen nuevas direcciones aduaneras regionales, siempre y cuando la construcción de esta no se frustre, es un espacio creado hace más de 25 años y es muy importante. Hay una construcción institucional de muchos años, cerrar esta sede implica que se llevEn un montón de know-how. Todos los problemas que puede tener Córdoba en materia de comercio exterior, en lugar de tener un relacionamiento directo, deberías hacerlo a través de un director en Mendoza", dice un ejecutivo con peso en el comercio exterior de la provincia.

Para el comercio exterior implica prácticamente que Córdoba pierda un "consulado": "Sí, es similar. El relacionamiento directo de todos los problemas operativos del comercio exterior que son necesarios corregir los perdés y los delegas a otra dirección".

Hoy la Dirección Regional de Aduana local maneja la jurisdicción de Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

"Si Mendoza quiere la suya que la abra y se una con San Juan y La Rioja por la lógica del tráfico. Pero desde el punto de vista del comercio exterior no hay ninguna duda de que Córdoba, siendo la segunda provincia en importancia, no puede no tener una dependencia regional", insisten.

Actualmente, la DRAC gestiona el tráfico y control aduanero del segundo aeropuerto con más tráfico del país. Resuelve problemas y complicaciones en función de criterios particulares. Ese es un punto crítico para el empresariado afectado: "¿Qué va a entender de la importancia de un producto vital para el rubro automotriz, del maní, etc. alguien que está en Mendoza? Vas a tener menos capacidad para resolver problemas. Si necesitas activar un tratamiento especial para muestras en frío para algún laboratorio, esa gestión hoy es fácil de resolver porque tenés una dirección acá. Si se va esto va a costar 100 veces más", remarcan.

Por ahora el empresariado cordobés está en alerta y comenzando a tirar líneas, ya que no hay certezas ni información oficial de un desmantelamiento de la oficina Córdoba. "Ya hay contactos y se le llevó la información a El Panal para que se involucren. Mendoza ya lo está haciendo y su gobernador se ve y hace lobby con el titular del Arca. Algo tenemos que hacer", apuntan.