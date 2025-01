También Entre Ríos: anuncian proyecto de baja de ingresos brutos y pago de sellos

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, dijo este martes que Nación no dio respuestas a los planteos efectuados por la Provincia a raíz del estado de abandono de las rutas nacionales que pasan por La Pampa. “Es preocupante el abandono.

Un productor agropecuario de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú puso vacas en un lote de soja, porque no había nacido bien y los números no daban para seguir tratando el cultivo, y “a las dos horas me enteré que (por disposición de Nación) habían bajado las retenciones”, señaló en la red social X.