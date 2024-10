También se refirió a los reclamos del estado de las calles “están rotas desde hace años, nosotros recibimos una sola motoniveladora para toda la ciudad, hoy tenemos tres y estamos comprando otra, más la del Ejército. La planta de asfalto, para fin de año o principio del otro, la vamos a tener en funcionamiento. La planta de asfalto que hay, está en un lugar que se inunda, es totalmente contaminante porque no tiene los filtros que tiene que tener, la vamos a trasladar a un lugar donde va a producir el triple y va a ser un 15/20 % más económica de lo que vale hoy elaborar asfalto”

Con respecto al recorte de la obras publicas desde Nacion manifestó a ByN “se cortó para todo el país, el presidente toma la decisión de cortar con el déficit fiscal porque con el déficit lo único que se financiaba era emitiendo billetes, emitir billetes es sinónimo de inflación, es sinónimo de endeudarse, es que el que va a comprar un kilo de arroz lo pague más caro. Yo creo que se va a reactivar la parte de las obras, pero van a arrancar por las obras nacionales que les compete a la Nación, las rutas nacionales, los hospitales nacionales, me parece bien que se cambie la lógica de las obras del cordón cuneta lo tenga que hacer el municipio. Lo que nos tiene que pasar es que la provincia y los municipios recibamos todos los impuestos que son coparticipables y que cada municipio administrarse. Si el intendente lo quiere gastar en sueldos será un tema del intendente, si el otro lo quiere ahorrar y otros hacer obras lo harán, que cada uno se administre, no que sea a dedo a vos te doy a vos no te doy, que nos den lo que corresponda”

Sobre administrar los recursos “si hay equis cantidad de funcionarios que ganaban mucho, hay que optimizar los recursos de los ciudadanos, aquí hicimos eso, la fiesta nacional del Pescado y el Vino que vale 800 palos ahí no, preferimos ponerlo en el agua potable, en las cloacas, eliminar los pozos en las calles arreglando las motoniveladoras, que estaban rotas tiradas, eliminando Tasas; eliminamos el 50 % de las Tasas y las vamos a seguir eliminando, es un ahorro para el ciudadano y no vamos a dejar de pagar sueldos”

“El año pasado uno abría las canillas y no salía agua, (comento ante las temperaturas elevadas que se esperan para el verano), había obras de ENOHSA, pero, hay muchas obras que están observadas, muy observadas. Estamos trabajando con la parte de legales de Obras Publicas porque decían que había un caño de una medida y parece que hay otro más pequeño, estamos chequeándolo, porque en ese caso estamos ante un inconveniente, sino van a decir que nos dijo ENOHSA sobre del convenio que se firmó se hizo otra cosas se tiene que devolver la plata a nivel Nacional. Se tiene que denunciar, porque se ha firmado un convenio para hacer una obra y poner caños de una medida y se pone otro más chico, estamos ahí, el ENOHSA nos pide rendiciones”