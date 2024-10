“Más allá de lo pálido que fue el discurso del Gobernador, en lo central, repitió el show sin rating que hizo Milei cuando presentó el presupuesto nacional”, disparó Cáceres quien insistió en que el mandatario provincial, “Habló de las mismas cosas, es decir, del ajuste, de restricción del gasto, y no mucho más, porque lo cierto es que no tiene un proyecto de gobierno”.

También le reclamó: “repartir culpas, al gobierno anterior en la provincia y al actual en la Nación. Aunque puede haber razones, la gente no lo votó para que haga análisis de la realidad, si no para que la transforme para bien, y el cambio no es un valor en sí mismo”.

“Dice que va a pelear con el gobierno nacional, pero no es cierto”, entendió el dirigente del peronismo provincial y argumentó: “las formas también hablan y el Presupuesto de Frigerio confirma su subordinación absoluta al gobierno nacional, con el que está planeando una alianza electoral para el año que viene, y por eso las y los entrerrianos están pagando el ajuste criminal de Milei”, aseguró.

No deberíamos asombrarnos ya que es el mismo Frigerio que dijo que "las políticas de Milei son su norte".

“Se habla mucho de federalismo y del problema del centralismo porteño, pero nunca antes nuestra provincia había renunciado tanto su autonomía como lo está haciendo bajo este gobierno”, señaló.

“Dice que los ejes de su gobierno son la alimentación, el trabajo, la educación, la salud, la seguridad, la energía y el transporte. Todos esos ítems empeoraron trágicamente en lo que va del año, por ejemplo, muchas familias terminaron pagando en cuotas las facturas de la luz”, expresó el ex vicegobernador en otro tramo de sus declaración, y sobre ese punto, agregó: “La respuesta ante el empeoramiento de cada uno de esos ejes ha sido sacrificar aportes de los contribuyentes para mitigar el daño de la motosierra”.

“Si el escenario es tan catastrófico como lo describe, si es cierto que cuida cada peso de las y los entrerrianos, no se entiende porqué aceptó cobrar en bonos la deuda que CAMMESA tenía con nuestra provincia por las regalías de Salto Grande, y renunció a una cifra millonaria en dólares mediante la quita que significó ese arreglo”, se preguntó Cáceres, y para finalizar señaló: “Creo que la única pelea que de verdad va a dar hasta las últimas consecuencias es por la concesión de rutas nacionales en la provincia, porque detrás de eso está el curro de los peajes (como con Macri), negocios que en nada benefician a los contribuyentes”.