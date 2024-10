Javier Goldin: “Recibimos más respuestas con Frigerio que en la gestión anterior, por eso estamos apoyando al Gobernador”

"Nosotros lo que hicimos, primero de todo, fue ponernos de acuerdo con Ariel Stuker, el intendente de La Criolla, y conversamos también con otros intendentes. Ya veníamos hablando con el ministro Manuel Troncoso y generando una buena relación con este gobierno. Lo que decidimos no fue dejar de ser peronistas, nosotros somos peronistas y vamos a seguir siendo peronista", afirmó Goldin, haciendo hincapié en que su identidad política sigue siendo la misma, a pesar de su acercamiento a Juntos por el Cambio.

Según el Intendente, esta decisión fue tomada tras recibir una serie de soluciones a problemas que en la anterior gestión provincial no pudo resolver, lo que llevó a un gesto de reconocimiento al Gobernador.



"Decidimos con Ariel apoyar al Gobernador, nosotros seguimos teniendo nuestra identidad, pero vamos a apoyar a Frigerio en agradecimiento de lo que hace por nuestras localidades. Estuvimos conversando también con Daniel Benítez, de Puerto Yeruá, y con otros intendentes que están viendo más o menos lo mismo que vemos nosotros en cuanto a los desafíos que enfrentamos en nuestros municipios y la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno, más allá de los colores políticos", argumentó.

Respaldo y avances

Entre los logros destacados por el jefe comunal, figura la resolución de temas que llevaban años sin respuestas. "Por ejemplo, nosotros desde el 2020 teníamos un juez de paz interino, desde que se había jubilado Horacio Cresto, y veníamos presentando este reclamo, pero nunca nos llevaron el apunte. Hablamos con Manuel Troncoso y automáticamente se ocupó del tema. Hoy en día ya tenemos nombrada a la jueza de paz, la doctora Verónica Álvarez", explicó Goldin. Asimismo, mencionó la obtención de una camioneta para el municipio, que durante años había sido reclamada sin éxito a la gestión anterior. "Para un municipio como Estancia Grande comprar una camioneta Amarok es desfinanciar el municipio, no podemos directamente. Y mañana, si Dios quiere, ya nos entregan esa camioneta".

Otro de los temas resueltos fue la adjudicación de viviendas en la localidad, algo que, según Goldin, también había sido postergado durante la gestión anterior. "Pedimos que por favor se reactiven las viviendas porque era muy necesario. Ya fue el sorteo, ya fueron adjudicadas, y están a punto de ser entregadas", afirmó con satisfacción. Además, recordó el apoyo que recibió para la organización del Festival del Gaucho Entrerriano, después de haber tenido que financiar el evento con recursos municipales en ediciones anteriores. "El año pasado, con el tema del Festival Patrio, no nos llegó el subsidio. Lo tuvimos que poner con plata de la municipalidad, que no fue fácil para nosotros. Este año, antes de hacer el festival, ya nos entregaron el subsidio. No podemos ser desagradecidos", remarcó.

Sobre su relación con otros intendentes peronistas y su postura política, Goldin fue claro en señalar que su apoyo a Frigerio no implica una ruptura con su base política: "No dejo de tener relación con Enrique Cresto ni con Edgardo Kueider, ni con Gustavo Bordet, ni con nadie. Pero en el momento que estamos atravesando, yo lo que necesito es que mi pueblo progrese, y ellos” - dice el Intendente en referencia a Frigerio y Troncoso, principalmente - “me están dando esa mano para que Estancia Grande siga creciendo".

Elecciones 2025

En cuanto a la proximidad de los armados electorales con vistas a las elecciones legislativas, Goldin dejó la puerta abierta a conversaciones que podrían derivar en una construcción extrapartidaria. "Si tenemos que estar en alguna reunión de Juntos por el Cambio, también vamos a estar. Todo lo que podamos hacer por nuestro pueblo, lo vamos a hacer", argumentó.

Finalmente, el intendente destacó los avances que su gestión ha logrado gracias al apoyo del gobierno provincial, y se mostró confiado en que esta colaboración seguirá dando frutos para su comunidad. "Estamos muy bien, los vecinos están muy contentos. Se está trabajando mucho, se están construyendo veredas, cordones cuneta, y mejorando los caminos. En Estancia Grande estamos muy bien", concluyó.