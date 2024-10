Son muchos los “políticos” de diferentes partidos que se han pasado a las filas del gobernador Rogelio Frigerio, y no es de ahora.

Desde hace mucho tiempo que Frigerio, con su sonrisa simpática y martequinera, va sumando, algunos de a poco (como los maíces que comen las gallinas) y otros de a puñados. Tipo oferta y demanda.

Los motivos son muchos, algunos muy particulares, los que no quieren perder la TETA (del Estado), cual si fuesen lechones guachos; otros por el simple sueldo con miras a algo más adelante. Otros para que no se les caigan los contratos (ñoquis); otros, para que los “curros” con los que se enriquecieron no salgan a la luz.

Otros porque no saben vivir de otra manera, siempre ordeñando al Estado sea de donde sea, no importa que digan lo que digan, ni tampoco les importa que ensucien sus nombres y dignidad, lo que importa es “EL SOBRE” ($$$) como se decía en otros tiempos.byn

Recordemos que muchos desagradecidos del PJ, que les dio todo, se fueron formando agrupaciones, partiditos, sellos de goma, etc. ya muy conocidos los por qué y quienes.

Lo cierto es que hoy, de la mano de Frigerio y de su ministro Troncoso, van sumando disidentes, pero esa no es la salvación, de ciertas localidades, donde, desde vieja data falta de todo, sólo con recordar el abandono en: la salud (hospitales, trabajadores de la salud); las escuelas (educación y edificios destruidos); rutas intransitables (nacionales y provinciales y sumadas las de la producción); etc etc .byn

De la liga de intendentes peronistas (36), se fueron 16 formando un grupo aparte que le reclaman al gobierno provincial combustibles (para patrulleros, ambulancias y maquinas viales); salud, (medicamentos y elementos para los hospitales que venían de gestiones anteriores muy abandonados), etc etc., la lista de reclamos no es de ahora, sino de varias gestiones anteriores, que, pareciera ser que sólo les interesaba (a los anteriores) la compra de yates, mansiones, stripper, drogas, acompañantes bonitas/os/es, y dejar en el Estado a muchos contratados llamados ÑOQUIS. Porque de los temas que afectaban a los pobres y a la población en general BIEN GRACIAS, (que se CA..EN), para que son pobres?.

De los intendentes que se quedaron en la liga pejotista muchos miran al Frigerio como diciendo “dame algo”, o como una mujer intendente, new mandamás, que para “algunos distraídos” se las da de pejotista.

Y lo peor de todo es que los paladines o mariscales de la derrota siguen creyendo, que el pueblo los votará para que regresen, por lo poco que queda por robar y el descontento con los actuales gobernantes.

Tristeza da ver a los “ciegos mentales” que siguen apoyando a quienes se les burlaban en la cara, mostrando lo que era mal adquirido, a costa del sacrificio del pueblo cada vez más pobre, ahhh ¿pero el culpable de todo quién es???

(Va para los peronistas) Decía el General J. D. Perón: “el pueblo nunca se equivoca” ¿se equivocó con Milei / Frigerio y otros?

Por eso “hay más saldos, retazos y ofertas de todo tipo”. Frigerio con dos pesos compra todo, hasta la basura política que anda dando vuelta.

Fuente: ByN