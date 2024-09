El Concejo Deliberante aprobó varias ordenanzas y un proyecto sobre la esencialidad de la Educación, generó un intenso debate

que recibirá 108 millones de pesos financiados por la provincia. También se refrendó el contrato de comodato de uso entre la Municipalidad de Concordia y la Asociación de Carpinteros Concordia hasta el 2 de junio de 2025. Entre otros proyectos de Ordenanza, de Resolución y una Minuta de Comunicación.

La viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, destacó que el aumento presupuestario está destinado a una cuenta específica para los Juegos Entrerrianos Juveniles.

Además, se ingresaron varios expedientes al Concejo en Comisión, incluyendo la Modificación de la Ordenanza Tributaria 2024, el Departamento Ejecutivo propone cambios en la Ordenanza 38.225, que será tratada en la próxima sesión ordinaria.

Respecto al expediente, “Regulación del sistema privado de transportes de Pasajeros” se propone mejorar y actualizar la Ordenanza N° 38.292. Aunque ya se realizaron modificaciones, se remitió a la Dirección de Transporte para su opinión.

Minuta de Comunicación

“Medidas necesarias para contener epidemia de Dengue”

La iniciativa de la concejal Carolina Amiano, aprobada por unanimidad, busca promover acciones para combatir el dengue en Concordia:

Instando al Departamento Ejecutivo Municipal que realice fumigaciones en parques, plazas y áreas urbanas, y que cumpla con la Ordenanza 33.822/09 sobre Prevención y Control del Dengue. Fumigaciones preventivas: en parques, plazas y todo el ejido urbano de Concordia. Cumplimiento de la Ordenanza 33.822/09: garantizar la prevención y control del dengue. Descacharrización, eliminar criaderos de mosquitos en viviendas. Campañas preventivas: en medios locales (televisión, prensa escrita y radio) y acciones extramuro. Elaboración de un repelente accesible para toda la comunidad para combatir el brote epidémico.

Del Boca le respondió a Amiano que, considera la Minuta sobre el dengue "innecesaria, precipitada y alarmista". No obstante, es oportuno comunicar luego de que hablamos el lunes con Amiano, gestioné desde la Comisión de Ambiente el pedido que me fue solicitado, informo que se realizarán acciones preventivas en el barrio 28 viviendas el próximo 1 de octubre, incluyendo limpieza, descacharrización y bloqueo. Además, marcar que se distribuyó a todos los concejales, la Guía "Misión Dengue" para la prevención y control del dengue que se aplicará en todos los municipios y comunas. Actualmente, se están llevando a cabo acciones preventivas con las áreas municipales respectivas y reuniones con el área de Salud, remarcó la concejal de Juntos por Entre Ríos.

Amiano enfatizó que la Minuta “es la herramienta que tenemos en el Concejo para interiorizarnos de algunos temas que por ahí no tenemos información”, esta minuta tiene el objetivo de conocer cuáles son las acciones concretas que se está llevando a cabo el Ejecutivo, porque si desde nuestro bloque no tenemos la información, significa que la información no está llegando, reclamó.

· Propuesta que generó polémica

El Concejo en Comisión recibió dos despachos relacionados con el proyecto de ley nacional que busca declarar a la Educación como "Servicio Estratégico Esencial". La Asociación de Trabajadores de la Educación (ATE) expresó su rechazo a esta iniciativa. La votación del despacho de mayoría, rechazando la propuesta de ATE, obtuvo 9 votos. Por otro lado, el despacho de minoría firmado por el bloque del PJ Más para Entre Ríos, que propiciaba acompañar la petición de ATE, no prosperó.

El despacho generó un intenso debate, con Satalía Méndez, Sastre, Ovelar y Villalba expresando sus opiniones.

Sastre destacó que "declarar la esencialidad de la educación es una bandera de Juntos por el Cambio, que personalmente comparto". Resaltó que el déficit educativo es un problema histórico y no nuevo. Al reflexionar sobre el modelo educativo de Sarmiento, expresó que la situación actual es "una vergüenza" y "da tristeza". Repasó la implementación de las ideas de Arturo Umberto Illia, que antes habían llevado a la Argentina a tener altos índices de alfabetización, pero ahora se ven frustrados, según los índices. Sastre atribuyó el daño a la educación argentina a los “dieciséis años de kirchnerismo”, afirmando que ellos consideraban que la educación no era el camino. Criticó cómo atacaron la meritocracia, permitiendo que los estudiantes pasarán materias desaprobadas sin repetirlas, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires al modificar los criterios de repitencia. "Si te llevabas diez materias daba igual si no te llevabas ninguna y te esforzaste", dijo, mencionando a sindicalistas como Baradel.

Dirigentes sindicales como Roberto Baradel, que nunca trabajó, se arrogan la representación y derechos de otros, o AGMER que no representa a “nadie”, defendiendo solo intereses sindicales. Nuestro bloque no apoya este proyecto. Queremos enviar un mensaje claro a los docentes que se esfuerzan cada día: estamos con ustedes. El gobernador Rogelio Frigerio, lo dijo hace dos o tres días, “es por ahí.”. ese es el camino que vamos a elegir, al docente, al que se esfuerza, al que estudia, al que se perfecciona, que cumple labor en varias escuelas, a los alumnos que se esfuerzan, “vamos a estar de ese lado, de las ideas de Sarmiento, de Illia, “no del lado de los sindicalistas que con métodos mafiosos, tratan de sacar un provecho”, sentenció el edil.

Satalía Méndez enfatizó que la situación de los docentes es insostenible, ya que las medidas económicas nacionales y los aumentos de servicios los obligan a priorizar la alimentación de sus hijos sobre sus propias necesidades. También cuestionó la falta de inversión en infraestructura educativa, recordando que la mayor cantidad de escuelas se construyeron durante un gobierno peronista. “Ironizando señaló no recuerdo cuántas escuelas se construyeron en la gestión de Mauricio Macri”, y destacó la labor de Néstor Kirchner en solucionar problemas en ese sentido. Aunque celebró el aumento salarial anunciado por el gobernador Frigerio, consideró que es insuficiente. Los docentes enfrentan dificultades para hacer frente a los gastos de sus clases, ya que no reciben el presupuesto necesario para una educación de calidad, esencial para el futuro de los ciudadanos, expuso.

Villalba respaldó las palabras de Sastre sobre los docentes que se esfuerzan, trabajan duro y hacen doble jornada o viajan largas distancias para dar clases. Sin embargo, enfatizó que la cuestión fundamental no es la reforma educativa, sino el salario de los docentes y su derecho a reclamar. "Un docente que comienza con un salario de 350.000 pesos, ¿puede vivir con dignidad? ¿Puede brindar educación de calidad?" preguntó. Destacando que muchos docentes trabajan en dos o tres lugares y ni así alcanzan a cubrir la canasta básica. "Han perdido poder adquisitivo, por lo que no podemos hablar de dignidad y educación sin un sueldo digno. Ya no se puede vivir así, merecen un salario justo. "Es esencial reconocer el valor de los docentes y asegurarles un salario que les permita vivir con dignidad”, subrayó.

Ovelar, "soy profesora y docente desde hace casi 24 años, y es mi vocación. Estoy orgullosa de la carrera que elegí. Comparto la opinión de Felipe Sastre sobre situaciones como de “hacer dedo”, algo que hice durante mucho tiempo cuando trabajé en la zona rural. Sin embargo, me pregunto: ¿por qué la educación no es esencial para el cambio y la transformación de nuestros jóvenes? La educación debería ser la base para el desarrollo de un país. Agradezco la transparencia del gobernador Frigerio al hacer público lo que se ofrece a los docentes. Aunque es poco, es un gran esfuerzo después de cuatro años de silencio y abandono. Pero, estuvieron “calladitos”. La situación que heredó es desastrosa, pero celebro el aumento ofrecido y la decisión de hacerse cargo de la conectividad y del FONID, que la nación dejó de enviar. Este gobierno provincial asume el costo, unos 70.000 millones”. Y concluyó, ¿el aumento es poco? si, el esfuerzo es grande si, muchísimo, pero hay que hacerse cargo, que “durante veinte años la educación en Entre Ríos quedó hecha un desastre”.

· Otros proyectos de Ordenanzas

Del Concejo en Comisión, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza, modificando el Arti.1° Ordenanza N° 38.215 autorizando al Ejecutivo Municipal a disponer la donación a favor del Consejo General de Educación, de un terreno para la Escuela N° 3 “D.F. Sarmiento”.

Del Concejo en Comisión, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación sin cargo de los bienes patrimoniales que se encuentran en custodia de la ex Asociación para el estudio de la Ciencias Antropológicas y Naturales de las colecciones del señor Nelson Vasallo y Elsa Cristina Vasallo de Cettour, a favor de la Municipalidad de Concordia, pasando a conformar los Bienes Constitutivos del Patrimonio del Museo de Antropología y Ciencias Naturales.

· Proyectos de Resolución aprobados por unanimidad:

Declarando Ciudadana Ilustre de la ciudad de Concordia a la señora Teresita Miñones de García, en reconocimiento a su larga trayectoria y los significativos aportes al desarrollo educativo y cultural de nuestra ciudad. (de la Concejal Silvina Ovelar)

Declarando de Interés Municipal y Educativo los 70 años de la Escuela Nº 65 “Almirante Guillermo Brown”. La celebración se realizará este viernes a las 10 horas en Paseo Virgen del Carmen y Dr. Fagalde. Esta institución ha luchado muchísimo por la inserción de sus niños del barrio en la escuela. Fue inaugurada el 17 de mayo de 1954 (de la Concejal Silvina Ovelar)

Declarando de Interés Municipal el “Campeonato Argentino de Sup” (Stand Up Paddle) a realizarse los días 2 y 3 de noviembre en el Lago de Salto Grande con participantes de varias provincias y también la R.O del Uruguay (de la Concejal Claudia Villalba).

Declarando de Interés Municipal y Cultural la Charla “A un año de la masacre de Hamas: conflicto y antisemitismo en el mundo” a llevarse a cabo el próximo 28 de septiembre (del Concejal Mauricio Rey)

· Homenajes

Con motivo del próximo "Día Internacional del Productor Asesor de Seguros" el sábado 28 de septiembre, la concejala Yaiza Pessolani y Juan González Pessolani, asesor de seguros y secretario de APASER, fueron invitados a izar la insignia patria. Los concejales presentes saludaron y reconocieron su labor. Pessolani resaltó el profesionalismo y dedicación de los productores asesores, quienes desempeñan un papel fundamental entre las aseguradoras y los clientes. Por otro lado, Claudia Villalba celebró el Día del Trabajador de Comercio, recordando que la conmemoración se trasladó al lunes 30 de septiembre. Villalba expresó su deseo de que se revierta la crisis comercial para brindar tranquilidad y seguridad a empleadores y trabajadores. Guillermo Satalía Méndez manifestó su solidaridad con las ciudades de Córdoba afectadas por los recientes incendios y puso de relieve el trabajo y apoyo de los bomberos voluntarios ante tremenda contingencia

Los bloques están presididos en integrados por:

Juntos por Entre Ríos:

Concejal Dr. Felipe Sastre (vicepresidente 1° del H.C.D), Concejal Eliana Lagraña (presidente de bloque), Concejal Celeste Fuscado, Concejal Silvina Ovelar, Concejal Mauricio Rey, Concejal Emmanuel Godoy, Concejal Verónica Del Boca

Más para Entre Ríos:

Concejal Carolina Amiano (vicepresidente 2° del H.C.D) Concejal Claudia Villalba (presidente de bloque), Concejal Guillermo Satalía Méndez, Concejal Pablo Bovino

La Libertad Avanza

Concejal Javier Aguilar (presidente de bloque), Concejal Yaiza Pessolani