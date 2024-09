Victoriano  Fernandez “lo que me mantiene vivo es todo esto, las bolsas, la transpiración, es mi vida mi pasión”

Victoriano Fernández un hombre que ha dedicado su vida al boxeo nos comentaba “desde pibe mi pasión fue el boxeo, me fui a la Plata y ahí fui a un gimnasio a practicar boxeo. Hace 40 años que soy técnico, y voy a cumplir 70, seguí siempre mi pasión por el boxeo.

Victoriano sostenía ante ByN “vengo todos los días al gimnasio municipal alrededor de las 11 hs, me voy a las 17 hs. Estoy con los chicos, todavía sigo subiendo al rincón, ya son 1283 veces que subo al rincón, he subido con todos los boxeadores”

En su recuerdo de los boxeadores que dirigió y acompaño resalta a “el *gringo* Jaurena, estando yo con él cuando salió Campeón Argentino, Campeón Sudamericano; con el RAKO Jaurena (hermano del gringo) salió campeón Argentino; estuve en el rincón de Remigio Molina; de Pitón Palacio; Perrito Victori; del Maula Martínez; del Chaga Maciel; de Gomita Alvarado, con quien estuve como técnico principal y como segundo; así que estuve con todos los grandes boxeadores desde la década del 80 en adelante”

En cuanto a la relación de técnico/manager con un boxeador expreso “es difícil, algunos boxeadores son difíciles, cada vez es más difícil, porque los boxeadores de hoy en la actualidad, se llevan más de lo que le dice la gente, los amigos los compañeros, los padres; muchas veces se pierden porque se creen que ya llegaron a ser grandes, que son famosos porque salieron en algunos afiches, o van a un programa de tv, y se la creen, entonces mayormente no llegan a nada. Uno en 40 años los ve y los pibes se la creen que saben todas, muchas veces no hacen caso porque piensan que uno nació viejo, con mil y picos de veces que he subido uno aprende y tiene experiencia y les digo lo que les va a pasar, *sino no haces tal cosas te va a pasar esto* y dicho y hecho pasa eso”.

¿Si tuviera que elegir entre todos los boxeadores que has dirigido cual estaría en primera línea? Respondió “lo elegiría a Rako Jaurena, era muy inteligente; inteligente boxísticamente, después en la vida privada uno no puede meterse, en su vida privada era muy diferente a su hermano el Gringo. El *gringo* era disciplinado, ordenado, no tomaba no fumaba, no tenía otros vicios, por eso llego a Campeón Argentino y Sudamericano”

En cuanto a la cantidad de técnicos y manager destacados de Concordia Fernández expreso “recuerdo a Luisito Fransoi; al Tato Olivieri; y hoy por hoy en todo Entre Ríos, (y no es porque sea mi amigo) es el Monito Krunfli (Sergio). El promotor es el tipo que te va a llevar al éxito o a la fama o te hunde de cabeza. Si no andas bien con el promotor no haces carrera.

Victoriano Fernandez, sobre la cantidad que concurre a diario al gimnasio municipal afirmo “en mi turno viene entre 40 y 45 personas, de las cuales muchos no vienen para hacer boxeo sino para hacer boxeo recreativo, pero, para boxear tengo 7 u 8 boxeadores, entre ellos el Picante Bermúdez que tiene muchas condiciones. Pero los boxeadores de hoy en día son muy frágiles, no son de las fibras por ejemplo de Gomita Alvarado, la Maquinita Álvarez, el Maula Martínez, el Negrito Medina; Paquito Zalazar; todos laburaban en las quintas y venían y entrenaban, hoy en día0 no trabajan, no hacen nada y sin embargo no vienen al gimnasio, les cuesta. Y cuando más les exigís menos aparecen, son muy frágiles ahora. Siempre digo que son como los artefactos eléctricos, antes comprabas una heladera y te duraba toda la vida y ahora es para tres o cuatro años y chau”.

En cuanto a la alimentación de los deportistas sostuvo Fernández que “antes se comería una vez en el día, pero comía un asado, un buen puchero, un guiso bien hecho, y hoy en día toman mates con faturas, por la situación económica entonces cada vez son más frágiles, comen comidas chatarra, no aguantan nada, antes yo me acuerdo que un boxeador iba a pesarse a la asistencia, algunos que no peleaban iban también por las dudas si se caía alguna pelea para subir ellos, ahora vos los citas y no vienen los que tienen que pelear esa noche, así que es más frágil cambio todo, el mundo cambio”

En cuanto al apoyo económico que reciben expreso “yo hace 40 años que estoy en esto y a mi nunca me ayudaron; acá el gimnasio municipal es abierto para todos, viene gente muy pudiente y gente muy humilde que no tiene ni para el colectivo. Los pudientes ayudan a los más humildes con calzados, comprando elementos. Acá viene el Concejal (Pablo) Bovino, Joaquín Garaycoechea que es abogado; un Juez, el jefe de Fiscales, son los que me ayudan comprando lo elementos porque son muy caros, también hay varios comerciantes como Darío Cutro que siempre está ayudando con frutas y elementos para el boxeo. También los amigos que ayudan. Por eso los gimnasios de los barrios que no tiene ayuda no se pueden mantener porque los botines, lo cabezales y los guantes son caros, también la vendas, no se si este boxeo va a durar mucho tiempo porque los elementos son muy caros, y si no tenes ayuda del Estado no podes hacer mucho”

Al hacer número de la cantidad de boxeadores que hoy en día practican analizo “hoy hay mucho menos que antes, para tener una idea, en la década del 90 yo viajaba a Buenos Aires los 4 sábados del mes, llevando boxeadores, (cuando estaba un programa de TV que transmitían las peleas) América Sport y otros.

Por último dijo “los que andamos metidos en esto tienes que tener pasión, te tiene que gustar, yo no cobro sueldo ni nada, vengo por mis propios medios, después de la 11 estoy todas la mañanas porque siempre hay que hacer algo, y de las 12 en adelante comienzan a venir los chicos y a los que puedo ayudar los ayudo, trato de conseguirle laburo, aquí vienen gente que no tiene problemas económicos que ayudan y entre todos estamos para dar una mano. El monito (Krumfli) vienen todos los días, en algún momento les he dado la leche, algo de comer, todas esas cosas que uno hace ese trabajo social, todo es gratis, pero no porque alguno me obliga a algo, a mi me gusta ayudar a la gente a los boxeadores, los comprendo cuando no tienen para comer, siempre hay que ayudarlos, cuando uno escucha que hablan mal de un boxeador me da pena porque no saben lo que pasa, como viven, uno hace cosas que nadie sabe (cuenta Victoriano las cosas que ha hecho por los gurises que realmente desgarran el alma) porque las hace de corazón, pero eso le gusta a uno es la vida que uno lleva dentro, que lo llena de satisfacción, tengo casi 70 años y todavía tengo ganas de venir y si por algún motivo, por enfermedad u otra cosa no puedo venir extraño de una forma muy especial todo esto, yo creo que a mí lo que me mantiene vivo es todo esto, las bolsas, la transpiración, es mi vida mi pasión”

Fuente: ByN