AZCUÉ Y SALTO GRANDE AVANZAN CON INSUMOS EN LA ETAPA FINAL DE LA REMODELACIÓN DEL AEROPUERTO DE CONCORDIA

La donación incluyó cuatro bobinas de 555 metros, cada una. Son de cable tipo subterráneo para 33 kilovolts de 35 mm2, de sección de cobre. Y una bobina de 577 metros de cable de potencia para baja tensión, con una sección de 240 mm2 de cobre.



Además, estuvieron presentes el Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Provincial Hernán Marcó; la viceintendente de Concordia Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda del municipio Pablo Ferreyra; el vicepresidente de la Delegación Argentina ante la CTM Juan Orabona; el Delegado Uruguayo ante la CTM, Daniel Arcieri y el Gerente de Asuntos Estratégicos de Enersa, Eduardo Asueta; entre otros.



Azcué destacó la acción del organismo binacional porque “en esta etapa final de la obra era muy importante recibir esta donación que son cables subterráneos, necesarios para avanzar con los trabajos”. El intendente de Concordia señaló que la donación es un nuevo ejemplo de trabajo conjunto y “del esfuerzo entre CTM, el gobierno de la provincia de Entre Ríos y el municipio”.



“Fue la instrucción que nos dio nuestro gobernador, Rogelio Frigerio, que como nuestro conductor, nos indica que trabajemos de forma articulada porque realmente nos fortalece, es algo que le hace bien a Concordia, a la región y a la provincia”, puntualizó el Presidente Municipal.



Por su parte, Daneri expresó “la gran satisfacción que tiene la Delegación Argentina por contribuir con proyectos como este, con acciones que aportan al desarrollo regional; decisiones y acciones que han tomado los gobiernos provincial y municipal, pero que también están vinculadas a los valores del Convenio de 1946 para la creación de Salto Grande”



“Esta comisión de Salto Grande está absolutamente comprometida con aquellos objetivos históricos destinados al desarrollo de la región, la cual se encuentra fortalecida por un potencial industrial, social, económico y turístico como el que tiene. Ambas delegaciones nacionales están siguiendo también el camino de quienes imaginaron, inspiraron y diseñaron los propósitos de Salto Grande” finalizó el Embajador.



A su turno, Arcieri explicó que se persigue el objetivo de estrechar aún más los lazos entre los dos países, con el trabajo de las dos delegaciones.



“Tenemos proyectos encaminados regionales, así que yo felicito esta inversión, es una conectividad que contribuye al desarrollo de los negocios y del turismo de toda la región, no solamente de un lado del río, sino de ambos”, afirmó el delegado uruguayo.



Por último, Reta de Urquiza señaló que “estamos trabajando con la Junta Departamental Salto y lo que decimos entre todos es que el río nos une, que no nos divida porque a partir de eso tendremos un montón de oportunidades para desarrollar tanto Salto como Concordia”.



LA OBRA



La donación de este viernes es un paso más para concretar la obra que presenta un avance muy importante. Vale recordar que el aeropuerto, a partir de la intervención que se está desarrollando, pasará a ser recategorizado a Categoría C, de acuerdo a la OACI.



Los trabajos contemplan la ampliación de pista de 1600a 2000 metros, plataforma comercial, una nueva terminal de pasajeros de 1860m2, nueva torre de control con edificio anexo de oficinas para los organismos que regulan la actividad aeroportuaria, edificio para Policía de Seguridad Aeroportuaria, Edificio de Salvamento y Control de Incendios, campo meteorológico, nueva planta de combustible, parking, salas técnicas, control de acceso, nuevo sistema de iluminación y balizamiento, redes de abastecimiento y tratamiento de efluentes.