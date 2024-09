En el Estadio Libertadores de América, Independiente y River Plate empataron sin goles por la fecha 13 de la Liga Profesional. El encuentro, cargado de polémicas y tarjetas, dejó con gusto a poco a ambos combinados, que quedaron muy lejos de Vélez Sarsfield, el único puntero.

Tras el duelo, Marcelo Gallardo afrontó la conferencia de presa y, además de analizar la labor de su equipo, hizo una crítica al desarrollo de los partidos a nivel general en la competencia argentina.

“Principalmente, en el fútbol argentino todos los partidos que hemos jugado han sido todos disputados físicamente. Todas batallas físicas dónde se corre mucho, se fricciona mucho, se protesta todo desde todos los ámbitos y se juega muy poco. Ese es un análisis más global“, comenzó el Muñeco.

Y continuó: “Si vamos a lo nuestro, que es lo que nos corresponde, hemos jugado partidos muy disputados físicamente. Hemos sido un equipo presente en esa disputa, pero que todavía le falta vuelo futbolístico. Nos falta mejorar de mitad de cancha para adelante para empezar a volar de una manera diferente“.

“Dentro de lo que es el caos del fútbol argentino estuvimos presente. No nos alcanza, necesitamos ganar. Los rivales también juegan, no te dejan. Hoy Independiente hizo un esfuerzo enorme con un hombre menos y se cerró muy bien. Nosotros tuvimos dos o tres jugadas claras de gol que no pudimos conectar. Cuando no tenés eficacia, el rival se potencia y termina haciendo un enorme sacrificio para rescatar un punto“, cerró, refiriéndose al resultado final.

Cuándo es el próximo partido de River

El Millonario tendrá que esperar dos semanas para volver a saltar al campo por el receso de las Eliminatorias de Conmebol. Su próximo duelo será dentro de dos fines de semana ante Atlético Tucumán en el Monumental, con fecha a confirmar.